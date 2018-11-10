11 ноября. 22:45. Видеотрансляция матча «Сельта» — «Реал»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 11 ноября проведет видеотрансляцию матча 12-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Реал».

С момента прихода Сантьяго Солари на пост тренера мадридского «Реала» результаты команды кардинально изменились. В трех поединках «сливочные» одержали три победы с разностью мячей 11:0. И после долгожданной первой победы в чемпионате за полтора месяца (над «Вальядолидом» — 2:0) болельщики ждут продолжения. Матчи «Сельты» часто доводят болельщиков «кельтов» до предынфарктного состояния, зато отличаются зрелищностью и непредсказуемостью. В минувшем туре они сыграли вничью с «Бетисом» (3:3), а в конце сентября с таким же счетом завершился их домашний матч против «Вальядолида».

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. По слухам, в случае успешного исхода этого матча для «Реала» Сантьяго Солари обеспечит себе постоянное место главного тренера «сливочных» до конца сезона. Готовы ли футболисты мадридского клуба подарить ему эту возможность?

2. Атакующий дуэт «Сельты» Аспас-Гомес забил 14 из 20 голов команды в Ла Лиге. Им по силам преподать урок Кариму Бензема и Гарету Бэйла, не забивавшим в чемпионате с 1 сентября.

3. «Реал» не побеждал в гостевых матчах Примеры с начала сентября. Найдет ли Сантьяго Солари нужную мотивацию для своих игроков, чтобы преодолеть этот кризис?

4. «Кельты» не могут обыграть «Реал» в пяти домашних матчах кряду во всех турнирах. Прервется ли серия на этот раз?

5. В последних трех матчах между командами было забито 15 голов. В обороне отсиживаться они явно не настроены.

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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