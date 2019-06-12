12 июня. 18:30. Видеотрансляция матча «Юг» — «Урал-Приволжье»

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 12 июня в 18:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча Кубка ПФЛ «Переправа» между «Югом» и «Урал-Приволжьем».

Этим летом Профессиональная футбольная Лига при поддержке Российского футбольного союза возрождает турнир «Переправа» (также проходил под названием «Надежда»), который дал путевку в большой спорт многим прославленным игрокам. Как и в былые годы, «Переправа» открывает новые имена и помогает молодым футболистам выйти на более высокий уровень.

«Переправа». Первый день. Победы сборных Запада и Урала-Приволжье

Кубок ПФЛ «Переправа» стартовал во вторник и уже в первый день подарил нам два эмоциональных и напряженных матчей с участием представителей ПФЛ. Сегодня «Урал-Приволжью» предстоит сыграть второй матч на турнире. Вчера им удалось сотворить настоящую сенсацию, обыграв юношеской сборную России, состоящую из лучших футболистов страны в возрасте до 20 лет (3:2). А автором победного гола стал вратарь команды Алексей Чернов.

В розыгрыше турнира принимают участие сборные команды групп «Запад», «Центр», «Юг», «Урал-Приволжье» и «Восток», составленные из футболистов не старше 21 года, выступающих в региональных футбольных клубах ПФЛ, а также юношеская сборная России (U-20).

Календарь матчей

12 июня, среда. 
15:00 Восток – Запад.
18:30 Юг – Урал-Приволжье.
13 июня, четверг. 
15:00 Центр – Восток.
18:30 Россия U-20 – Юг
15 июня, суббота.
10:00 Матч за 5-е место.
13:00 Матч за 3-е место.
16:00 Финал

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Фото: ПФЛ
Источник: еженедельник «Футбол»

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