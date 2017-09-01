1 сентября. 18:00. Видеотрансляция матча «КАМАЗ» – «Сызрань 2003». Битыва лидеров «Урал-Приволжья»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0
Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 1 сентября в 18:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча 7-го тура первенства ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» между командами «Сызрань 2003» — «КАМАЗ» (Набережные Челны).

Клуб из Набережных Челнов, который тренирует Владимир Клонцак, лидирует в турнирной таблице своей группы. После 6 туров в активе «КАМАЗа»12 очков — 3 победы, 3 ничьих и ни одного поражения. При разнице мячей — 9-2. «Сызрань 2003» забила больше — 13 голов, но и пропустил достаточно — 10. А в таблице занимает вторую строчку  с 11 баллами, такое же количество очков у «Носты» и у «Мордовии».

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