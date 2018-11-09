10 ноября. 15:00. Видеотрансляция матча «Торпедо» – «Сокол»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 10 ноября в 15:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча первенства ПФЛ между московским «Торпедо» и саратовским «Соколом».

10 ноября на стадионе «Торпедо» имени Э. А. Стрельцова сыграют главные претенденты на победу в группе «Центр» ОЛИМП–Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ. Торпедовцы лидируют в таблице c 42 очками после 16 игр. Команда Игоря Колыванова не потерпела ни одного поражения в нынешнем турнире, при 13 победах и 3 ничьих и разнице забитых и пропущеных мячей — 24-4.

«Сокол» идет на втором месте в группе «Центр»: 35 очков после 15 встреч. Саратовцы одержали 11 побед, 2 раза сыграли вничью, потерпев 2 поражения. Любопытно, что «Сокол» является самой результативной командной «Центра» забив 31 мяч. Пропустили саратовцы тоже немного — 8 мячей — это второй результат в таблице после торпедовцев.

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