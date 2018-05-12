Железный человек. Кто поведет за собой Коста-Рику

Его не пускали в ворота из-за низкого роста и до 27 лет не воспринимали всерьез, а он выбил из мадридского «Реала» недосягаемого Икера Касильяса, выиграл несколько ЛЧ, в его честь снимают фильмы и называют стадионы. Кейлор Навас – самый тихий вратарь, способный вызывать самые громкие овации.

Эй, Кейлор!

Во время прогулки по Перес-Селедону счастливая пара Навас задумалась над именем сына. Отец, Фредди, предложил не ломать голову и назвать мальчика в честь папы. В тот же миг откуда-то раздалось: «Эй, Кейлор, не отходи от меня далеко» – и супруги мгновенно определились.

Так сложилось, что Кейлору впоследствии часто приходилось смотреть со стороны, как решения принимаются без его участия. Еще мальчиком он осознал свою беспомощность, когда его родители уехали из Коста-Рики в США на заработки. Он остался на попечении бабушки и дедушки, разлука же с мамой и папой давалась тяжело.

Мальчик с детства полюбил футбол, смотрел матчи местного «Переса» с дедушкой, а когда сам решился попробоваться в детскую секцию, получил отказ. Там посчитали Кейлора слишком невысоким.

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Спасение в вере

Навас пережил непростое детство, постоянно держа все в себе, но однажды в гостях не сдержался и рассказал о внутренних переживаниях матери лучшего друга. Та успокоила, налила чаю и сказала: «Как бы ни было тяжело, всегда проси помощи у Бога». С тех пор Кейлор перед каждым матчем встает на колени во вратарской, широко расставляет руки и что-то шепчет. Вера помогла мальчику заложить уверенность в себе. Во время посещений церкви Навас познакомился со своей будущей женой и мамой двух их дочек Андреа Салос. На тот момент вратарю было всего 20 лет, а подруга делала первые шаги в модельном бизнесе.

Статус «не беспокоить»

Как профессионал Кейлор сформировался в «Саприссе». В клубе из города Сан-Хосе он впервые осознал, что такое гнев болельщиков (после ряда невыразительных матчей в него бросали бутылки), эмоции от первого отбитого пенальти, радость от выигранных трофеев. Причем в дебютном для себя сезоне Навас победил в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. В 2008 году его впервые вызвали в первую сборную, тогда он тихо прошептал: «Это мой шанс». И без дрожи им воспользовался. На Голд Капе-2009 костариканцы допрыгнули до полуфинала, а по итогам турнира Кейлора признали лучшим на своей позиции. С тех пор Навас – безальтернативный игрок «Лос Тикос» на воротах.

При невысоком для голкипера росте – 185 см, костариканец удивительно ловко складывался в воротах и реагировал на самые сложные мячи. Первой из европейских команд обозначила интерес «Висла». Клуб из Кракова договорился с вратарем, но «Саприсса» переход заблокировала. В 2010-м на Наваса вышли представители испанского «Альбасете». Родной язык, возможность роста — костариканцы не смогли отговорить своего лидера от переезда. На тот момент команда выступала в Сегунде A и после сезона с новым вратарем вылетала еще ниже.

У Кейлора неожиданно появился вариант с арендой в «Леванте», где конкурировать предстояло с опытным уругвайцем Густаво Мунуа. Южноамериканцы, несмотря на конкуренцию, очень сдружились. Команда впервые в истории вышла в квалификацию ЛЕ, контракт вратаря выкупили, после чего главный тренер «лягушек» Хоакин Капаррос сказал: «Кейлор, ты наш номер 1!»

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Звездный год

В сезоне, предшествующем ЧМ-2014 в Бразилии, Навас выдал сумасшедшие показатели: 17 «сухих» матчей, лучший процент отраженных мячей и последующее звание лучшего вратаря Ла Лиги. Кейлору рассказали об интересе со стороны двух королей испанского футбола – «Реала» и «Барселоны». Навас скромно улыбнулся и продолжил тренироваться. Кстати, одно из упражнений, выработавшее у костариканца нечеловеческую реакцию, – отбивание теннисных мячей. В детстве он просил сестренку накидывать с ракетки снаряды в разные стороны, а сам их ловко отбивал.

