10 февраля. 19:45. Видеотрансляция матча «Сассуоло» — «Ювентус»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 10 февраля в 19:45 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 23-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Ювентус».

Во встрече первого круга туринский клуб победил у «Сассуоло» (2:1) благодаря дублю Криштиану Роналду. Теперь команды встречаются снова, только теперь разница между ними составляет 30 баллов.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В последних трех турах Серии А «Сассуоло» набрал 5 очков (1 победа, 2 ничьи), забил 4 гола и пропустил всего один мяч. Продлят ли черно-зеленые свою удачную серию?

2. В прошлом туре «Ювентус» упустил победу во встрече против «Пармы» (3:3), хотя вел по ходу второго тайма со счетом 3:1. Команде Аллегри нужно реабилитироваться перед болельщиками.

3. В 22-х матчах первенства «Ювентус» потерял очки только три раза, сыграв вничью с «Дженоа», «Аталантой» и «Пармой». Станет ли «Сассуоло» четвертой командой в этом списке?

4. Криштиану Роналду забил 17 голов в текущем первенстве. Португалец идет на первом месте в списке лучших снайперов Серии А. Укрепит ли 34-летний нападающий свое лидерство по итогам 23-го тура?

5. «Юве» уверенно лидирует в статистике личных встреч с «Сассуоло»: 12 матчей, 10 побед, 1 ничья, 1 поражение. Запишут ли сегодня туринцы еще один плюсик в свой актив?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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