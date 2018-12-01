1 декабря. 20:00. Видеотрансляция матча «Фиорентина» — «Ювентус»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 1 декабря проведет видеотрансляцию матча 14-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Ювентус».

«Ювентус» продолжает свой успешный поход в национальном чемпионате, продлив беспроигрышную серию до 13 матчей. Кроме того, туринцы остаются единственной командой, не потерявшей ни одного очка в гостевых встречах Серии А. «Фиорентина» не проигрывает в чемпионате Италии в пяти играх кряду, но свою последнюю победу во внутреннем первенстве они одержали еще в конце сентября.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. С начала сезона «Ювентус» победил в каждом из восьми гостевых матчей во всех турнирах. Станет ли «Артемио Франки» непреодолимым барьером для туринцев?

2. «Фиалки» сравнительно недавно обыгрывали «Ювентус» на своем поле — в январе 2017-го. По силам ли флорентийцам нанести «бьянконери» первое поражение в сезоне?

3. В последних играх за «Ювентус» забивают лишь два игрока: Марио Манджукич (3 гола) и Криштиану Роналду (2 гола). Сумеет ли Пауло Дибала разбавить результативную серию этого дуэта, или, может быть, это сделает кто-то другой?

4. Пять последних матчей «Фиорентины» в чемпионате завершились вничью. Продлится ли эта миролюбивая серия?

5. В этом календарном году «Ювентус» еще ни разу не проиграл на выезде. Их последнее гостевое поражение случилось больше года назад — в ноябре 2017-го против «Сампдории» (2:3). Пройдут ли оставшиеся «гастроли» туринцев в 2018-м без поражений?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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