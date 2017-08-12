12 августа. 18:30. Видеотрансляция матча «Спартак-Нальчик» — «Биолог-Новокубанск»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 12 августа в 18:30 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Спартак-Нальчик» — «Биолог-Новокубанск».

В Нальчике на стадионе «Спартак» состоится матч 4-го тура первенства клубов ПФЛ группы «Юг» «Спартак-Нальчик» – «Биолог-Новокубанск». После трех матчей оба клуба являются соседями по турнирной таблице. Хозяева набрали 7 очков и занимают четвертую строчку таблицы, а гости с 6 баллами идут на пятом месте. Последний раз команды встречались друг с другом в августе прошлого года в Кубке России. В том матче победа осталась за спартаковцами — 2:0.

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