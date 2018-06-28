Желтый – цвет разлуки. Как колумбийцы отправили домой сборную Сенегала

Вся Африка в этот день переживала за Сенегал – единственную команду материка, у которой еще сохранялись шансы на выход в плей-офф. Но соперник – сборная Колумбии – тоже не имел права на проигрыш. К тому же за южноамериканцев играл весомый аргумент: поболеть за них в Россию приехала целая тьма фанатов.

Наплыв гигантского количества колумбийцев вызвал в Самаре настоящий транспортный коллапс. Подходы к стадиону превратились в длинные ярко-желтые ручьи, в пучине которых чернели малюсенькие островки поклонников африканской сборной. За 15 минут до начала матча стройные очереди из колумбийцев все еще толпились у проходов, а к стартовому свистку вся эта пестрая желтизна перетекла в чашу арены и заполонила львиную часть трибун.

Гимн Колумбии стадион пропел так, что стены трибун содрогались. Сенегальские болельщики отвечали как могли: когда на большой экран вывели колоритного африканца, он состроил такую гримасу, что его можно было легко представить в роли колдуна вуду, вырывающего сердце у ритуальной жертвы для совершения обряда. Настрой и у тех, и у других был запредельный, и он явно передался игрокам.

Изначально заявленной схемой колумбийцев была 4+2+3+1, но она была очень условной. Опорник Карлос Санчес садился очень низко, в отличие от напарника по зоне Матеуса Урибе, Хуан Кинтеро и Хамес Родригес, напротив, выдвигались почти на одну линию с Фалькао, а Куадрадо сильно сваливался на правый край. Такая гибкость сильно контрастировала с четким строем 4+4+2, выбранным сборной Сенегала.

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Для африканцев матч превратился в откровенно гостевой: как только мяч оказывался у них, стадион тут же принимался недовольно гудеть. Напротив, любое удачное действие колумбийцев сопровождалось неистовым ревом. По первым минутам оборона обеих команд играла четко. Первый шанс получили южноамериканцы: Хамес заработал штрафной на удобной точке метрах в 23-х от ворот. Исполнять взялся Хуан Кинтеро – Ндиайе справился, выудив мяч из правого нижнего угла.

Сенегальцы противопоставили классу соперника самоотверженность и дисциплину, поставив во главу угла цепкую и жесткую игру в единоборствах. Для начала Юссуф Сабали отоварил по ногам реактивного Куадрадо, чтобы не слишком активничал. Внушение возымело силу: хавбек «Ювентуса» почти ничего не создавал в атаке, при этом совершая необъяснимые обрезы и теряя мяч при попытках обводки один в один. Колумбийцы пытались растянуть фланги, однако «львов Теранги» такой расклад вполне устраивал. Выдавливая соперников из центра поля, они отбирали мяч на флангах и убегали в свободные зоны, а 17-й минуте чрезвычайно опасно огрызнулись. Бальде слева сместился ближе к центру и покатил мяч в штрафную на убегающего Мане. Давинсон Санчес пошел в подкат, форвард упал, Милорад Мажич, засомневавшись, побежал за помощью VAR – и вернулся с вердиктом: нарушения не было.

Однако сенегальцы нащупали слабое место соперников и продолжили атаковать левым флангом, просверливая брешь между Сантьяго Арьясом и Йерри Миной. «Лос кафетерос» зачастую сами давали им такую возможность, ошибаясь в простых передачах, хотя во многом это было следствием плотной и агрессивной игры африканцев. Трибуны продолжали яростно улюлюкать и свистеть, однако положения дел на поле это не меняло: сенегальцы подступали все ближе к воротам Оспины и все чаще беспокоили его не слишком опасными, но все же ударами в створ.

На 30-й минуте случилось то, чего вряд ли кто-то ожидал: Хосе Пекерман убрал с поля Хамеса Родригеса и выпустил Луиса Муриэля, который тут же встроился вторым нападающим в помощь к Фалькао и превратил расстановку в подобие 4+4+2 «ромб» с Карлосом Санчесом в его нижнем основании и Хуаном Кинтеро – в верхнем. Впрочем, лучше от этого не стало. Сенегальцы по-прежнему перекусывали все попытки колумбийцев довести мяч до форвардов. Так игра незаметно подошла к экватору.

Во втором тайме сборная Колумбии задвигалась активнее, и африканцам пришлось какое-то время потерпеть в обороне. Но со временем парни Алью Сиссе осмелели настолько, что в одном из эпизодов защитник Салиф Сане пробежал через все поле, по ходу обыграв четверых соперников, а затем сделал подачу – впрочем, неудачную. Как всегда активен был Садио Мане, за которым колумбийцы частенько не успевали, и оставалось только удивляться либеральности Милорада Мажича, явно пожалевшего пару желтых карточек для игроков в желтых футболках.

