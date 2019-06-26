Взять руль. Как фанаты «Барселоны» участвуют в управлении клубом

Леонид Федун заявил, что в 2023 году хочет передать «Спартак» в руки болельщиков. В качестве образца для подражания босс красно-белых обозначил «Барселону». Еженедельник «Футбол» разобрался, как функционирует система управления у «сине-гранатовых» и какая роль в этом принадлежит так называемым «сосьос», то есть официальным членам клуба.

Народные команды

Подобная практика, когда фанаты становятся клубными акционерами и имеют возможность влиять на определенные решения менеджмента, достаточно распространена, так что на первый взгляд желание Федуна выглядит как стремление привнести в наш футбол частицу европейской демократии. Правда, по большей части это касается любительских команд, а среди клубов, проявляющих себя на высшем уровне, примеров не так и много.

Хотя в той же Бундеслиге работает правило «50+1», согласно которому большая часть акций любого профессионального клуба должна принадлежать некоммерческой общинной организации (то есть болельщикам). Некоторым командам удалось обойти это правило, но это редкие исключения. Активно развивается система управления клубами вместе с болельщиками и в американской лиге соккера — со своими нюансами.

В Англии такое тоже существует, но работает не столь удачно. Показателен пример «Манчестер Юнайтед»: акции клуба были доступны на фондовом рынке с 1990 года, но к 2005-му Малкольм Глэйзер скупил контрольный пакет акций и изменил статус «МЮ» с открытого акционерного общества на частную компанию. Из-за этого часть фанатов откололась от «дьяволов» и создала собственный клуб «Юнайтед оф Манчестер».

Нечто похожее на захват Глэйзером «МЮ» совершил год назад и владелец «Арсенала» Стэн Кронке: выкупив долю Алишера Усманова, он стал обладателем более 98% акций и получил право принудительного выкупа оставшихся акций у миноритариев, чем поверг в уныние болельщиков, ведь некоторые из них владели акциями «канониров» еще с 60-х годов прошлого столетия.

Наиболее известными примерами клубов, чьими акциями владеют рядовые болельщики, считаются испанские гранды: «Реал», «Барселона» и «Атлетико». Почему за основу взята именно «Барса»? Да потому что сегодня каталонцы насчитывают более 180 тысяч «сосьос» — больше, чем у любого другого клуба Ла Лиги. А еще у них самые большие членские взносы — 184 евро (у «Реала» — 149 евро).

Топ-5 клубов Ла Лиги по количеству «сосьос»

Барселона 182 000

Атлетико 150 000

Реал 111 000

Бетис 63 000

Атлетик 52 000

Как стать «сосьо» «Барселоны»

Существует два основных способа официально присоединиться к «блаугранас» в качестве члена клуба. Первый — упрощенный вариант, и использовать его можно в том случае, если кто-то из ваших родственников уже является «сосьо». В таком случае от вас требуется только три документа: свои собственные, вашего родственника — члена клуба и те, что подтверждают ваше с ним родство. Примечательно, что в 2016 году список родственных связей, подходящих для упрощенного получения статуса члена клуба, расширился: теперь достаточно иметь среди «сосьос» тестя, шурина или двоюродного брата, чтобы пройти процедуру получения членского билета по ускоренной программе.

Если же в вашей родне нет «сосьос», все значительно сложнее. Сперва необходимо оформить так называемое предварительное членство, предоставив документ, удостоверяющий личность, и данные банковского счета для последующего списания членских взносов. Далее в течение трех лет кандидат обязан подтвердить серьезность намерений, исправно выплачивая взносы, и только после этого он получает возможность подать заявку на членство. Совет директоров «Барселоны» имеет право рассматривать ее до полугода, прежде чем вынести решение.

Лишь после того, как директорат даст положительный вердикт, фанат получает в распоряжение заветный «вступительно-поздравительный» пакет. Он состоит из: самого членского билета с фотографией новоиспеченного владельца; устава клуба и бронзового значка «Барсы»; вашего персонального диплома и приветственного письма. Кстати, любопытно, что у «сине-гранатовых» существует три возрастные категории членов клуба: для младенцев до 1 года (да-да!), для детей от 1 до 14 лет и для подростков от 15 до 18 лет, а также взрослых (они объединены в одну категорию).

Но это еще не все. Если вы думаете, что членство в клубе дает вам постоянное место на трибуне «Камп Ноу», то ошибаетесь. Абонемент, который гарантирует персональное кресло на стадионе, можно запросить только через два года с момента принятия в «сосьос». Таким образом, для получения права постоянного посещения матчей «Барсы» рядовому болельщику понадобится более пяти лет. Еще хуже то, что в последнее время абонементы на «Барселону» не выдаются вовсе, а в листе ожидания скопилось уже более 10 тысяч человек.

Принимая во внимание множество проблем для достижения статуса «сосьо», у каталонцев существует такая опция, как аренда членского билета. В таком случае член клуба передает свою карточку арендатору во временное пользование. При этом последний сможет посещать игры на «Камп Ноу», причем ему гарантируют сразу два места на трибуне. Минимальная стоимость аренды членского билета «Барсы» — порядка 4500 евро в год плюс 800 евро за парковочное место. Дорого это или дешево — решайте сами.

На что влияют фанаты

Когда-то материальный вклад «сосьос» был для клубов определяющим: еще в 1990-х членские взносы составляли порядка 90% клубных бюджетов. Сейчас времена совсем другие. Той же «Барселоне» «сосьос» приносят около 7% от общего дохода (причем с учетом абонементов, составляющих большую часть суммы). В среднем для клубов Ла Лиги показатель и того меньше и составляет около 6,5%. Так что с экономической точки зрения продажа клубных акций фанатам не такое уж прибыльное дело.

Впрочем, и влияние болельщиков на действия менеджмента на деле сильно ограничено. Оно скорее является данью традициям и возможностью для фанатов почувствовать себя частью клуба, нежели реальным рычагом воздействия на руководство. Конечно, отношения между клубом и «сосьос» регулируются законом о спортивных клубах и спортивных группах, где четко прописано, что члены клуба «участвуют в выборах президента и принимают участие в прочих собраниях, направленных на решения, непосредственно связанные с деятельностью клуба».

Но на деле большинство ключевых вопросов, включая трансферные и спонсорские, директорат решает самостоятельно, а статус «сосьос» позволяет разве что во всеуслышание заявлять о своем несогласии в спорных случаях и доносить до руководства свою точку зрения. То есть члены клуба могут повлиять на то, сколько полосок будет на клубном гербе или на цвет выездной формы следующего сезона, но в том, возвращать ли Неймара из «ПСЖ» или в форме какого спонсора будет играть команда, совет директоров к простым болельщикам едва ли прислушается.

Другое дело, что одной из основных функций «сосьос» является участие в выборах президента клуба, и здесь их участие в голосовании играет ключевую роль. Поэтому руководители «Барселоны» всегда должны помнить, что, принимая непопулярное среди «сосьос» решение, они могут получить неприятную ответную реакцию на следующем голосовании. Если, конечно, есть среди кого выбирать.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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