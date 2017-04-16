За президента. Как «Бордо» цеплялся за Европу

В 1990-е «Бордо» пережил большой финансовый переворот, вылетал в Лигу 2 и в 1996 году, имея долг почти в 50 млн евро, дошел до финала Кубка УЕФА. Да, жирондинцы проиграли «Баварии» с общим счетом 1:5, но показали характер. Еженедельник «Футбол» вспоминает привлекательный «Бордо», игравший в футболках с инициалами своего президента.

Вильям Прунье (49)

Защитник, выпускник легендарного состава жирондинцев 1966-1967 годов рождения, в котором играли Эрик Кантона, Паскаль Ваируа, Базиль Боли. В 1993-м Прунье перешел в «Марсель», но после победы в ЛЧ у провансальцев начались проблемы, и клуб был сослан в Лигу 2. Вильям вернулся в «Бордо» и выиграл Кубок Интертото. Алекс Фергюсон приглашал француза в «МЮ», но быстро в нем разочаровался. До 2014 года Прунье тренировал французских любителей из «Коломье».

Даниэль Дютуэль (49)

Атакующего полузащитника вырастил легендарный Ги Ру. В 1994-м Даниэль перешел из «Бордо» в «Марсель», но быстро осознал, что дома лучше. В финале 1996 года подменял Зинедина Зидана в связке с Филиппом Лукасом. Поиграл в Испании за «Сельту» и «Реал Вальядолид». Завершил карьеру в «Расинге» в 2001-м. Сейчас работает страховым брокером футболистов.

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Жан-Люк Догон (49)

Центральный защитник сделал себе имя в «Лавале», а в 1989 году попал в «Бордо» бельгийского тренера Раймона Гуталса. В 1996-м выступал в дуэте с Якобом Фриис-Хансеном, но после неудачного финала перешел в «Страсбур». Догон имеет всего один матч за сборную, и тот – против России в 1993 году. Он заменил Базиля Боли после травмы. Сейчас Жан-Люк – тренер «Бордо» (U-17).

Рихард Витчге (47)

Полузащитник из Голландии закончил академию «Аякса» и в 17 лет дебютировал за основу. Вскоре Йохан Круифф позвал соотечественника в «Барселону», где Рихард завоевал в 1991-м Кубок чемпионов. Из-за конкуренции уехал в «Бордо», где также играл непостоянно и был отправлен в аренду в «Блэкберн». В тот самый, что выиграл чемпионат Англии в 1995-м. Сейчас – тренирует детей в «Аяксе».

Лорен Кроси (52)

Универсальный полузащитник, способный закрыть центр обороны. Закончил академию «Сошо» и доходил до финала Кубка Гамбарделлы в 1983-м. Инициатива купить Кроси в «Бордо» исходила от тренера Роллана Курбиса, известого в России по работе с «Аланией». После финала Кубка УЕФА опорник уехал в шотландский «Данди», но не раскрылся и завершил карьеру в Швейцарии. Сейчас – безработный тренер.

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Гаэтан Юар (55)

Самый «сухой» вратарь в истории Лиги 1. В сезоне-1992/93 он не пропускал за «Бордо» в течение 14 матчей (1176 минут) в славной команде Роллана Курбиса. Вечный рекорд в 2013-м едва не побил Винсент Эньяма из «Лилля». Гаэтан – воспитанник «Ленса», он сделал себе имя в «Марселе», а завершал карьеру в испанском «Эркулесе». На данный момент работает экспертом на Canal+.

Зинедин Зидан (44)

Великий полузащитник алжирского происхождения. Его разглядел Жан Варро и предложил контракт с «Канном». После вылета клуба в Лигу 2 Зинедин перешел в «Бордо» Роллана Курбиса. В «Ювентусе» был номинирован на единственный в карьере «Золотой мяч». В том же году стал чемпионом мира, а вскоре и Европы. Блестяще играл за «Реал», а теперь его тренирует.

Биксант Лизаразю (47)

Фланговый защитник, в честь которого назвали стадион в Басконии. Выиграл все на уровне сборных и почти все – на клубном, в том числе Лигу чемпионов с «Баварией». После завершения карьеры начал заниматься серфингом, а зимой – скелетоном, увлекся джиу-джитсу. Стал дайвером, снялся в фильме с подводными сценами. Записал несколько собственных треков.

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Филипп Лукас (53)

Центральный полузащитник сформировался как футболист в «Генгаме». В 19 лет его выкупил «Сошо». Лукас стал кумиром и доходил в составе «львов» до финала Кубка Франции. В «Бордо» перешел в 1992 году и выступал за жирондинцев до завершения игровой карьеры. Сейчас тренирует юношеский состава «Бордо» (U-19), дважды выводил команду в финал Кубка Гамбарделлы.

Антони Банкарель (45)

Правый защитник с 15 лет выступал за «Тулузу». В 1993 году сыграл за дублирующий состав сборной Франции в матче против сборной России. Через год перешел в «Бордо», где с ходу выбил «Ротор» из Кубка Интертото, отметившись голом в ворота волгоградцев. Завершил карьеру в 32 года в родной «Тулузе». Теперь тренирует юношеский состав «фиалок» (U-17).

Кристоф Дюгарри (45)

Форвард оказался в «Бордо» в 16 лет. В 1994 году дебютировал за сборную. Всего сыграл в футболке «трехцветных» в 55 матчах и забил 8 голов. Отметился в «Милане», где конкурировал с Роберто Баджо и Джорджем Веа. «Мое время в «Барселоне» было адом», — так Кристоф описал период работы в команде Луи ван Гала в 1997-м. Дюгарри озвучивал симулятор Pro Evolution Soccer. Сейчас – комментатор.

Жерно Рор (63)

Немецкий тренер, спасший «Бордо» от жалкого существования. Жерно играл в футбол профессионально на позиции опорника. Выступал за академию мюнхенской «Баварии», но дальше не продвинулся и начал поиски подходящего клуба. «Вальдхоф», «Киккерс» — все мимо. Тогда немец решился на переезд во Францию и закрепился в «Бордо». Руководя жирондинцами Жерно делал первые шаги и в тренерской деятельности. В 1990-х у клуба была непростая финансовая ситуация, его выгоняли в Лигу 2. Несмотря на это, Рор в сезоне-1995/96 умудрился за несколько месяцев до ухода президента Алена Аффлелу дойти до финала Кубка УЕФА, будучи по уши в долгах. Впоследствии Жерно работал во многих командах из Франции, Германии, Австрии, но нигде не добивался тех же успехов, что в «Бордо». Сейчас – советник сборной Нигерии.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press, Legion Media

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.