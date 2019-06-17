Живым или мертвым. Как Санти Касорла боролся за мечту

За три последних года Санти Касорла пережил 10 операций на ноге. Прошлым летом из «Арсенала» ушел Арсен Венгер, и некогда главный креативщик лондонцев остался без контракта. Нынешний сезон 34-летний Санти отыграл в родном «Вильярреале» и вернулся в сборную Испании!

7 июня 2019 года, Торсхавн, Фарерские острова. Это тот день и то место, где Санти Касорла мог сказать: все не напрасно. Здесь он впервые с 2015 года вышел на поле в составе сборной Испании, поучаствовав в разгроме Фарерских островов (4:1). Именно ему передал капитанскую повязку Серхио Рамос. «Очень рад вернуться в сборную. Капитанская повязка — еще одна исполнившаяся мечта. Я был в восторге. Но главным было — помочь команде», — заявил после игры счастливый Санти.

Испания оценила. Она же помнит, что золотые времена «красной фурии» совпали с дебютом в национальной команде Санти Касорлы. Вдруг теперь все вернется?

Каталонский андеграунд. Как живет сборная непризнанного государства

Угроза Арагонеса

За пару недель до старта Евро-2008 атакующий полузащитник сыграл товарищеский спарринг против Перу. За место в старте «фурии рохи» предстояло бодаться с Давидом Сильвой и Сеском Фабрегасом. Связка Андреса Иньесты и Хави была незыблема уже тогда. Не перегореть в такой компании полузащитнику «Вильярреала» помогли партнеры по клубу и ветераны сборной – Маркос Сенна и Жоан Капдевила.

Санти был первым по приоритету футболистом, которым главный тренер сборной Испании освежил игру будущих чемпионов Европы. Все три матча групповой стадии Касорла выходил с лавки в интервале с 58-й по 65-ю минуту. А в первой игре плей-офф против итальянцев нули застряли на табло на 120 минут, и дебютант национальной команды оказался в списке первых пяти исполнителей пенальти. Санти без труда переиграл Джанлуиджи Буффона, а Испания вышла на Россию в полуфинал.

Касорла выступил в пяти из шести матчей Евро-2008, в том числе и в финальном против Германии (1:0), но свой красивый дебют вспоминает всегда скромно, выражая благодарность человеку, который в него поверил: «Луис Арагонес изменил историю Испании. Под его руководством мы выиграли чемпионат Европы впервые с 1964 года. Однажды я зашел к нему в кабинет, и он спросил меня: «Почему ты здесь?» Я ответил: «Не знаю, вы же меня вызвали». Он сказал: «Ты здесь потому, что являешься одним из 23 лучших игроков Испании. Если будешь усердно тренироваться и сражаться за команду, будешь играть. Если нет — я убью тебя».

Отставание в развитии

Биография Касорлы – это вовсе не история про ранний телепорт во взрослый футбол. Чемпионом Европы полузащитник стал в 24 года. Возраст, к которому известный футболист успевает десяток раз ощутить турбулентность от взлетов и падений карьеры.

Санти раскрылся далеко не сразу. В 18 лет его впервые привлек из молодежного состава в первый Бенито Флоро, но откровенно «сырой» юниор и при этом еще и малорослый (168 сантиметров) потерялся, словно мальчик из трущоб в фильме «Лев» с Николь Кидман.

По-настоящему заматерел полузащитник с приходом в клуб Ману Пеллегрини, но и у чилийца ушел не один год, чтобы настроить Касорлу на максимальную эффективность. И у специалиста не получилось, в один момент он смирился, когда Санти вчистую проиграл конкуренцию глянцевому Хосе Мари, успевшему отметиться в «Милане», и воспитаннику «Барселоны» Рожеру Гарсии.

В 2006-м с Касорлой не просто расстались, а продали за 600 тыс. евро в «Рекреативо», только что победившему во втором дивизионе Испании. В контракте оставался хитрый пункт о возможном перевыкупе за цену в два раза дороже начальной. Именно город Уэльва и стал отправной точкой для взлета карьеры Санти. А человеком, который «посадил на плечи» низкорослого полузащитника, чтобы тот наконец разглядел свой потенциал, был Марселино. Тот самый, что недавно с «Валенсией» обыграл «Барселону» в финале Кубка Испании.

Уже в первом туре Ла Лиги Касорла сравнял счет в матче против «Мальорки» (1:1) и по итогу забил пять мячей за сезон. Пеллегрини мгновенно активировал пункт о возвращении полузащитника обратно в «Вильярреал».

Поддержка с востока

Касорла впоследствии стал одним из основных участников проекта под названием «Малага», состав которого доверили формировать именно Ману Пеллегрини. Трансфер обошелся в 19 млн евро. В 2010-м в испанский клуб пришли солидные инвестиции от миллиардера и нынешнего премьер-министра Катара Абдуллы бин Нассера Аль-Тани. В эту же компанию входили Иско, Мартин Демичелис, Жулио Баптиста, Хоакин, Начо Монреаль, Руд ван Нистелрой и другие набиравшие и терявшие в цене звезды.

