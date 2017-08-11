11 августа. 16:30. Видеотрансляция матча «Челябинск» — «Мордовия». Привет из «Урал-Приволжья»

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 11 августа в 16:30 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Челябинск» — «Мордовия».

В Челябинске на стадионе «Центральный» состоится матч 4- тура первенства клубов ПФЛ группы «Урал-Приволжье» «Челябинск» – «Мордовия». После трех матчей хозяева поля имеют в своем активе 7 очков, занимая второе место в турнирной таблице, такое количество баллов у «Анжи Юниор» из Зеленодольска и «Сызрани 2003». «Мордовия» располагается на 7-й позиции с 4-мя баллами.

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