11 февраля. 23:00. Видеотрансляция матча «Алавес» — «Леванте»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 11 февраля в 23:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 23-го тура чемпионата Испании «Алавес» — «Леванте».

В заключительном матче 23-го тура Ла Лиги «Алавес» принимает дома «Леванте». Клуб из столицы Страны Басков удачно начал сезон, и долгое время шел в зоне Еврокубков. Однако во втором круге их просто не узнать, они проводят свой худший отрезок при Абелардо . «Лисы» опустились на седьмое место, и победа над валенсийцами может вернуть их в борьбу за попадание в Лигу Европы. «Леванте», в свою очередь, может увеличить отрыв от зоны вылета, и в случае победы подняться с 13-го места на 10-е.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В матче первого круга «Леванте» сенсационно одержал победу над «сине-белыми» (2:1): баски в тот момент шли на 4-м месте, а валенсийцы находились в зоне вылета. Как завершится сегодняшняя встреча?

2.«Алавес» закончил первый круг на 5-м месте, но во второй части турнира дела у «лис» совсем не ладятся — за 3 тура — 0 набранных очков. Сумеют ли они реабилитироваться за неудачу и вернуться в еврокубковую зону?

3.«Лягушки» проиграли 3 последних матча Ла Лиги на выезде. Удастся ли валенсийцам прервать неудачную серию?

4.В последних 3 турах баски не забили ни одного гола. Закончится ли сегодня их голевая засуха?

5.Нападающий «Леванте» Рохер Марти имеет на своем счету 9 голов в чемпионате Испании. На данный момент ему не хватает одного гола, чтобы догнать в гонке бомбардиров Яго Аспаса и Борху Иглесиаса, которые являются самыми забивными испанцами в Ла Лиге и ведут борьбу за трофей Сарры.

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press