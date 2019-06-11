11 июня. 18:30. Видеотрансляция матча «Урал-Приволжье» — Россия U-20

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 11 июня в 18:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча Кубка ПФЛ «Переправа» между «Урал-Приволжье» и Россия U-20.

Этим летом Профессиональная футбольная Лига при поддержке Российского футбольного союза возрождает турнир «Переправа» (также проходил под названием «Надежда»), который дал путевку в большой спорт многим прославленным игрокам.

Сегодня в Саранске стартует турнир молодежных сборных команд – Кубок ПФЛ «Переправа». Продолжает программу первого игрового дня матч между командой «Урал-Приволжье» и сборной Россия U-20.

В розыгрыше турнира принимают участие сборные команды групп «Запад», «Центр», «Юг», «Урал-Приволжье» и «Восток», составленные из футболистов не старше 21 года, выступающих в региональных футбольных клубах ПФЛ, а также юношеская сборная России (U-20).

Календарь матчей

11 июня, вторник.

15:00 Запад – Центр.

18:30 Урал-Приволжье – Россия U-20.

12 июня, среда.

15:00 Восток – Запад.

18:30 Юг – Урал-Приволжье.

13 июня, четверг.

15:00 Центр – Восток.

18:30 Россия U-20 – Юг

15 июня, суббота.

10:00 Матч за 5-е место.

13:00 Матч за 3-е место.

16:00 Финал

Возрождение «Переправы». В Саранске пройдет турнир молодежных сборных, составленных из игроков ПФЛ

Фото: ПФЛ

Источник: еженедельник «Футбол»

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