Заставь себя уважать. Унаи Эмери показывает чудеса терпения ради того, чтобы остаться в «ПСЖ»

Над ним смеется вся Франция, игровые схемы «ПСЖ» вызывают споры жен футболистов, а сами игроки не скрывают своего презрения. После поражения от «Реала» (1:3) Унаи Эмери на грани вылета из Лиги чемпионов, но еще способен вернуть себе уважение.

Капризы футболистов

С эпичного вылета «ПСЖ» от «Барселоны» прошел ровно год. Парижане раздавили соперника на «Парк де Пренс» со счетом 4:0, заставив заговорить о себе как об основном претенденте на победу в Лиге чемпионов. Каталонцам требовалось чудо, чтобы спастись, но оказалось, достаточно банальной тренерской трусости и нерешительности. В поражении на «Камп Ноу» (1:6) обвиняли всех: судей, обстоятельства, безвольных игроков, но главные «шишки» достались Унаи Эмери.

Иронично, но одним из футболистов, кто тогда превратил Эмери в посмешище, был автор дубля – Неймар. Теперь бразилец не просто главная звезда «ПСЖ», а негласный центр Земли. Унаи Эмери, признав в бразильце победителя, подчинился, создал все условия и пошел на поводу у всех прихотей Неймара. У самого дорогого футболиста мира теперь и отдельное окружение соотечественников, призыв к партнерам играть на тренировках против него мягче, самая высокая зарплата в лиге с миллионом бонусов за каждый удачный финт и пас. На днях, менее чем за двое суток до кубковой игры против «Сошо», южноамериканец затеял вечеринку по случаю своего 26-летия. Неймар пригласил почти две сотни гостей в дорогой ресторан столицы Франции, в том числе Унаи Эмери с одноклубниками. На вопрос о режиме испанский специалист лишь повел плечами и заявил: «Верю своим игрокам, они профессионалы». «ПСЖ» кубковый матч выиграл, но тренер вновь пошел на поводу у игрока и еще больше потерял в авторитете.

«ПСЖ» победит в чемпионате, но станет ли командой – вопрос. В отличие от прошлогоднего «Монако», где игроки дружили и вместе красили волосы по случаю триумфа в Лиге 1, Париж разделен на касты. Пресса утверждает, что ведущая группировка «ПСЖ» — бразильцы, которыми рулит Дани Алвес. Они обособлены от команды и конфликтуют не только с аргентинцами, но и с другими южноамериканцами. Есть у игроков «ПСЖ» и объединяющий фактор – недовольство методами Эмери и его штаба.

Неймар не постеснялся и после поражения от «Реала» нашел троих виновных: главного тренера, защитника Преснеля Кимпембе и полузащитника Джовани Ло Чельсо. По мнению бразильца, Эмери зря перед началом матча заменил Тиаго Силву на Кимпембе, из-за которого во втором тайме «ПСЖ» пропустил дважды, а у Ло Чельсо попросту недостаточно опыта для игр ЛЧ против соперника уровня «Реала». По слухам, основной причиной расставания парижан с Лукасом Моурой (перешел в «Тоттенхэм» за 28,5 млн евро) этой зимой стало то, что Эмери заподозрил бразильца в сливе информации о клубной жизни прессе. Уход хоть и резервиста, но друга и земляка бразильская часть «ПСЖ» восприняла остро.

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Женская истерия

Решение Унаи Эмери выпустить Преснеля Кимпембе вместо Тиаго Силвы в первой игре против «Реала» вывело жену бразильца из себя. После финального свистка Белле Сильва отправила в Instagram историю с текстом: «Тактика, тактика?!» Ее поддержала супруга Анхеля Ди Марии: «Твои усилия + твоя дополнительная работа + твои голы + твои результативные передачи + твоя лучшая форма = скамейка. Но что мы понимаем в футболе, мы же женщины». Недовольство Тиаго Силвы привело к тому, что на игру против «Страсбура» он хоть и вернулся в старт, но капитанская повязка досталась Неймару. История только набирает обороты.

Недовольство болельщиков

Все чаще возникает вопрос, хватает ли характера Эмери, чтобы тренировать такой харизматичный массив звездных игроков? Способен ли он заставить уважать себя Неймара и объединить вокруг себя всю команду?

«Все слухи о возможном уходе Неймара в «Реал» — это не больше чем просто попытка дестабилизировать командный дух команды. Но этого не произойдет», — отгоняет Унаи тучи от бразильца. Но, отстаивая футболиста, испанец забывает, что Неймар сам создает шум вокруг себя.

В звездного бразильца бросают мелкие монеты фанаты «Марселя», «Лиона», а с недавних пор его освистывают и фанаты «ПСЖ». У Эмери участь не лучше: совсем недавно его виллу ограбили. Забрали часы Rolex за 7 тысяч евро, браслет и две сумки Chanel, принадлежавшие жене испанского специалиста. Повод задуматься.

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А глумление над Эмери и его командой не смолкает. После фразы Адриена Рабьо, что «легко забивать восемь голов «Дижону», пора уже добиваться успеха в матчах против «Реала», официальный твиттер «красных» пошутил: «Мы сделали все, чтобы «ПСЖ» чувствовал себя уверенно перед ЛЧ. А взамен получаем такую благодарность!» Дальше всех пошли в InfoJobs. Испанский портал по поиску работы предложил Унаи обновить резюме. О том, что во Франции «ПСЖ» напоминает цирк, не стесняются заявлять многие крупные футбольные фигуры вроде Бернара Тапи.

Президентский гнев

В прошлом сезоне «ПСЖ» при Эмери впервые с 2012 года упустил чемпионство, а также с позором вылетел из главного еврокубка. Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи выразил поддержку испанцу и заявил, что «Унаи Эмери в Париже — долгосрочный проект». Летом катарский магнат выделил для усиления более 500 млн евро и включил необходимые ресурсы для заключения сделок, чтобы подписывать игроков вроде Неймара и Килиана Мбаппе. Все ради одного – победы в Лиге чемпионов.

Руководство парижан по-прежнему верит Унаи, но в то же время готовит замену, и об этом должен догадываться сам испанец. Еще прошлой весной «ПСЖ» вел переговоры с Массимилиано Аллегри. Об интересе к фигуре Юппа Хайнкеса рассказал сам легендарный немецкий специалист: «Парижане даже предлагали мне личных поваров, но я снова ответил отказом». Кроме того, все больше французских СМИ говорят о неких договоренностях «ПСЖ» с Луисом Энрике.

После поражения от «Реала» Унаи Эмери сослался на судей, с ним согласился и президент клуба. Но теперь пора собраться и заставить обстоятельства работать на себя. Испанский тренер еще не потерял веру в себя и намерен смачно «прихлопнуть» мадридцев. «В текущем сезоне мы победили во всех домашних матчах. В предыдущие годы обыгрывали на «Парк де Пренс» «Барселону» и «Баварию». У меня появляется уверенность, что моя команда покажет себя и сможет пройти «сливочных», – верит испанец. Осталось только на самом деле пройти «Реал».

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press