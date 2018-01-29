Замахнуться на «святых». Нужно ли Квинси Промесу уходить из «Спартака» в «Саутгемптон»

Главный тренер «святых» Маурисио Пеллегрино подтвердил заинтересованность в покупке вингера «Спартака» и лучшего игрока 2017 года по опросу еженедельника «Футбол» Квинси Промеса. Если отбросить вопрос стоимости, то трансфер голландца в «Саутгемптон» обещает английскому клубу хорошие перспективы. Но и одновременно обозначает потолок лидера чемпионов России.

Почему нет

Промес мечтал о большем, чем интерес от клуба, занимающего 18-е место в таблице АПЛ с 11-матчевой серией без побед. Квинси хотел показать себя «Ливерпулю», с надеждой посматривал на «Арсенал» и вообще позиционировал себя как топ-игрок из топ-клуба. Многое обломал разгром «Спартака» от «красных» в Лиге чемпионов. 0:7 в Ливерпуле и полная беспомощность русского чемпиона во главе с 10-м номером разочаровала потенциальных покупателей. Акции Квинси Промеса на английском рынке обвалились с большим грохотом, чем биткоин.

Квинси Промес: «Мне всегда хотелось войти в историю вместе со «Спартаком»

Теперь голландец интересует команды калибра «Саутгемптон». Это точно не тот клуб, в который идешь за титулами. Здесь не будет финалов, медалей и даже еврокубков. Только рубилово за статус лучших из худших.

И если Промес выбирает «святых», у него остается два пути. Первый, и самый очевидный, – Квинси смиряется со статусом игрока среднего клуба. Это неплохой вариант для, например, Рондона. Но для лучшего футболиста России последних лет и лидера сборной Голландии мелковато.

Путь второй: в «Саутгемптоне» Промес зарабатывает себе имя и идет на повышение. Квинси никогда не останавливался на достигнутом, в «Спартаке» год от года он только прибавлял. Но голландцу 4 января исполнилось 26 лет. Слишком много, чтобы рассчитывать на постоянный дальнейший прогресс.

И еще одно: зимой клубы редко делают покупки системообразующих игроков. Зимой покупают пожарных джокеров, чтобы по ходу кое-как запихнуть их в мчащийся на скорости по турниру состав. Январь – слишком смутное время, чтобы принимать главное решение в карьере. Одно дело, когда тебе в этот момент предлагает контракт гранд, и совсем другое – пикирующий на дно середняк.

Почему да

Однако более детальное рассмотрение дает повод говорить, что в глобальном плане все не так плохо. С Промесом дела «Саутгемптона» могут резво пойти в гору. Если не брать в расчет «большую шестерку» топ-команд Англии, то «святые»: а) лидируют по проценту владения мячом (51,8%); б) показывают лучшую точность передач (79,2%); в) занимают второе место по количеству ударов по воротам (12,1), уступая «Кристал Пэлас» (12,9). Вкупе эти три показателя позволяют говорить о том, что «Саутгемптон» – самая «играющая» команда в Премьер-лиге, за исключением Big-6.

В этом и заключается главная проблема: сделав ставку на комбинационный футбол, клуб оказался в проигрышном положении перед теми, кто не гнушается играть лонгболлами и побеждать за счет преимущества на «втором этаже». Чтобы побеждать таких соперников, атаке «святых» не хватает скорости и точности.

Квинси Промес — лучший футболист 2017 года по версии Еженедельника «Футбол». Фоторепортаж Сергея Дроняева

Вообще, состав «Саутгемптона» не стоит недооценивать. Неспроста последние три сезона команда занимала 7, 6 и 8-е места. Потеря Вирджила ван Дейка несмертельна, ведь в защите есть другой многообещающий голландец – 23-летний Уэсли Худт. Джек Стивенс и Майя Йосида, хоть и небезгрешны, но и небезнадежны, плюс им помогают толковые опорники в лице воспитанника «Барселоны» Ориоля Ромеу и пришедшего из «Ювентуса» Марио Лемины. На краях играют португалец Седрик, здорово проявивший себя на Евро-2016, и Райан Бертран, периодически попадающий в заявку сборной Англии. «Святые» пропускают меньше, чем «Эвертон» или «Уотфорд», идущие в первой десятке. На сегодня у команды две основные проблемы: вратарь (Фрейзер Форстер чередует сильные матчи с откровенно провальными) и незабивное нападение.

«Саутгемптон» располагает очень перспективной «десяткой» в лице Душана Тадича. Свой потенциал серб подтвердил в отборочном цикле ЧМ-2018, став лучшим в европейской зоне по количеству обостряющих передач. Однако в клубе его окружение слишком плохо помогает создавать моменты и еще хуже распоряжается ими. Ведущий форвард Чарли Остин сподобился всего на 6 мячей – и это за 24 тура. Вингеры – и Редмонд, и Уорд-Праус, и Буфаль – уступают Промесу в как в резкости, так и в завершающей стадии. Квинси может занять практически любую позицию в атаке «Саутгемптона». Тем более что схема 4+2+3+1, чаще всего использующаяся «святыми», ему отлично знакома.

На днях клуб подписал форварда «Монако» Гидо Каррильо, так что на позицию центрфорварда появился достойный претендент. Зато на любом из флангов атаки Промес однозначно добавит нацеленности на чужие ворота. И конечно, не стоит забывать, что лучшие игроки «Саутгемптона» почти всегда оказываются в «Ливерпуле». Поймав здесь свою игру, Квинси легко сможет проследовать по трансферной дорожке, проторенной Лалланой, Мане, Ван Дейком и многими другими.

Текст: Андрей Вдовин, Антон Муша

Фото: Сергей Дроняев, Instagram Квинси Промеса

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