1 марта. 22:20. Видеотрансляция матча «Кальяри» — «Интер» — 2:1

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 1 марта в 22:20 по московскому времени провел видеотрансляцию матча 26-го тура чемпионата Италии «Кальяри» — «Интер». Хозяева выиграли — 2:1, прервав трехматчевую победную серию команды Лучано Спаллтетти.

В прошлом туре миланцы потеряли очки, сыграв вничью с «Фиорентиной». Чтобы остаться на третьей строчке в таблице, «Интеру» необходимо добиться положительного результата в матче против «Кальяри».

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Кальяри» набирал очки только в 3-х из последних 10 матчей Серии А. Как завершится очередная игра сардинийцев?

2. «Интер» проведет уже пятую встречу подряд без Мауро Икарди в заявке. До этого «змеи» дважды обыграли «Рапид» в Лиге Европы (1:0; 4:0), победили у «Сампдории» (2:1) и набрали один балл в матче с «Фиорентиной» (3:3).

3. В игре против «фиалок» «нерадзурри» пропустили 3 раза. По ходу текущего сезона в ворота миланского клуба влетело 3 и более мячей только в двух встречах. Сумеют ли игроки «Кальяри» наколотить «Интеру» несколько голов?

4. «Кальяри» не может уйти с поля без пропущенного гола уже 8 матчей кряду. «Интер» продлит неудачную серию «россоблю»?

5. «Кальяри» не выигрывает у «Интера» с октября 2016 года: последние 4 игры между командами завершились победами «нерадзурри», причем две из них были разгромными (4:0; 5:1).

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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