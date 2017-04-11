Высоко задрав нос. Кто входил в лучшую команду в истории Грузии

В 1981 году тбилисское «Динамо» во второй раз в истории советского футбола (после киевского «Динамо») завоевало Кубок обладателей кубков. Еженедельник «Футбол» вспоминает легендарную команду Нодара Ахалкаци.

Шота Хинчагашвили (65)

Левый защитник, воспитанник «Металлурга» из Рустави. «Динамо» Тбилиси переманил Шоту, когда ему было 18 лет. Он пять раз входил в список 33-х лучших, а мог больше, если бы не травмы: «Молод был, не долечивался и снова выходил на поле». В 1977-м в игре против «Грассхопера» оскорбил арбитра и его семью, после чего был отстранен от сборной. С 1987-го — в структуре МВД Грузии.

Давид Кипиани (†49)

Волшебник грузинского футбола. Дато всю жизнь выступал за клубы из Тбилиси — «Динамо» и «Локомотив». Не умел плавать и чуть не утонул в австралийском бассейне на выезде. В 1981-м сломал ногу, не попал на ЧМ и завершил карьеру в 30 лет. Будучи тренером, пять раз выигрывал чемпионат Грузии. Осенью 2001 года погиб в автокатастрофе. На тот момент Давид возглавлял сборную.

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Александр Чивадзе (62)

Защитник. Икона тбилисского «Динамо» и многолетний лидер сборной. Всю жизнь провел в одном клубе, а в 25 лет стал капитаном сборной. Однажды в Лужниках так долго раздавал автографы, что пропустил автобус. Работал вице-президентом, затем главным тренером грузинской команды. В 2001-м получил Рубиновый орден УЕФА за вклад в развитие футбола. С 2012 года возглавляет «молодежку» Грузии.

Нодар Хизанишвили (64)

Надежный и цепкий защитник с непоколебимым характером. Нодар начинал в «Динамо», но не в тбилисском, а в батумском. В столицу Хизанишвили переехал в 1973 году. В 29 лет впервые сыграл за сборную СССР, выйдя на поле против Аргентины. В 1990-х работал тренером. Сын Зураб продолжил дело отца и поиграл за многие британские клубы. Сейчас Нодар на пенсии.

Георгий Чилая (59)

Защитник из Цхинвали ребенком уехал в школу «Юного динамовца», а затем вошел в состав тбилисского «Динамо». Георгий никогда не был стабильным игроком старта, но лучшую форму набрал в начале 1980-х. Он забивал в финале Кубка СССР «Шахтеру» и выступал против «Ливерпуля», «Вест Хэма», «Гамбурга» в еврокубках. Много лет вел бизнес в Москве, но недавно вернулся в Тбилиси.

Отар Габелия (64)

Невысокий вратарь (177 см) с потрясающей реакцией и выбором позиции. По образованию – агроном. Начинал форвардом, но из-за плеврита остался на воротах. До переезда в Тбилиси получал практику в Зугдиди и Сухуми, известность же обрел в «Торпедо» из Кутаиси. После завершения карьеры дважды работал в штабе сборной Грузии, а до 2011 года — с «молодежкой»

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Владимир Гуцаев (64)

Форвард закончил школу «Юного динамовца» и с 19 лет до конца игровой карьеры представлял столичное «Динамо». Из-за юркости и хорошего стартового ускорения ему часто рвали футболку. В 1981-м «Реал» приглашал форварда в клуб, но тот отказал из-за страха последствий. Работал 4 года на Кипре, вместе с «Аланией» выигрывал чемпионат в 1995-м, будучи функционером. А в 2012-м вновь вернулся во Владикавказ.

Рамаз Шенгелия († 55)

Неутомимый форвард, мастерски «убиравший» мяч под себя. Имел два образования: юридическое и спортивное. До 21 года выступал за «Торпедо» Кутаиси, а затем за «Динамо» Тбилиси. Завершил карьеру в шведском «Хольмсунде». Работал начальником грузинских сборных. В 2012-м умер от сердечного приступа в доме, который получил за победу в еврокубке в 1981 году.

Тенгиз Сулаквелидзе (60)

Защитник и опорный полузащитник. Одна часть болельщиков называла его футбольным комбайном, другая – бетонной стеной. О бойцовских качествах Тенгиза ходит множество историй, говорят даже, что он принимал участие в грузино-абхазском конфликте. За «Динамо» Тбилиси отыграл 10 лет. После завершения карьеры открыл собственную академию и работал тренером юношеской сборной Грузии.

Заур Сванадзе (59)

Полузащитник, воспитанник «Торпедо» Кутаиси. В 1981-м удачно перешел в «Динамо» Тбилиси и с ходу выиграл Кубок кубков. Вместе с другими одноклубниками перебрался в конце 1990-х в «Хольмсунд», но в отличие от соотечественников, провел в Швеции 10 лет. Работал ассистентом в тбилисском «Динамо», молодежных сборных Грузии, а также в «Интере» из Баку. Последние два года тренирует самостоятельно.

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Георгий Тавадзе (61)

Защитник, раскрывшийся в «Гурии» из родного Ланчхути. В 1978 году перешел в столичное «Динамо», но за четыре года выходил в старте нечасто. В 1981-м впервые вошел в список 33-х лучших игроков сезона. Ушел в «Торпедо» Кутаиси. Завершил карьеру в 29 лет. Пробовал себя в роли тренера, но стал арбитром. До 2011 года работал делегатом матчей. Сейчас – на пенсии.

Виталий Дараселия (†25)

Полузащитник с трагической судьбой, автор победного гола в Дюссельдорфском финале. В Тбилиси переехал из Очамчиры в 18 лет. Выигрывал в составе сборной СССР юношеский и молодежный чемпионат Европы. После победы в Кубке кубков Дареселия получил автомобиль и квартиру. 13 декабря 1982 года погиб в аварии, когда ехал на помощь брату – Геннадию. После себя оставил сына и дочь.

Нодар Ахалкаци (†60)

Человек – олицетворение золотой эпохи грузинского футбола. Выступал на позиции форварда в столичных СКВО и «Локомотиве». В 1974 году Ахалкаци приняли на пост начальника «Динамо» Тбилиси, а вскоре он возглавил команду. В день финала в Дюссельдорфе у Нодара поднялась высокая температура, но он не подавал виду, чтобы не нервировать футболистов. Тбилисское «Динамо» выиграло «Карл Цейсс» со счетом 2:1 и повторило успех одноклубников из Киева. На следующий сезон лучшая команда в истории грузинского футбола дошла в Кубке кубков до полуфинала. В 1990-м Ахалкаци был назначен президентом Федерации футбола Грузии и проработал 9 лет вплоть до кончины от сердечного приступа в 1998 году.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: архив еженедельника «Футбол», ТАСС

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.