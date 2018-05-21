«Ювентус» проводил Буффона, игроки сборной России побывали комментаторами. Главные истории недели

Еженедельник «Футбол» представляет главные истории недели.

«Вынос, еще вынос. Типичная игра РФПЛ!»

Игроки сборной России попробовали себя в роли комментаторов

Подготовку к чемпионату мира сборная России начала в Новогорске со спонсорской промо-акции «Кубок вкуса». Пять футболистов национальной команды – Марио Фернандес, Федор Кудряшов, Далер Кузяев, Александр Ерохин и Андрей Лунев пообщались с победителями проекта, раздали автографы, а также сыграли небольшой контрольный матч. Игроки сборной России вели себя раскованно, шутили. Особенно позитивно выглядел бразилец Марио Фернандес. Он очень радовался, когда его просили подписать мяч, а в ответ на слова поддержки и пожелания удачи на ЧМ-2018 поднимал вверх большой палец левой руки, демонстрируя, что все будет отлично.

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев первым пострадал от участников промо-акции. Он занял место в гандбольных воротах для отражения серии пенальти. И под щелчки фотоаппаратов и дрона с телекамерой пропустил мяч после первого же удара. Однако потом, когда пришла его очередь исполнять шестиметровые, отомстил сопернику, сведя эту микродуэль вничью – 2:2.

А потом на поле вышли сборные журналистов и блогеров. Команда СМИ под названием «Метеор» выступала в фиолетовых футболках. За нее сыграл и главный редактор еженедельника «Футбол» Денис Вдовин, а также известный в прошлом нападающий «Крыльев Советов» Евгений Савин (Первый канал), Kefir (киберспортсмен), Карен Адамян («Матч ТВ»), Дмитрий Зеленов («Спорт-Экспресс»), Дмитрий Егоров («Чемпионат») и Антон Городецкий (Maxim). Соперником «Метеора» стал «Спартак» — в белых футболках, с экс-форвардом «Амкара», а теперь комментатором «Матч ТВ» Константином Геничем, с его коллегами по каналу Дмитрием Шнякиным и Нобелем Арустамяном, представителями «Спорт 24» Максимом Алланазаровым и Леонидом Волотко, а также кибержурналистом Глебом Чернявским и блогером Никитой Ковальчуком. А комментировали этот увлекательный матч игроки сборной России. «Вынос, еще вынос! Типичная игра РФПЛ!» — такой вердикт вынес этой товарищеской встрече Далер Кузяев.

Гюндоган и Озил подверглись критике из-за Эрдогана

Корни не дают покоя

Самая яркая история этой недели в Германии — незапланированная встреча Месута Озила и Илкая Гюндогана с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В лондонском отеле два представителя сборной Германии, президент Турции и игрок сборной Турции Дженк Тосун собрались, чтобы поговорить о национальной идентичности турецкого народа в Германии. Многообещающее начало. После встречи футболисты подарили Эрдогану футболки, где Гюндоган посчитал нужным написать «С уважением моему президенту». Не успели участники разговора досчитать до трех, как на них хлынула волна критики от политиков, общественных деятелей и фанатов.

Представитель Ангелы Меркель тут же высказал от имени канцлера «недоумение по поводу ситуации». Месут Озил посчитал нужным не комментировать встречу, понадеявшись, что об инциденте забудут очень скоро. Гюндоган же назвал все это всего лишь «жестом вежливости». Масла в огонь подлила информация о том, что Эмре Джан, тоже получивший приглашение на встречу, наотрез отказался посетить мероприятие. Виновникам события пришлось прервать свой отпуск перед чемпионатом мира, чтобы встретиться с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и поговорить о мотивациях своего поступка.

Естественно, эта история в преддверии ЧМ вызвала много вопросов к заявке на турнир, где присутствуют оба игрока. 38% немцев поддержали идею дисквалификации Озила и Гюндогана из сборной. Йоахим Лев же оказался одним из немногих, кто выразил поддержку, сказав, что «у футболистов-мигрантов в груди бьется два сердца, и примириться с этим не так легко». Бундестренер не собирается отказываться от игроков из-за политических разборок сверху.

Буффон сыграл последний матч за «Ювентус»

Но, похоже, не последний в карьере

Великий Джиджи Буффон провел прощальный матч в Турине. В июле 2001 года «Ювентус» купил итальянского голкипера, оплатив трансфер 75 млрд лир (52 млн евро) и игроком Джонатаном Бакини. «Я бы никогда не ушел из «Пармы». Там я был символом, но знал, что если останусь, то у моей спортивной карьеры будет потолок, я ограничу себя. Я доверился Сильвано (Мартина – агент Джиджи) и отцу, глубоко вдохнул и шагнул в будущее», — вспоминал Буффон. С тех пор он провел в Турине 6111 дней и 656 матчей во вратарской футболке «Юве», 11 раз побеждал в чемпионате Италии, четыре – в кубке, но ни разу не выигрывал с «бьянконери» в ЛЧ. Матч против против «Вероны» (2:1) стал последним для голкипера в этой команде.

«Ювентус» всегда будет больше чем любой игрок и продолжит писать знаковые страницы в своей книге, которая, считаю, будет бесконечной. Потому что ДНК этого клуба несравним ни с чем. Это моя семья. Я всегда буду любить ее, благодарить и называть своим домом. Ведь она так много дала мне. Все. Безусловно, больше, чем дал ей я. Новое путешествие неизбежно. Новая книга. Она должна начаться. Я научусь смотреть в будущее другими глазами. Я с интересом человека, который никогда не хочет забыть, что такое быть в игре, встречу новые вызовы, которые предложит мне жизнь», — на прощание сказал Буффон.

Джиджи завершил карьеру в сборной, а теперь провел последний матч за «Юве», но решения о завершении карьеры еще не принял. «Если я продолжу, то это будет со стремлением достичь больших целей», — заявил вратарь. Среди главных кандидатов – «ПСЖ», «МЮ», «Ливерпуль» и «Реал».

«Айнтрахт» обыграл «Баварию» в финале Кубка Германии

Проводы Хайнкеса не удались

«Бавария» опять подтвердила свое неумение играть в Кубке Германии. «Айнтрахт» с Нико Ковачем одержал далеко не случайную победу над фаворитами. «Орлы» в пятый раз за историю клуба выиграли турнир – впервые за 30 лет. Что случилось с «машиной» Юппа Хайнкеса? Под конец гонки она начала разваливаться на детали, которые не в состоянии собрать даже волшебник.

Для Нико Ковача эта игра оказалась особенной: последний матч за «Айнтрахт» против команды, чью форму он наденет через две недели. К радости или к счастью для «Баварии», к этому матчу хорват стал специалистом по мюнхенскому клубу, разобрал все его слабые и сильные стороны и отправился в Берлин за трофеем. Ковач выстроил свою команду по схеме 4+1+4+1 и заставил футболистов максимально давить на фаворитов.

Кроме того, у «Баварии» громаднейшие проблемы с реализацией: это видно практически во всех последних играх команды. Из 22 ударов мюнхенцы смогли реализовать только один момент. «Если мы не можем забить, то незачем удивляться и поражению» — Хайнкес подтвердил очевидное. Еще один хорват, воплотивший на стадионе свои планы, — Анте Ребич. Сделанный дубль и его прекрасная совместная работа с Кевином-Принсом Боатенгом дала свои плоды.

Кубок Германии. Финал

БАВАРИЯ – АЙНТРАХТ Ф – 1:3 (0:1)

Берлин. 19 мая.

Стадион: «Олимпиаштадион». 74 322 зрителя.

Судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия).

«Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Зюле, Алаба, Мартинес, Алькантара (Толиссо, 64), Киммих, Хамес, Рибери (Вагнер, 87), Мюллер (Коман, 70), Левандовски.

«Айнтрахт» Ф: Градецки, Абраам, Виллемс, Да Кошта, Сальседо, Маскарель, Де Гузман (Русс, 74), Вольф (Гачинович, 60), Боатенг, Ребич (Аллер, 89), Хасебе.

Предупреждения: Сальседо (7), Левандовски (37), Хасебе (45), Виллемс (45), Ребич (84), Коман (86).

Подготовили: Юрий Алеманов, Лидия Дидык, Евгений Морозов

Фото: Global Look Press

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