Последний рывок. Трагическая история Хосе Антонио Рейеса

Ту команду вы наверняка помните по очным матчам с «Зенитом» в единственном для клуба сезоне, когда «анчоусы» пробились в основную стадию Лиги чемпионов. Правда, к тому моменту Санти уже полгода выступал за лондонский «Арсенал», словно заранее почувствовав, что проект катарских шейхов быстро лопнет.

Лондонский мост

Перед тем как перейти в лондонский клуб, Касорла долго общался с бывшим партнером по «Вильярреалу» Робером Пиресом и Сеском Фабрегасом — оба в разное время считались ключевыми футболистами «канониров» в полузащите. У Санти получилось стать гибридом обоих советчиков, умеющим играть как чистого плеймейкера, так и действовать в поисках свободных зон на фланге.

В дебютном сезоне он возглавлял треугольник в центре поля в компании с Микелем Артетой и Абу Диаби, и ключевой задачей испанца было снабжать мячом атакующую тройку Подольски–Жиру–Жервиньо. Уже в первом статусном матче против «Ливерпуля» в рамках АПЛ Санти забил и ассистировал сам (2:0). В сумме за сезон он наколотил 12 мячей и сделал 14 ассистов.

Санти покорил Арсена Венгера, но тот еще долго избегал сравнений с Фабрегасом: «Касорла отлично играет обеими ногами. Это очень важно для современного полузащитника. Я не помню ни одного такого футболиста из тех, с которыми мне приходилось работать».

Забытое стекло

За «Арсеналом» эпохи Арсена Венгера помимо привязанности к четвертому месту закрепился стереотип о катастрофичной регулярности травм игроков. Санти не считался «стеклянным», пока в сентябре 2013-го в товарищеском матче между Испанией и Чили не заработал трещину в лодыжке. С тех пор футболист играл на обезболивающих, но в декабре 2015 года получил травму крестообразных связок. Касорле оставалось лишь ждать и терпеливо восстанавливаться. Сначала ему прооперировали колено, а еще спустя полгода он вернулся к по-прежнему ноющей лодыжке.

«Английские врачи говорили: «Все в порядке», и я играл. Но рана никак не заживала, швы постоянно расходились, и в какой-то момент туда попала инфекция… Когда в Испании мне сняли гипс, я увидел там оголенное ахиллово сухожилие», — вспоминал Санти.

Рана была настолько заброшена, что началась гангрена, поразившая пяточную кость и ахилл. Требовалась очередная операция – на этот раз по удалению слоя из 8 сантиметров сухожилия. Футболисту не могли гарантировать, что он банально сможет самостоятельно ходить. На этом месте у Санти было тату с именем дочери. После вмешательства хирургов там огромный разрез, такой же, как и по карьере некогда лидера «Арсенала».

Формула бессмертия. 10 клубов, которые фанаты спасли от банкротства

Перед сезоном-2017/18 Касорлу заявили лишь на вторую половину чемпионата Англии. 30 апреля 2018 года он провел первую за 18 месяцев тренировки и жаловался на сильные боли в мышцах. Клуб отказался продлевать контракт с испанцем, но Санти не стал обижаться. Он обстоятельно поговорил с Унаи Эмери и рассказал ему все, что нужно знать об игре команды.

Восставший из мертвых

«Вильярреал» пригласил бывшую звезду команды пройти предсезонку. Появилась надежда. Большое возвращение началось с выхода на замену в товарищеском матче с «Эркулесом». Санти вышел во втором тайме, старался, но его команда сыграла вничью. Клуб предложил однолетний контракт.

3 января Касорла вышел в старте против «Реала» и забил дубль. К тому моменту испанцу уже стукнуло 34 года. «Я перенес 10 операций на ноге и после такого забить дважды «Реалу» – это прекрасно», – делился эмоциями скромный ветеран.

«Вильярреал» – команда, которая когда-то отказалась от Санти, спустя 12 лет вернула его к жизни более эпично и неожиданно, чем Джона Сноу в «Игре престолов». В этом сезоне полузащитник без травм сыграл во всех турнирах 46 матчей, забил семь мячей и отдал 12 голевых передач.

А 15 мая главный тренер сборной Испании Луис Энрике вызвал Санти Касорлу на матчи с Фарерскими островами и Швецией. Из-за семейных обстоятельств Луис Энрике в холодный Торсхавн не полетел. Основные функции легли на ассистента – Роберто Морено. По его словам, он неделю обсуждал с главным тренером стратегию и план, но у Энрике была просьба – выпустить в старте Касорлу. Ветеран поучаствовал во втором мяче, сделав передачу под голевой кросс.

Возвращение Касорлы – это изъезженный, но очень мотивирующий сценарий о том, что нельзя сдаваться. Санти – игрок сборной Испании не потому, что – это красивая история, а потому что испанец в 34 года выдал феноменальный сезон и готов продолжать.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press