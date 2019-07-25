Забытые в Амстердаме. Что осталось от «Аякса» прошлого сезона

«Аякс» — одно из главных открытий прошедшего европейского сезона. Неудивительно, что после успешного выступления, топ-клубы обратили внимание на молодые таланты в красно-белом. Еженедельник «Футбол» рассказывает, чего ожидать от «Аякса» в следующем спортивном году.

Потерянные души

Френки де Йонг за прошедший год прибавил в цене 78 млн. евро. Десятикратный прирост стоимости лучшего игрока Лиги Наций стал третьим среди игроков европейских клубов. Френк договорился о переходе в «Барселону» еще в январе, тем не менее, присоединиться к каталонцам он смог лишь в июле. «Барса» выиграла борьбу за талантливого хавбека у «Манчестер Сити» и «ПСЖ», переведя 75 млн. евро на счет голландского клуба. Один из главных трансферов испанской Ла Лиги пошел на пользу всем участникам сделки. «Сине-гранатовые» получили плеймейкера с идеальным чувством футбольного пространства, а амстердамцы – солидную прибавку на новые приобретения этим летом.

Вслед за партнером по сборной Голландии покинул клуб и Маттейс де Лигт. Его голы под копирку в ворота «Ювентуса» и «Тоттенхэма» чуть не вывели «Аякс» в финал ЛЧ. А грамотный выбор позиции в обороне и умение делать обостряющий первый пас позволили 19-летнему футболисту выбирать между предложениями европейских грандов. Голландцу предлагали щедрые контракты сразу три топ-клуба. 12 млн. евро в год от «ПСЖ», 10 млн. от «Юве» и только 6 от «Барсы». Вариант с парижанами выглядел более реалистичным. Однако, Маттейс выбрал Турин и стал самым дорогим защитником мира, обойдя еще одного голландца Вирджила ван Дейка из «Ливерпуля». За переход игрока «бьянконери» обеднели на 85 миллионов евро без учета бонусов.

Трансфер левого защитника Дэйли Синкгравена в «Байер» принес голландцам дополнительные 5 миллионов евро. 24-летний футболист не получал в Амстердаме достаточного игрового времени (всего 9 матчей за прошедший сезон) и не рассматривался тен Хагом в качестве футболиста стартового состава. Помимо этого, команду покинул 18-летний защитник Митчел Баккер. Молодой футболист отправился в «ПСЖ» в статусе свободного агента. «Красно-белые» грамотно провели трансферную кампанию. Летняя распродажа принесла клубу немыслимые 175 миллионов евро. Потеряв двух ключевых игроков, голландцы сохранили остальных лидеров команды.

Сломанная связка

Игра, построенная на выжигании футбольного пространства, свободе перемещений атакующих игроков в лице Хакима Зиеша или Давида Нереса, молниеносных переходах из обороны в атаку через 2-3 передачи… «Заветы» Ринуса Михелса в Амстердаме выполнялись c завидной регулярностью и ранее. А вот чего действительно не хватало «Аяксу», так это мобильности и слаженности действий у своей штрафной. Здесь за баланс между атакующей и оборонительной линиями отвечал уже помощник самого тен Хага, а именно Альфред Схройдер.

Проработав до этого в «Хоффенхайме» у самого молодого специалиста Бундеслиги Юлиана Нагельсманна, 46-летний специалист перенес многое из подготовительного процесса и в Амстердам. При нем окончательно окрепла связка Блинд — де Лигт, а фланговые защитники Мазрауи и Тальяфико добавили скоростей при переходе в атаку. Фишка с «затенением» с целью перекрывать соперникам как можно больше пространства для маневра в передачах – также заслуга Альфреда. Причем, амстердамцы пользовались идеей не только в обороне.

Отчасти тотальный контроль мяча, которого придерживался главный тренер в тактических зарисовках, был бы невозможен без наработок Схройдера. «Тен Хаг – главный. Он берет на себя ответственность и принимает окончательное решение. Я назвал бы себя помощником с достаточно высоким уровнем свободы. И меня это полностью устраивает», — признавался Схройдер. Альфред держался в тени Эрика, но зачастую именно его идеи меняли ход матчей.

В 2006 году в семье Альфреда Схройдера случилась трагедия. От опухоли мозга умерла его дочь. Страшный диагноз не отпускал Альфреда, вердикт врачей отзывался эхом у него в голове годы спустя. Именно для того, чтобы не отдаляться от семьи, специалист вернулся в Голландию тренировать «Аякс» в качестве ассистента тен Хага. Он справился: «Я стал лучше коммуницировать с игроками и близкими мне людьми, курировать споры и разногласия. Я вспоминаю те полтора года, когда дочь умирала у меня на руках, и понимаю, что теперь мне запрещено жаловаться на проблемы. Их у меня больше нет».

Голландский опыт позволил Альфреду окрепнуть не только тактически, но и психологически. Спустя 4 года после работы главным тренером в «Твенте», он решил вернуться к самостоятельной деятельности. Этим летом Схройдер покинул Амстердам и уехал обратно в Германию, где 1 июля возглавил такой знакомый для себя «Хоффенхайм».

Новые лица

Пока болельщики следили за развитием сюжета в трансферных сагах с участием футболистов с приставкой «де», руководство клуба занималось закрытием проблемных позиций. С уходом Френки де Йонга в центре полузащиты образовалось вакантное место, на которое в мае был приглашен румынский хавбек Резван Марин.

Румын приглянулся Эрику еще в прошлом году, когда «Аякс» встречался с льежским «Стандардом» в квалификации ЛЧ (2:2, 3:0). Молодой футболист играет чуть выше де Йонга, по манере игры скорее напоминая Донни ван де Бека. Резван также любит подключаться в атаку из глубины, может отдать разрезающий пас или открыться за спины защитникам. Вот только в отличии от Френки, отрабатывать в обороне игрок не любит.

Марин отмечает: «Я видел, как все сравнивают меня с де Йонгом, но я думаю, что мы два разных игрока. Он больше играет в защите, может очень хорошо пройти и обыграть противников. Я более динамичный, хочу больше играть в штрафной соперника, забивать и ассистировать партнерам». Молодой румын считается у себя на родине чуть ли не главной звездой нового поколения. Марин техничный, cкоростной игрок, владеющий ударами с двух ног. После удачного сезона в Бельгии, теперь ему предстоит выходить на новый уровень уже в «Аяксе».

Вторым приобретением спортивного директора Марка Овермарса стало подписание восходящей молодой звезды Кика Пири. Левоногий центральный защитник, чем-то напоминающий по игре Франка де Бура, наверняка запомнился амстердамским функционерам в матче на «Йохан Кройф Арена». Та игра закончилась сумасшедшей ничьей 4:4, а Пири на последних минутах спас «Херенвеен», замкнув подачу с углового.

В этом году «The Guardian» включил Кика в Топ-60 самых талантливых игроков в европейском футболе. Кик любит подключаться к атаке, делая навесные передачи на 30-40 метров. Фланирующие, они стелятся по недосягаемой для защитников траектории. А удар с левой у голландца американского происхождения поставлен так, что защитнику не составляет труда пробить слета с 25-ти метров.

Пири надеется однажды повторить путь де Йонга, перейдя из не самой сильной команды сначала в «Аякс», а затем и в «Барсу». «Аякс» и «Барселона» всегда были особенными клубами для меня. Херенвеен – это родное гнездо, в котором я прожил более десяти лет, я очень ценю и уважаю это. Я многим обязан клубу, я многому здесь научился. То, что я собираюсь перейти в такой большой клуб — это сумасшедшая идея. Но вместе с тем это приносит с собой не только новые проблемы, но и новые цели. Я с нетерпением жду этого», — отмечает он.

Самая забавная история приключилась с третьим новичком «божьих сыновей», а именно с вратарем Кьеллем Схерпеном. Настоящий гигант ростом за два метра переехал в Амстердам из клуба «Эммен». В прошедшем сезоне 19-летний вратарь совершил гигантский скачок вперед. До минувшего розыгрыша Эредивизи он отыграл лишь один матч на взрослом уровне. Главный тренер «Эммена» Дик Люккиен неожиданно доверил место в основе молодому, слегка сутуловатому юноше, и, как оказалось, попал в точку. Прыгучесть голкипера неоднократно спасала команду, а сам вратарь вошел в Топ-5 лиги по совершенным сейвам.

