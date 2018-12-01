1 декабря. 22:00. Видеотрансляция матча «Реал» — «Валенсия»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 1 декабря проведет видеотрансляцию матча 14-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Валенсия».

В минувшем туре «Реал» потерпел первое поражение под руководством Сантьяго Солари, отхватив от «Эйбара» (0:3). В середине недели «сливочные» одолели «Рому» в ЛЧ, но именно победа над «Валенсией» заставит болельщиков поверить, что разгромное поражение недельной давности было лишь случайностью. «Летучие мыши» в минувшем туре одержали первую домашнюю победу в Примере в этом сезоне и слегка поправили турнирное положение. Перед началом тура команда Марселино занимает 11-ю строчку.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В прошлом сезоне «Реал» не сумел обыграть валенсийцев на своем поле (2:2). Возьмут ли «сливочные» реванш в этом году?

2. «Валенсия» впервые в сезоне одержала две победы в чемпионате кряду. Продлится ли успешная серия «летучих мышей» до трех встреч (чего с ними не случалось с апреля)?

3. Безголевая серия Гарета Бэйла в Ла Лиге длится уже три месяца. На этой неделе валлиец отметился забитым голом в Лиге чемпионов, теперь пришло время отличиться в чемпионате.

4. «Валенсия» не проигрывает в пяти гостевых матчах Примеры кряду. По силам ли «Реалу» оборвать эту серию?

5. В последних десяти встречах команд в Ла Лиге было забито не меньше трех голов за игру. Чем команды порадуют болельщиков на этот раз?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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