Заставь себя уважать. Унаи Эмери показывает чудеса терпения ради того, чтобы остаться в «ПСЖ»

🇧🇷 @pele’s daughter @iamkelynascimento 📷 @neymarjr 🇧🇷 Kely Nascimento, la fille du roi #Pelé 📷 #NeymarJr . 📷 Christian Gavelle . #PSG #Football #Paris #AllezParis #ICICESTPARIS

A post shared by Paris Saint-Germain (@psg) on Feb 21, 2018 at 7:48am PST