Взяли на пушку. Как проходит гонка бомбардиров в Бундеслиге

Кто станет чемпионом Германии в этом сезоне, уже давно известно. Интрига была практически убита еще в первой половине сезона. А вот гонка бомбардиров проходит в Бундеслиге куда зрелищнее. Еженедельник «Футбол» — о том, кто получит «Золотую пушку» в конце сезона.

Остается шесть туров до конца Бундеслиги. Пока «Майнц» и «Аугсбург» спорят, кто из них будет играть стыковые матчи на вылет, а «Кельн» и «Герта» пытаются выйти в Лигу Европы, в гонке бомбардиров разгорелась нешуточная борьба. Если появление Левандовски и Обамеянга было предсказуемым, то такой форвард как Антони Модест стал открытием даже для фанатов «Кельна».

Левандовски — 26 (5 — с пенальти)

Обамеянг и Модест в этом сезоне откровенно переплюнули свои показатели прошлых сезонов. Чего нельзя сказать о Левандовски. Прошлый сезон стал для игрока рекордным: форвард забил 30 голов в Бундеслиге. Дубль в Дер-Класикер позволил Роберту выйти на лидирующую позицию в гонке бомбардиров. Статистические показатели форварда значительно слабее цифр его преследователей: на создание одного гола Левандовски требуется примерно 98,8 минуты, 4,8 момента, а их процент реализации и вовсе составляет 45,8%. Пять голов из 26 Роберт забил с пенальти. Раньше штатным пенальтистом в «Баварии» был Томас Мюллер, но после нескольких его неудачных ударов это право перешло к Левандовски. За плечами у поляка уже две «Золотые пушки», в этом сезоне он может сделать очередной хет-трик. Роберту не привыкать.

Обамеянг — 25 (5 — головой)

Маски-шоу в рурском дерби обошлись Обамеянгу в 100 тысяч евро. А вот расслабление по ходу сезона может лишить габонца именной пушки. По статистике, форвард поражает ворота соперника каждые 88,2 минуты, используя при этом 3,7 удара. Реализация у «шмеля» куда лучше, чем у соперника из «Баварии», — 53,8%. К тому же нападающий отлично чувствует себя и в штрафной площади: 5 голов из 25 были забиты футболистом головой. Отличная скорость, высокий рост, обе рабочие ноги — все позволяет Обамеянгу получить в конце сезона награду лучшего голеадора. Но есть одно «но». Слухи о постоянном желании форварда покинуть «Боруссию» ради топ-клуба уже приелись больше, чем новости об очередной проблеме на «Крестовском». Обамеянг не может сосредоточиться на настоящем, постоянно убегая мыслями то в «ПСЖ», то в мадридский «Реал». Такое отношение может помешать игроку опередить соперников.

Модест — 23 (4 — головой)

Антони Модест стал открытием даже для своей родины. Долгие годы во Франции были уверены, что единственный достойный француз в Бундеслиге — Франк Рибери. В этом году Модест обошел своего соотечественника по результативности: 98,5 минуты в среднем на создание гола и 3,5 момента, чтобы поразить ворота соперника — в текущем сезоне Модест сам не свой. Процент реализации ударов заставляет аплодировать стоя — 66,7%. Это самый высокий показатель в Бундеслиге. Достижения французского нападающего почти нереально объективно сравнить с достижением его коллег по гонке: в каком-то смысле голы Модеста намного ценнее и важнее. Антони — единственный игрок Бундеслиги, чьи голы составляют большую часть забитых клубом мячей. Борьба «Кельна» за еврокубки в этом сезоне — полностью заслуга форварда. Если Обамеянгу и Левандовски в атаке помогают несколько других талантливых игроков, то Модест от раза к разу сам создает себе моменты. «Кельн» значительно сбавил во второй половине сезона, что усугубляет и без того сложное положение француза.

***

Каждый из трех нападающих, несомненно, достоин «Золотой пушки». Но, например, сложно представить «Баварию», нуждающуюся в голах Левандовски, а вот «Кельн» в огрмоной зависимости от голов Модеста. Обамеянг же своими забитыми мячами не прочь в очередной раз обратить на себя внимание «Манчестер Сити» или «Реала». Но до конца чемпионата Германии — всего шесть туров. Голеадоры уже переключились на пятую передачу. Осталось сделать лишь последние рывки.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press