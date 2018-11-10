11 ноября. 18:45. Видеотрансляция матча «Барселона» — «Бетис»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 11 ноября проведет видеотрансляцию матча 12-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Бетис».

Несмотря на отсутствие Лео Месси каталонцы успешно продлили свою победную серию в Ла Лиге до трех матчей. Хотя гостевая встреча с «Райо Вальекано» принесла «блаугранас» массу проблем и они вырвали три очка лишь в самой концовке поединка, нарастив отрыв от ближайшего преследователя в таблице до трех баллов. «Бетис» в последние недели терпит крушение и свалился во вторую половину таблицы. После трех поражений кряду севильцы выдали голевую перестрелку с «Сельтой» (3:3). Но отсутствие побед в чемпионата с конца сентября заметно тревожит болельщиков.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Бетис» не увозил очков с «Камп Ноу» с мая 2007-го. Учитывая затянувшуюся неудачную серию команды в чемпионате и вероятное отсутствие в составе «Барсы» Месси и Коутиньо, это подходящий момент исправить статистику.

2. Беспроигрышная серия «Барселоны» во всех турнирах достигла девяти матчей. Отличный шанс стать первой испанской командой, преодолевшей отметку в 10 игр без поражений в этом сезоне.

3. В прошлом сезоне «Бетис» проиграл оба матча против «Барсы» с общим счетом 0:7. Хватит ли у севильцев сил соорудить хотя бы один забитый мяч?

4. В трех последних матчах Ла Лиги на счету Луиса Суареса 6 голов. Продлится ли результативная серия лучшего бомбардира Примеры?

5. Каталонцы пропускали голы в пяти подряд домашних поединках в чемпионате Испании. Не пора ли наконец-то отыграть «на ноль»?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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