10 марта. 17:00. Видеотрансляция матча «Афипс» – «Армавир»

10 марта матчами 21-го тура возобновляется Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ. И в первом же после зимнего перерыва туре любителей футбола ждет противостояние лидеров «Юга». В Афипском на стадионе «Андрей-Арена» местный ФК «Афипс» принимает другого претендента на первенство в группе – ФК «Армавир».

«Армавир» занимает первое место в группе «Юг» с 48 очками, у команды Арсена Папикяна 48 очков после 19 матчей. «Афипс» занимает второе место, имея на один балл и одну встречу меньше. У обеих команд по 15 побед и по 1 поражению в нынешнем турнире.

Команды встречались в 5 официальных матчах, в которых 3 победы на счету армавирцев, еще одна в активе афипчан, а в сезоне-2014/15 команды сыграли вничью, – 0:0. Разница мячей – 6-2 в пользу «Армавира».

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