10 ноября. 20:30. Видеотрансляция матча «Атлетико» — «Атлетик»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 10 ноября проведет видеотрансляцию матча 12-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Атлетик».

Осечка «Атлетико» в предыдущем туре в гостевом матче с «Леганесом» (1:1) отбросила мадридцев на четвертую строчку, а отрыв от «Барселоны» возрос до четырех баллов. Зато на своем поле «кольчонерос» выиграли пять игр кряду во всех турнирах. «Атлетик» — одна из самых миролюбивых команд чемпионата: 7 ничьих в 11 встречах. А свою единственную победу в Примере баски одержали еще в первом туре, когда переиграли «Леганес» (3:1).

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Атлетико» в этом сезоне еще не проигрывал на «Ванда Метрополитано», лишь раз сыграв вничью против «Эйбара» (1:1). Продлится ли успешная серия мадридцев?

2. «Атлетик» не побеждал «кольчонерос» на протяжении 12 матчей во всех турнирах, потерпев 10 поражений. Испортят ли они свою статистику еще больше?

3. Лучший бомбардир мадридцев Антуан Гризманн на старте сезона забил меньше голов, чем Икер Муниаин из «Атлетика». Кроме того, француз не забивал в трех последних матчах против басков. Хороший повод поправить свое положение в бомбардирской гонке.

4. Безвыигрышная серия «Атлетика» достигла отметки в 10 матчей. Наступит ли этому конец или можно упасть еще ниже?

5. Эдуардо Бериццо не лучшим образом проявил себя в «Севилье» в прошлом году, но получил поддержку по всему миру, сражаясь с раком предстательной железы. Теперь он снова оказался на грани увольнения. Собираются ли игроки «Атлетика» биться за своего тренера или отправят его на биржу труда?

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Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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