На 65-й минуте стадион наконец шумно выдохнул: в кои-то веки сборная Колумбии создала опасный момент, закинув мяч в штрафную и попытавшись пробить с подбора. Африканцы отбились, но «кофейщики» тут же создали еще одну возможность для взятия ворот, и лишь своевременный выход из ворот Хадима Ндиайе избавила Сенегал от неприятностей.

За 10 минут до конца встречи у игроков наконец появилась возможность перевести дух: в одном из стыков повреждение получил защитник африканцев Юссуф Сабали. Его заменил Мусса Ваге, но не успел он толком расположиться в свой штрафной при угловом, как Колумбия забила. Подача пошла на ближнюю штангу, где Йерри Мина опередил двоих защитников и головой пробил с отскоком от газона. Ндиайе среагировал, но мяч от его рук залетел-таки в сетку.

Сенегальцы тут же помчались отыгрываться и были очень близки, вспоров колумбийскую защиту по центру, однако удар Ньянга парировал Оспина. Корнер, поданный следом, был не менее опасен, и все же мяч прилетел в руки голкипера «желтых», хотя сенегальскому игроку не хватило сантиметров, чтобы добить его в ворота. Алью Сиссе отправил в бой Муссу Конате, сняв с игры Бальде, и африканцы продолжили осаду штрафной колумбийцев, опешивших от такой прыти соперников.

Хосе Пекерман отреагировал заменой Матеуса Урибе на Джефферсона Лерма, а немногим позже с поля ушел Радамель Фалькао, уступив место Мигелю Борхе. Сиссе выложил из рукава последнюю карту, разменяв Ньянга на Диафра Сако, и матч вошел в завершающую стадию. Сенегальцы бились отчаянно, однако довести дело до гола им так и не удалось. По этой игре они определенно были достойны большего.

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Единственная причина, по которой выигрыш колумбийцев можно назвать справедливым, – их болельщики. Эта бешеная армия, ни минуты не смолкавшая и гнавшая своих соотечественников вперед, была достойна победы гораздо больше, чем команда, которую они так рьяно поддерживали. Где-то там, наверху, единство и многочисленность колумбийцев точно оценили, иначе не видать им 1/8 финала. А сборная Сенегала обиднейшим образом уступила вторую строчку в группе сборной Японии – из-за соотношения желтых карточек, став первой командой в истории, покинувшей чемпионат мира по правилу фэйр-плей. Так представители Африки на ЧМ-2018 остались без плей-офф. Желтый цвет стал для сенегальцев воистину несчастливым на этом турнире – недаром в нашей стране он символизирует разлуку.

В микст-зоне счастливые колумбийцы чуть ли не в полном составе были готовы поделиться мыслями с журналистами: желающих пообщаться с Фалькао, Кинтеро и Миной было хоть отбавляй. Но я пришел сюда не для этого: мне очень хотелось выразить восхищение игрокам сборной Сенегала, против которых сегодня были и трибуны, и судья, и удача. Они просачивались по коридору поодиночке, отказываясь от всяких комментариев. Я сумел улучить момент, когда мимо проходили понурые Садио Мане и Диафра Сако. «Спасибо вам за прекрасную игру, парни! Вам просто не повезло, вы играли отлично и заслужили овации», – прохрипел я и одарил их аплодисментами. Но только мимолетный взгляд Мане, полный боли и грусти, был мне ответом.

Группа Н. 3-й тур

СЕНЕГАЛ — КОЛУМБИЯ 0:1 (0:0)

Самара. 28 июня.

Стадион «Самара Арена». 41970 зрителей.

Судья: Милорад Мажич (Сербия).

Сенегал: Х. Ндиайе, Кулибали, Сабали (Ваге, 74), Гассама, Гейе, Сане, Куяте, Кейта (Конате, 80), Мане, Сарр, Ньянг (Сакл, 86).

Колумбия: Оспина, Ариас, Мина, Мохика, Д. Санчес, К. Санчес, Урибе (Лерма, 83), Х. Родригес (Муриэль, 31), Куадрадо, Кинтеро, Фалькао (Борха, 89).

Гол: 0:1 — Мина (74).

Предупреждения: Мохика (45), Ньянг (51).

7 (3) удары (в створ) 4 (3)

15 фолы 15

1 угловые 3

3 офсайды 3

40 % владения мячом 60

Текст: Антон Муша

Фото: Еженедельник «Футбол», Global Look Press

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