Но самое интересное началось потом. Марка Овермарса впечатлила игра голландца, и вскоре последовало официальное предложение. Придя в офис «аяксидов», Схерпену припомнили его отношение к амстердамскому гранду десятилетней давности. Дело в том, что 11-летним мальчишкой, Кьелл ненавидел «Аякс», строча в «Твиттере» оскорбления в адрес клуба и называя «Фейеноорд» своей любимой командой.

При подписании контракта, Эдвин ван дер Сар и Марк Овермарс проучили вратаря, усадив того за парту. Перед Схерпеном поставили стопку бумаги и дали ручку. Монотонная пропись всего одной-единственной фразы заставила Кьелла подумать над своим поведением. Под конец встречи на каждой строчке каллиграфическим почерком были выведены слова: «Аякс» — лучший клуб Нидерландов». В итоге стороны пожали друг другу руки и поставили подписи под четырехлетним контрактом.

Возвращение домой

Пожалуй, главным трансфером этого лета для «Аякса» стало подписание Квинси Промеса. Голландцы заплатили «Севилье» за переход хавбека сборной 15,7 миллионов евро, а с самим футболистом заключили долгосрочный контракт на 5 лет. Примечательно, что Квинси провел юношеские года именно в системе амстердамского клуба. А главный тренер «красно-белых» Эрик тен Хаг сильно повлиял на развитие талантливого футболиста.

Квинси перешел в академию амстердамцев в десятилетнем возрасте. Но проблемы с характером перечеркнули дальнейшие выступления за столичную команду. Став основным игроком юношеских команд, Промес посчитал, что уже добился многого и стал менее ответственно подходить к тренировкам и школьным занятиям в академии. Более того, игрок позволял себе спорить с тренерами, не соглашаясь с их решениями. Как следствие, спустя 6 лет нахождения в системе «аяксидов» Квинси указали на дверь.

«Я покинул «Аякс» из-за своего поведения. Не могу винить в этом никого, кроме самого себя. С другой стороны, иногда человеку просто необходимо получить жестокий урок жизни, чтобы все переосмыслить и стать лучше. Для меня таким уроком стало отчисление из «Аякса». Я вернулся на улицу, остался без денег, без мечты, без будущего. Моей самой главной проблемой было то, что я считал себя большой звездой, но мне дали понять, что это не так. Благодарен «Аяксу» за это», — вспоминает переломный момент в карьере Квинси Промес.

В 2012 году тен Хаг только начинал тренерскую карьеру, возглавив клуб из второго дивизиона «Гоу Эхед Иглс». В то время за «орлов» выступал и Квинси. Специалист разглядел в своенравном футболисте талант и стал упорно заниматься с футболистом во время тренировок. «Мне нужно было успеть многому научиться, в первую очередь, в ментальном плане: послушанию, игровой дисциплине, правильному отношению к победам и поражениям. Эрик пообещал, что поможет мне в этом, и слово свое сдержал», — признавался Промес.

В составе новой команды голландец перезапустил свою карьеру. В том сезоне он забил 14 голов и добавил к ним 11 ассистов. В итоге хавбек стал лучшим в команде по обоим показателям, а его клуб впервые за 20 лет вышел в Эредивизи. Тот сезон стал переломным для футболиста. Хавбек вышел на новый уровень не только в футбольном, но и в ментальном уровне. Почувствовав уверенность, Промес больше не привлекал внимания прессы своим поведением, а упорно занимался и выполнял тренерские установки. За это он благодарен тен Хагу и по сей день.

Тем символичнее, что cпустя 11 лет игрок вернулся не только в свою родную команду, но и к знаковому тренеру. Переезд в голландский чемпионат должен вновь придать дополнительный стимул футболисту. Эрик тен Хаг знает психологию Квинси, его манеру игры, сильные и слабые стороны. Помимо этого, схема 4-3-3 или 4-2-3-1 идеально подходит для 27-летнего игрока. В этом плане Промес является своеобразным аналогом Хакима Зиеша.

Смена фланговой позиции при смещении в центр в сочетании с грамотным видением поля дадут «Аяксу» еще большую мобильность в атаке. А для самого Промеса раскроют его как бомбардира, ведь голландец еще по «Спартаку» любил не только распасовывать партнерам, но и открываться под передачи. Таким образом, этим летом амстердамский клуб не только продублировал практически каждую позицию, но и перераспределил силы для еврокубковой кампании на следующий сезон.

Фото: Global Look Press

Текст: Анатолий Акулов