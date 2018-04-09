10 апреля. 17:00. Видеотрансляция матча «Мордовия» – «Волга»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 10 апреля в 17:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча 18-го тура первенства ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» между «Мордовией» и «Волгой».

 

 

В этом матче на саранском стадионе «Старт» встречаются лидеры своей группы. «Мордовия» занимает первое место с 39 баллами после 15 игр. Саранчане 12 побед, 3 матча свели вничью, а в графе «поражения» у них красуется гордый «ноль». «Волга» провела на одну игру меньше, у ульяновской команды — 34 очка (10 побед, 4 ничьи и 2 поражения). Обе команды забили по 25 мячей, но у «Мордовии» лучше обстоят дела с защитой — 3 пропущенных гола, тогда как у «Волги» — 8. В 6-м туре в Ульяновске саранчане нанесли хозяевам поражение со счетом 1:0.

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