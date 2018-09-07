10 сентября. 18:00. Видеотрансляция матча «Торпедо-Владимир» – «Текстильщик»

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Сайт ftbl.ru 10 сентября в 18:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча 8-го тура первенства ПФЛ в группе «Запад» между командами «Торпедо-Владимир» и «Тексильщиком» из Иваново.

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Противостояние «Торпедо-Владимир» — «Текстильщик» Иваново, уже ставшее классикой второго дивизиона, пройдет в рамках 8-го тура ОЛИМП–Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ.
Ивановская команда — лидер группы «Запад» с 16 очками после 6 встреч. «Текстильщик», который тренирует известный прошлом футболист Денис Бояринцев, пока не уступила ни в одном матче — 5 побед, 1 ничья, забив в ворота соперников 13 мячей и пропустив только 5. «Торпедо-Владимир» отстает от ивановцев на 2 балла, располагаясь с 14 очками на третьеми месте в турнирной таблице. Владимирцы провели на матч больше, чем «Текстильщик». В активе хозяев поля в ближайшей встрече — 4 победы, 2 ничьих, 1 поражение.
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