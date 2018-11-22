Храброе сердце. История выживания Томаша Вацлика

Семь лет назад Томашу Вацлику поставили страшный диагноз и рекомендовали завязывать с футболом. Но он решил не сворачивать со своего пути. Еженедельник «Футбол» — о непростой судьбе чешского голкипера «Севильи», который несмотря на все жизненные трудности смог остаться в игре.

Печальный успех

В 2008-ом году сборная Чехии среди юношей не старше 19 лет сотворила сенсацию. Чехи смогли отобраться на чемпионат Европы и завоевать бронзовые медали. На первенстве сборную тащили два Томаша: нападающий Нецид и голкипер Вацлик. Обоим игрокам пророчили большое будущее. Но то Евро для футболистов закончилось по-разному. Нецид стал лучшим бомбардиром турнира и уже через год уехал в ЦСКА. Вацлик провел 2 первых матча на том ЧЕ «на ноль», не позволив англичанам и грекам распечатать свои ворота. Но последний матч группового этапа против Италии стал для голкипера роковым.

«Скудра адзурра» отгрузила ему четыре «банки» и одержала волевую победу. Лишь за счет разницы забитых и пропущенных мячей Чехия смогла выйти в плей-офф. «Последний раз я пропускал четыре гола в одном матче в прошлом году, когда впервые играл за «Витковице» во второй лиге. Я верю, что еще сыграю на турнире», — сетовал после матча молодой вратарь. Но в полуфинале с немцами место в воротах досталось его сменщику, а для самого Вацлика турнир был завершен. После июльского чемпионата Европы он решил остаться в родном «Витковице», потому что хотел иметь игровую практику, в надежде поехать в следующем году на молодежный чемпионат мира. Но сперва ему предстояло пройти курсы выживания во второй лиге Чехии.

Крушение карьеры

В тот период вратаря как будто бы прокляли. Неудачи преследовали кипера одна за другой. Осенью Вацлик травмировал мениск и выбыл до конца сезона. И это было лишь полбеды. Потом у клуба начались финансовые проблемы, в результате чего «Витковице» продал Томаша в «Викторию Жижков». После его ухода не прошло и двух лет, как родная команда чешского кипера обанкротилась.

В новом клубе он ненадолго сумел забыть о своих проблемах. «Виктория Жижков» вышла в первую лигу. Но в скором времени команда тоже подцепила финансовую лихорадку. Игрокам перестали платить зарплату, а руководство отмахивалось от футболистов обещаниями в стиле «завтра будет лучше». Стремившийся вырваться из этого замкнутого безденежного круга вратарь привлек внимание «Де Графсхапа». Томаш был в шаге от перехода голландский клуб, но в последний момент сделка сорвалась. Вацлик провалил медосмотр. Поставленный диагноз поверг 21-летнего парня в шок. У него обнаружили тривиальный сердечный дефект, который мог поставить крест на его карьере.

«Это было огромное разочарование. Я был шокирован, когда врач сказал мне, что у меня проблемы с сердцем. В тот момент мне было уже неважно буду или я играть за «Де Графсхап» или нет. Я думал лишь о том, смогу ли я играть в футбол», — вспоминал голкипер.

Новая надежда

Но Вацлик не опустил руки. В декабре ему была проведена операция на сердце и спустя некоторое время чех вернулся на футбольное поле. Судьба словно вознаградила его за все страдания. Вратаря подписала самая популярная команда Чехии — «Спарта». Клуб открыл для Томаша новые горизонты: в ее составе он впервые в своей карьере сыграл в Лиге Европы и получил вызов в национальную сборную. «В Чешской Республике «Спарта» является самой большой командой, и это потолок, которого вы можете достичь. Думаю, каждый чешский футболист мечтает однажды сыграть за «Спарту», — откровенничал Вацлик.

Ten fotbal snad jde dělat i bez gelu na hlavě nebo co!? S @vaclos31 . pic.twitter.com/1242LHbK — Ondřej Kasík (@OndrejKasik) January 30, 2013

В 2014 году «Базель», в поисках замены голкиперу Яну Зоммеру, обратил внимание на перспективного чеха. И не прогадал. Томаш двумя руками вцепился в предоставившуюся возможность и в скором времени уже выходил на поле под легендарный гимн Лиги чемпионов. Пускай его дебют выдался не лучшим образом («Реал» настрелял в его ворота 5 мячей), уже в следующих играх кипер был на высоте. «Базель» поочередно обыграл дома «Ливерпуль» и «Лудогорец», а Вацлик в обеих встречах сохранил ворота «на замке» и помог «красно-синим» выйти в плей-офф турнира.

Švýcarský double 🏆🏆 pro dvojici @vaclos31 a Marek Suchý 👏 Velká gratulace, kluci 👌 #ceskarepre 🇨🇿 pic.twitter.com/7nF1t6xW2P — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 3, 2017

«В Швейцарии все замечательно, потому что мы не знаменитости здесь. В Чехии совсем все по-другому: являясь футболистом вы легко попадете на первую полосу газет и про вас могут написать все, что угодно. Вы просто должны быть осторожным, когда выходите в свет, где — и с кем», — Томаш не скрывал удовольствия от пребывания в Швейцарии. Но когда поступило предложение от «Севильи», он не смог отказаться.

Большой вызов

Первое, что сделал футболист, перейдя в андалусийский клуб — начал учить испанский. Все потому, что ему хотелось как можно быстрее адаптироваться в команде. Томаш отказался от домашней прислуги, которую ему нанял клуб, объяснив это тем, что привык все делать сам. Многие фанаты клуба уже нарекли его самой значимой покупкой «Севильи» этим летом. Ведь во многом благодаря его уверенной игре «красно-белые» всего на одно очко отстают от лидирующей в Примере «Барселоны».

«Мне были необходимы изменения в карьере. «Севилья» успешный и амбициозный клуб, я сделал правильный шаг, перейдя в эту команду».

Как бы не сложилась его дальнейшая карьера, Томаш уже доказал многим, и в первую очередь самому себе, что никогда не надо списывать человека со счетов. В какой бы тяжелой ситуации он не находился.

Текст: Михаил Серебряков

Фото: Global Look Press, твиттер Томаша Вацлика, официальный сайт «Севильи».