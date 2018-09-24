Хорватский гамбит. 10 фактов о новом лидере ЦСКА Николе Влашиче

Полузащитник Никола Влашич за пару месяцев успел стать центральной фигурой в нынешнем ЦСКА. 20-летний техничный хорват отвечает в армейской команде за креатив.

Родился в семье спортсменов

Влашич – одна из самых спортивных семей Хорватии. Сестра Николы Бланка — знаменитая прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира и, можно сказать, лицо страны в легкой атлетике, как у нас Елена Исинбаева. Мама, Венера, — бывшая баскетболистка и лыжница, а отец, Йошко, — знаменитый хорватский десятиборец. Он и занимался с сыном с самого раннего возраста. Папа отвел мальчика в футбольную секцию, когда тому было еще 4 года, разработал дополнительный план тренировок, прививал культуру паса, а в 2006-м при поступлении в академию «Омладинач Враньича» шутил: «Никола забил уже больше 30 000 голов! Он точно знает в этом толк».

Заточен под дерби

«Неважно, как сложится сезон для ЦСКА, главное — обыграть «Спартак», — говорил Никола до столичного дерби. Новичок армейцев быстро влился в команду и с ходу уловил приоритеты болельщиков, пообещав, «выйти на дерби, как на войну». Влашичу привычны лобовые столкновения клубов — с драками, файерами и взаимными оскорблениями. Он родился в Сплите, с 13 лет выступал за местный «Хайдук» и всю жизнь ненавидел загребское «Динамо». В интервью хорват рассказывал, что однажды против него играли ребята из «Динамо» с Аленом Халиловичем в составе. Несмотря на статус аутсайдера, «Хайдук» победил — 2:1, а радовался Влашич с ровесниками так, будто выиграл чемпионат Хорватии.

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Раньше ровесников попал в основу

Стремительный рост Николы отмечал не только отец, но и тренеры академии «Хайдука». Полузащитник быстро пробился в профессиональный спорт. 17 июля 2014 года Влашич впервые сыграл за взрослый «Хайдук». Дебют пришелся на матч квалификации Лиги Европы против ирландского «Дандолка», того самого, c которым встречался два года спустя «Зенит». Никола отличился, а его клуб выиграл со счетом 2:0. Кроме того, Влашич — самый молодой футболист клуба, сыгравший в еврокубках: он вышел на поле, когда ему было 16 лет и 9 месяцев. Спустя три дня в матче против команды «Истра 1961» он дебютировал в чемпионате Хорватии. В первом же сезоне за взрослую команду он провел 37 матчей во всех турнирах. Влашич по-прежнему самый юный игрок клуба, выступавший в 100 поединках.

Мог перейти в «Тоттенхэм»

После раннего дебюта в еврокубках Влашичем серьезно заинтересовался «Тоттенхэм». В клубе захотели найти «нового Модрича», но 17-летний Никола решил, что еще не готов к самостоятельной жизни в Англии, и остался закреплять позиции в «Хайдуке». Примечательно, что первый матч хорвата за «Эвертон» состоялся именно против «шпор» на «Гудисон Парк» и закончился разгромом «ирисок» (0:3).

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Влюбил в себя Кумана

Никола быстро стал одним из ключевых игроков «Хайдука». При нем это была команда, постоянно упирающаяся в квалификацию Лиги Европы, поэтому зарекомендовать себя полузащитник мог только в матчах против клубов вроде «Шахтера» Караганда, «Калева» Силламяэ или «Слована» Либерец. Шанс представился в августе 2017 года. Команда из Сплита добралась до раунда плей-офф ЛЕ и попала на «Эвертон» Рональда Кумана. В обоих поединках Влашич выходил в старте. Матч в Ливерпуле завершился победой хозяев – 2:0, а дома Никола и его команда дала бой, заслужив ничью – 1:1. После игры главный тренер «ирисок» подошел к спортивному директору Стиву Уолшу и сказал: «Нам необходим вингер, игравший под номером «8». Переход оформили уже через пару дней за 10 млн евро.

При Эллардайсе скинул 4 кг

Прошлым летом, помимо приобретения Влашича, «Эвертон» отметился масштабной закупкой именитых футболистов. Главному тренеру Роналду Куману на старте сезона приходилось постоянно ротировать состав, что сказывалось на нестабильной игре и результате. Постоянным оставалось только одно: желание тренера видеть Влашича взрывным вингером. Никола при Кумане сыграл в восьми встречах, а при новом специалисте – Сэме Эллардайсе – в одиннадцати. Большой Сэм нашел привлекательной технику хорвата, при которой, чтобы отдавать качественные передачи, тот сначала держит мяч на ведении и просит полузащитника больше «бодаться» за мяч корпусом. Так с новой нагрузкой футболист скинул 4 кг.

Игровой номер – в честь рекорда сестры

С детства Николе полюбился 8-й номер. Вместе с мамой он смотрел за выступлениями своей сестры Бланки, а в 2009-м она установила личный рекорд – 2,08 метра (это всего лишь на 1 см меньше мирового достижения, установленного в дикие с точки зрения допинга 1980-е). Как и в ЦСКА, в «Хайдуке» Влашич носил на спине «восьмерку». Хотя однажды в молодежной сборной ему дали «семерку», и она сохранилась за ним весь отборочный цикл к Евро-2019. После перехода в «Эвертон» полузащитник выбрал 27-й номер, в связи с тем, что восьмой был занят Россом Баркли, а другую желанную цифру — «19», клуб держал для Диего Косты, хотя тот переход так и не состоялся.

Болел против сборной России

И очевидно почему. На время ЧМ-2018 армейский коллектив, помимо общепринятых фаворитов, разделился в симпатиях на два лагеря: тех, кто за сборную России, и тех, кто за мощную сборную Хорватии. Причем в этом лагере были не только балканцы Кристиан Бистрович и Влашич, но и словенец – Яко Бийол, имеющий югославские корни.

Перейти в ЦСКА помог Ивица Олич

К сожалению, армейцы смогли договориться лишь о годовой аренде хорвата без опции выкупа. Начальное предложение ЦСКА – 10 млн евро за полноценный трансфер, но в Ливерпуле уверены, что полузащитник еще принесет пользу «ирискам». Сам Никола долго сомневался по поводу переезда, несмотря на советы агента Младена Клишкиница. Итоговое слово оказалось за Ивицей Оличем, бывшим форвардом армейцев и действующим помощником тренера сборной Хорватии. Когда он узнал об интересе со стороны москвичей, связался с Влашичем и убедил в правильности трансфера. Никола стал четвертым хорватом в армейском клубе после Анте Пешича (1999), Ивицы Олича (2003-2006) и Кристина Бистровича.

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Станет заменой Головину

Ключевое преимущество Влашича для нового ЦСКА – универсализм. Последние сезоны в профессиональном футболе он выступал преимущественно в роли правого вингера и по логике должен был продолжить дело сербов Милоша Красича и Зорана Тошича на краю. Но прошедшим летом армейцы выгодно продали во Францию свой главный ликвид – Александра Головина. Он мог сыграть на любой позиции в полузащите, а в его задачу входило связывать оборону с атакой. Сейчас Виктор Гончаренко ротирует состав исходя из кадровой ситуации, но уже сегодня очевидно, что плеймейкером наигрывается хорватский легионер. Николу с Александром объединяет то, что они оба умело закрывают мяч корпусом, захватывая контроль, и оба часто заигрываются с ним.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев