Юбилей Филиппа Лама, сенсационная победа «Гамбурга». Обзор 19-го тура Бундеслиги

Крупная победа «Хоффенхайма», «Гамбург» сенсационно обыграл «Байер» и юбилейный матч Филиппа Лама. Еженедельник «Футбол» подводит итоги девятнадцатого тура чемпионата Германии.

5 главных событий тура

1. «Хоффенхайм» крупно обыграл «Майнц» на домашней арене. В прошлом туре «сине-белые» впервые за сезон потерпели поражение от «Лейпцига»(2:1). В этот раз команда подошла к игре с победным настроением. В результате хозяева поля забили 4 гола и оставили свои ворота нетронутыми. Интересно, что в прошлом круге команды устроили феерию голов: в Майнце так и не был выявлен победитель, хоть и было забито 8 мячей. Команда Нагельсманна продолжает шествие к еврокубкам, а «Майнц» остается во второй половине турнирной таблицы.

2. «Боруссия Д» одержала минимальную победу над «Лейпцигом». Все ждали этот матч, как битву немецких титанов. На деле «Дортмунд» показал, что финалист Лиги чемпионов 2013 куда сильнее, чем новичок Бундеслиги. «Черно-желтые» позволили лишь дважды за 90 минут пробить по своим воротам. Следует вспомнить, что «РБ» вышел на «Сигнал-Идуна Парк» без трех основных игроков старта: Вернера, Форсберга и Забитцера, что сильно повлияло на игру. Единственный мяч забил Обамеянг, продолжающий говорить о скором уходе из немецкого клуба.

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3. «Байер» неожиданно проиграл «Гамбургу» со счетом 1:0. Дела у клуба из Леверкузена идут не так хорошо, как могло бы быть. Команда заключает первую десятку таблицы Бундеслиги, периодически проигрывает неудобным соперникам, но никто не ожидал поражения «Байера» от аутсайдера последних лет. Одна из главных звезд «фармацевтов» Хакан Чалханоглу был дисквалифицирован до конца сезона накануне матча. «Гамбургу» сыграло это на руку. «Горожане» одежали 4 победу в этом сезоне.

4. «Боруссия» Дортмунд после закрытия зимнего трансферного окна объявила о летнем переходе Омера Топрака из «Байера». Уход турка стал еще одним ударом по клубу из Леверкузена. 12 миллионов за не самого молодого и не самого сильного защитника лиги показались слишком большой суммой для фанатов «черно-желтых». Никаких акций, как у «Райо Вальекано», не планируется, но Топраку придется уже этим летом завоевывать доверие не только тренерского штаба, но и болельщиков нового клуба.

5. «Айнтрахт» творит что-то невероятное в этом сезоне. Команда, еще год назад спасавшаяся от вылета во Вторую Бундеслигу, пододвинула лидеров и вошла в зону Лиги чемпионов. Клуб из Франкфурта победил «Дармштадт» в Эссенском дерби и продлил беспроигрышную серию домашних игр до 10 матчей. До середины второго тайма команды не могли открыть счет. Ход игры изменил пенальти в ворота гостей. А через 10 минут хозяева удвоили счет. «Дармштадт» продолжает находится на 18 месте в немецком чемпионате.

Цитата тура

Генеральный директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф больше не смог терпеть высказывания управленцев и фанатов «Боруссии Д» в свой адрес и в адрес клуба. «Если по мнению фанатов Дортмунда и руководства Дортмунда «РБ» — искусственный клуб,то в «Боруссии» всегда все делалось ради денег».- сказал Минцлафф. Кажется, в Бундеслиге назревает крупный скандал.

Герой тура

Филипп Лам заменил Рафинью на 77 минуте в матче против «Шальке». Эта игра стала для капитана «Баварии» 500-й за клуб. Из ныне играющий футболистов такое количество игр за мюнхенцев сыграл только Бастиан Швайнштайгер.

Антигерой тура

«Дармштадт» продолжает занимать последнюю строчку таблицы Бундеслиги. В Эссенском дерби Александр Милошевич принес пенальти в свои ворота. Полузащитник «Франкфурта» Хасебе реализовал удар и открыл счет в матче.

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Цифра тура

Пенальти нападающего «Вердера» Макса Крузе в ворота «Аугсбурга» стал 3000 голом клуба в Бундеслиге. Подобной отметки достигала только «Бавария».

Результаты тура:

Гамбург – Байер – 1:0 (0:0)

1:0 – Пападопулос (76).

Герта – Ингольштадт – 1:0 (1:0)

1:0 – Харагути (3).

Бавария – Шальке – 1:1 (1:1)

1:0 – Левандовски (9), 1:1 – Налдо (13).

Хоффенхайм – Майнц – 4:0 (1:0)

1:0 – Ут (5), 2:0 – Террацино (81), 3:0 – Салаи (86), 4:0 – Салаи (90).

Кельн – Вольфсбург – 1:0 (0:0)

1:0 – Модест (81).

Боруссия М – Фрайбург – 3:0 (0:0)

1:0 – Штиндль (73), 2:0 – Раффаэл (78), 3:0 – Херрманн (90).

Боруссия Д – РБ Лейпциг – 1:0 (1:0)

1:0 – Обамеянг (35).

Аугсбург – Вердер – 3:2 (1:1)

0:1 – Селассие (26), 1:1 – Шмид (28), 1:2 – Крузе (65), 2:2 – Чхоль (79), 3:2 – Бобадилья (90).

Майнц – Боруссия Д – 2:0 (0:0)

1:0 – Хасебе (74, с пенальти), 2:0 – Ребич (83).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 17 – Обамеянг (Боруссия Д), 15 – Модест (Кельн), Левандовски (Бавария), 11 – Вернер (РБ Лейпциг), 10 – Вагнер (Хоффенхайм).

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press