Коста-Рика – главная сенсация бразильского ЧМ, а Кейлор Навас – одно из открытий. Южноамериканский «андердог» на старте «разорвал» Уругвай – 3:1. Единственный пропущенный мяч от Кавани был с пенальти, зато в последующих турах против Италии (1:0) и Англии (0:0) Кейлор отстоял ворота «всухую» и вывел соотечественников в плей-офф с первого места группы. Им уже тогда восхищались. Вскоре на вратаря вышли представители мюнхенской «Баварии», но Кейлор скромно попросил подождать окончания ЧМ. Именно надежной игрой во время испытания пенальти прославился костариканец. Его концентрация словно заставляла время остановиться, а отбивать мячи становилось в разы проще. Навас отбил решающий послематчевый удар грека Теофаниса Гекаса и отправил «Лос Тикос» в четвертьфинал на голландцев. Коста-Рика вновь «досушила» матч до серии 11-метровых, но 5 июля магия, видимо, взяла выходной и все удары европейцев оказались неберущимися.

Страж Мадрида

Коста-Рика прыгнула выше головы, а Кейлор – выше перекладины. Успешная реклама на ЧМ-2014 подарила возможность ему самому выбирать предложения от топ-клубов. По-прежнему напористо предлагала себя «Бавария», но Наваса что-то смущало. Смущало до тех пор, пока не появился предметный интерес со стороны мадридского «Реала», любимой команды костариканца с детства. Сделку оформили быстро – «Леванте» получил 10 млн евро, что стало самым крупным трансфером в истории «лягушек».

Новичок «галактикос» стал шестым вратарем неиспанского происхождения за всю историю клуба. До него белоснежную футболку надевали венгр Джула Кижель, аргентинцы Рохелио Домингес и Альбано Биссарри, немец Бодо Иллгнер, а последним был поляк Ежи Дудек. Казалось, что шансы вытеснить из старта икону и капитана клуба – Икера Касильяса близки к нулю. К тому же в запасе был другой опытный вратарь – Диего Лопес. Участие костариканца в жизни «Реала» ограничивалось редкими выходами на поле на ранних стадиях кубка и против аутсайдеров Ла Лиги.

Listos para mañana ⚽👐🥅 #HalaMadrid A post shared by Keylor Navas Gamboa (@keylornavas1) on Mar 6, 2017 at 3:29pm PST

Все изменилось с приходом Рафаэля Бенитеса: в команде значительно ухудшилась атмосфера, а специалист что-то не поделил с Икером Касильясом, чем принудил легенду самовольно покинуть Мадрид. Кейлор с сезона-2015/16 закрепился в старте и свое место в составе не отпускает до сих пор. Окончательно «Реал» набрал лучшие кондиции с приходом Зинедина Зидана и последующими победами в Лиге чемпионов. Навасу же «второе дыхание» открыло рождение двух дочек. Даже после самых неудачных игр, а в этом сезоне мадридцы в чемпионате проваливались регулярно, голкипер отключал все мысли о футболе, возвращался домой и проводил время с родными.

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Человек из стали

А критики Навас надышался столько, сколько не дышат краской россияне весной. По недавнему опросу болельщиков, более половины опрошенных хотели бы, чтобы Кейлор покинул ворота «Реала» и оставил их для Давида Де Хеа. За южноамериканца вступился ветеран мадридцев Бодо Иллгнер, заявивший, что клубу нужно лишь поверить в своего вратаря.

Кейлор всю жизнь доказывает свою состоятельность. В родном городе ему не разрешали играть в воротах из-за низкого роста – а спустя 20 лет назвали в честь вратаря сборной целый стадион, построенный еще в 1953 году. Непростой путь Наваса показывали в кинотеатрах во время демонстрации фильма «Человек из железа» (Hombre de Fe). Ему всего 31 год, и он едет в Россию, чтобы доказать, что бразильский четвертьфинал был не сенсацией, а закономерным исходом.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press