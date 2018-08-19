Японский маневр. Кейсуке Хонда возглавил сборную Камбоджи – что за бред?

В России Кейсуке Хонду помнят многие – «спасибо» запоминающейся игре в ЦСКА, скандальному уходу в «Милан» и обиде Евгения Гинера. Но теперь о японце говорят СМИ со всего мира: кто еще одновременно подписывал контракт с клубом и национальной сборной с другого континента в качестве главного тренера?

Предыстория

Скандалы – любовь Кейсуке №1 еще со времен ЦСКА: прошлым летом азиат подписал контракт с «Пачукой», но уже в декабре он захотел уйти из клуба, отработав только половину годичного соглашения. В итоге полузащитник покинул Мексику только после ЧМ-2018.

Матч против Бельгии в 1/8 финала стал последним для игрока в футболке «самураев», хотя мог быть прощальным и в профессиональном футболе. Помогла Австралия, о чем рассказал и сам Хонда: «Мне 32 года и я думал завершить карьеру после чемпионата мира. Но, к счастью, «Мельбурн» сделал мне отличное предложение, которое изменило мои планы. Я ценю это».

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Двойная миграция

Финансовые стороны сделки не разглашаются, но в СМИ сообщают – за год в «Мельбурн Виктори» Кейсуке получит около 2,9 млн американских долларов. Что еще нужно для счастья «престарелого» спортсмена? Неожиданные развязки!

Уже через 6 дней после перехода в новую команду Кейсуке сделал совсем уж странный шаг, став главным тренером и генеральным менеджером сборной Камбоджи. «Монархи» грозны только своим прозвищем – азиаты пытаются выйти на чемпионат мира с 1998 года (только в 2006-м команда не участвовала в квалификации), и за эти годы игроки национальной команды выиграли только 2 матча из 26. Возможно, задачей чемпиона Азии-2011 на новой работе станет выход в официальную часть континентального чемпионата? Почему бы и нет, ведь за всю историю турнира Камбоджа появлялась там однажды, заняв 4-е место в 1972 году.

Хитрый план

Но все это – планы на будущее. А сейчас основной целью японца будет подготовка сборной к Азиатским играм, которые пройдут как раз в Камбодже. Поражают новые тренерские «методики» имени Хонды: из-за своей занятости в «Мельбурне», отдаленный океаном специалист будет работать с футболистами по видеосвязи. И не получит за это ни цента.

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Японец чокнулся? Маловероятно, ведь смысл в такой благотворительности у него есть. Два года назад игрок открыл футбольную школу в столице Камбоджи – Пномпене, а на ее базе позже появился и клуб «Солтило Ангкор». Разве работа с национальной сборной страны (пусть и визуальная), в которой делается бизнес, не привлечет инвесторов к развивающемуся проекту? А главам местной федерации футбола эта история пойдет только в плюс: и денег платить не надо, и СМИ увеличивают популярность.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press