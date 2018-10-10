10 октября. 18:30. Видеотрансляция матча «КАМАЗ» – «Челябинск»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 10 октября в 18:30 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча первенства ПФЛ между «КАМАЗом» и «Челябинском».

Во встрече 13-го тура ОЛИМП–Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ в Набережных Челнах местный ФК «КАМАЗ» примет ФК «Челябинск». На матче команд группы «Урал-Приволжье» будут работать известные комментаторы Алексей Андронов и Владислав Батурин.

«КАМАЗ» после 11 матчей занимает 3-е место с 23 баллами. Команда, которую тренирует Евгений Ефремов, одержала 7 побед, дважды сыграв вничью и потерпев два поражения. Разница мячей у «КАМАЗа» — 23 — 11. ФК «Челябинск» располагается на 9-й позиции, после 11 игр у команды — 11 очков: 3 победы, 2 ничьих, 6 поражений, при разнице мячей 12-12.

Лидирует в группе «Урал-Приволжье» — «Нефтехимик» из Нижнекамска, в 11 встречах команда набрала 28 баллов: 9 побед. 1 ничья, 1 поражение.

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