Забакланье. 17 июня. Вся правда о вечеринке у Чичарито

Перед матчем Германия – Мексика я решил разузнать всю правду о слухах о вечеринке игроков мексиканской сборной на дне рождения Чичарито. А подтвердить или развеять эти домыслы должны были болельщики, прибывшие из Северной Америки. Один из их ответов превзошел все ожидания.

Еще в прошлом году толпы жизнерадостных и улыбчивых мексиканцев заполонили улицы Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани во время Кубка конфедераций-2017. А в этом году их численность возросла в разы. После первых дней чемпионата мира-2018 у меня сложилось стойкое ощущение, что Москва оккупирована мексиканцами. Ребята в зеленых футболках встречались в кафе, на улицах, в метро, на всех московских матчах. Словом, везде.

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Мой пытливый ум подсказал мне, что этой ситуацией стоит воспользоваться, чтобы разузнать у них о правдивости слухов о самой нашумевшей новости с участием футболистов сборной Мексики в этом году. В центре внимания, конечно же, история с празднованием дня рождения Чичарито при участии игроков мексиканской команды и приглашенных гостей в виде 30 проституток.

Первыми ответить на мои вопросы согласилась группа из трех человек под руководством Хуана из Гвадалахары. Он и выступал в роли спикера и переводчика, выражая мнение большинства. «О, да, мы слышали об этой новости. Но мы уверены, что это все вранье, выдумки журналистов. У нас честные игроки и мы не верим, что они были способны на такой поступок», — уверял меня Хуан, посовещавшись со своими друзьями. 1:0 – в пользу фейковости новости.

Следующими я заприметил трех ребят в футболках с первым номером и фамилией Кампос на спине. «Он – настоящая легенда и лучший вратарь в истории мексиканского футбола», — заявил один из них на мой вопрос о столь необычном выборе. А вот мой основной вопрос на мгновение смутил гостей из Акапулько. «Я не думаю, что такое могло произойти — нарушил молчание самый смелый из них, парень по имени Карлос – Это, несомненно, фейковая новость. Мы считаем, что кто-то из журналистов увидел несколько девушек на этой вечеринке и неправильно все истолковал». Уверенность мексиканских болельщиков в порядочности футболистов своей сборной крепнет – 2:0.

Но мне было необходимо по-настоящему экспертное мнение, и я бросился на поиски фанатов в масках лучадоров (мексиканских реслеров). Мне на помощь пришли Иван и Серхио из Мехико. «Должно быть вы фанаты реслинга? Назовете кого-нибудь из мексиканских лучадоров?», — спрашиваю я у них. «О, нет, мы не большие любители реслинга. А эти маски – традиционная часть нашей фанатской культуры. Но мы знаем Рея Мистерио (один из самых популярных лучадоров, выступавший в крупнейшей федерации реслинга — WWE)!», — радостно заявляет мне Иван. С той же экспрессией они отвечают и на мой вопрос про вечеринку Чичарито. «Мы думаем, что такое вполне возможно. А почему нет? Они тоже люди и хотят веселиться», — уверенно отвечает Серхио. Своей верой в правдивость этой истории мексиканцы-лучадоры размочили общий счет – 2:1.

Затем мое внимание привлек болельщик в джинсовом комбинезоне, полосатой водолазке в зелено-белых цветах и с маской куклы-убийцы Чаки из культового ужастика 1988 года «Детская игра». К сожалению, он не владел английским, но на помощь пришел его товарищ Сальвадор. «Мы приехали сюда из Мехико. Для нас это первый Кубок мира и, наверное, самая экстремальная поездка в жизни. Но мы всем довольны и, надеюсь, сегодня одержим победу», — делится он впечатлениями от пребывания в Москве. История про оргию мексиканских футболистов вызывает у них смех. «Посмотрите вокруг, здесь собралось столько мексиканцев, и мы действительно умеем веселиться. Так что эта история вполне может быть правдой», — заключает Сальвадор. Убежденность мексиканского Чаки (на самом деле его зовут Хуан) и его друга в умении мексиканцев развлекаться сравнивает счет – 2:2.

Окончательно разрешить этот вопрос должны были самые авторитетные болельщики сборной Мексики. И когда я заприметил группу из трех человек во главе с Эктором, держащим в руках Кубок мира, понял, что мои поиски увенчались успехом. В этой троице также выделялся парень на костылях с подходящим для России именем Михаил. «Немного не повезло, но такая травма не повод пропускать чемпионат мира», — отвечает он с улыбкой. На мой вопрос о готовности увезти настоящий Кубок мира к себе на родину, Эктор беззаботно отвечает: «Мне хватает своего Кубка мира. А самое главное, что у меня в нем много пива!». Для верности он откручивает верхнюю часть своего трофея и демонстрирует мне его содержимое, наполненное пенным напитком.

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Но меня, все же, больше интересовало их мнение относительно случая с мексиканскими футболистами. Вопрос на эту тему их нисколько не удивил, а лишь вызвал ухмылки и одобрительные кивки головой. А затем Михаил выдал мне великолепный ответ: «Знаешь, если 11 наших футболистов смогли справиться с 30 проститутками, то тех немецких игроков они сегодня без проблем изнасилуют прямо на поле». Оснований не доверять мексиканских болельщикам у меня не возникало: спустя несколько часов мексиканцы сенсационно обыграли действующих чемпионов мира. Так что столь убедительное высказывание развеяло последние сомнения относительно достоверности этой истории.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев