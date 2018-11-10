11 ноября. 20:30. Видеотрансляция матча «Севилья» — «Эспаньол»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 11 ноября проведет видеотрансляцию матча 12-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Эспаньол».

«Эспаньол» на старте сезона можно считать главным открытием Примеры. Перед стартом этого тура именно «попугаи» стали главными преследователями своего ненавистного врага — «Барселоны», отставая от нее всего на три очка. Каталонцы не проигрывают в шести матчах кряду в Ла Лиге, одержав четыре победы. «Севилья» после поражения от «Барсы» выдала пятиматчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. «Нервионцы» идут на третьем месте и отстают от «Эспаньола» всего на один балл.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В этом сезоне «Севилья» лишь раз оступилась на своем поле, проиграв в сентябре «Хетафе» (0:2). А у «Эспаньола» большие проблемы с набором очков в гостевых матчах: лишь одна победа в шести играх. Станут ли «нервионцы» Робин Гудом для каталонской команды?

2. Из-за небольших повреждений у Андре Силвы и Виссама Бен Йеддера повышаются шансы на появление в основе «Севильи» у Квинси Промеса, который пока еще не забивал в матчах Примеры.

3. Форвард «Эспаньола» Борха Иглесиас отметился пятью голами в пяти последних матчах чемпионата Испании. Один из лучших бомбардиров Сегунды прошлого сезона набрал впечатляющую форму и запросто может решить исход этого матча.

4. «Эспаньол» не побеждал «Севилью» в гостях с января 2011 года. А последняя встреча команд завершилась погромом «попугаев» со счетом 0:3. Весомый аргумент для мести.

5. После гостевого поражения от «Реала» (0:1) каталонцы забивают как минимум один гол в семи играх подряд. Прервет ли эту результативную серию оборона севильцев?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею