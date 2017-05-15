Выйти из «Большой шестерки». Кто сыграет в Лиге 1 в следующем сезоне

Перед последним туром ситуация в Лиге 2 такая, что за выход в высший дивизион поборются шесть клубов, но прямых квот всего две, а третья дает право на стыковые матчи с 18-й командой Лиги 1. «90 минут» представляет всех участников французской гонки, которая решится уже 19 мая.

1. «Страсбур»

Количество очков: 64

Соперник в последнем туре: «Бур-ан-Бресс» (14-е место)

Клуб, где завершал игровую карьеру и начинал тренерскую Арсен Венгер. В России возвращению «Страсбура» в Лигу 1 больше всех порадуется Александр Мостовой, выступавший в составе «гоночных» с 1994 по 1996 год.

В конце 2000-х финансовый кризис больно ударил по французскому футболу, многие клубы были расформированы из-за банального отсутствия средств. «Гоночные» продержались до 2011 года, после чего ушли в затяжной пит-стоп. Заправка и смена шин затянулась, но теперь «Страсбур» едет стремительно.

Ровно год назад команда победила в Национальном чемпионате (3-я по силе лига Франции), а теперь она ближе прочих к выходу в высшую лигу, которую «Страсбур» (тогда «Расинг Страсбур») покинул в 2008-м. «Гоночные» не проигрывают в чемпионате на протяжении 9 игр подряд, но в решающем туре против «Бур-ан-Бресс» нужна только победа. В первом круге команды голов друг другу не забили, на сей раз матч пройдет на домашнем для эльзасцев стадионе «Стад де ла Мено». «Страсбур» — второй в Лиге 2 по посещаемости.

Подъему любимой команды болельщики должны быть благодарны своему бывшему игроку, некогда выступавшему в сборной Франции, — Марку Келлеру. В 2012-м он выкупил контрольный пакет акций, стал президентом и взялся за возрождение клуба, в футболке которого выступал вместе с Мостовым. От одноклубников Марк получил прозвище Ботаник, но его грамотной работе поучиться бы многим. Он нанял в «Страсбур» успевшего прибавить за годы работы в «Аяччо» Тьерри Лоре и укомплектовал команду из опытных игроков со средним возрастом 25–27 лет, поэтому последние два года «гоночных» на поворотах не заносит.

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2. «Амьен»

Количество очков: 63

Соперник в последнем туре: «Реймс» (7)

Эммануэль Макрон стал президентом Франции, а команда из его родного города может войти в двадцатку сильнейших клубов страны. «Амьен» в 2001-м доходил до финала Кубка, а семь лет спустя практически в статусе банкрота – до полуфинала. Но в Лиге 1 клуб никогда не играл.

Три года назад «Амьен» потерял профессиональный статус, но тут же взялся за его возвращение, ведь команда существует уже более 115 лет. Вместе со «Страсбуром» клуб совершил рывок от полупрофессионалов до фаворитов на переход в Лигу 1.

Дисциплина – философия, которую пропагандирует главный тренер Кристоф Пелиссьер. Его парни пропустили меньше всех в лиге (37 мячей за 37 матчей) и за счет четкого расчета выдали серию из пяти побед подряд. Для выхода в Лигу 1 осталась последняя – против ничем не обремененного «Реймса».

3. «Труа»

Количество очков: 63

Соперник в последнем туре: «Сошо» (11)

Такие команды, как «Труа», принято сравнивать с йо-йо. Как игрушка на веревке всегда возвращается к владельцу, так и «фермеры» быстро возвращаются в Лигу 1 после очередного вылета.

Если «Труа» опять удастся вернуться, то нам повезет последить за Адамой Ниане. Двадцатитрехлетний малиец наколотил 23 гола в чемпионате, и если Халид Бутаиб из «Страсбура» не сделает в последнем туре покер, то форвард «Труа» станет единолично лучшим бомбардиром Лиги 2. В «Нанте» африканцу шанса не предоставили, зато Жан-Луи Гарсия, сделавший тот самый «Нант» в 1995 году чемпионом Франции в качестве ассистента, выстроил игру вокруг Ниане – и не прогадал.

Есть в этой команде и свой Дмитрий Лоськов. Капитан «Труа» Бенжамен Ниве за 40 лет так ничего и не выиграл, в отличие от полузащитника «Локо», но своей карьерой остался доволен. Неизвестно, будут ли его проводы по завершению сезона, но сейчас для него приоритетная задача только одна – вернуть «фермеров» в Лигу 1.

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4. «Ланс»

Количество очков: 62

Соперник в последнем туре: «Ньор» (10)

«Ланс» на фоне клубов Лиги 2 выделяется не только богатейшей историей, но и посещаемостью. В среднем на «Боллар-Делелис» приходит 27 тысяч болельщиков «кроваво-золотых».

До заключительного этапа сезона «Ланс» числился одним из главных фаворитов, но умудрился проиграть «Гавру» и «Осеру». Не тому, с которым ЦСКА играл в плей-офф Кубка УЕФА, а тому, что сейчас в конвульсиях пытается остаться в Лиге 2. Если «Ланс» не вернется в высший дивизион по окончании сезона, то может пенять только на себя.

5. «Брест»

Количество очков: 62

Соперник в последнем туре: «Аяччо» (13)

Главные достижения «Бреста» пришлись на конец 1980-х, когда команда занимала места в первой десятке. В то же время здесь начинал тренером Славолюб Муслин. Спустя почти 20 лет «Брест» вернулся в Лигу 1 благодаря настойчивости Алекса Дюпона, но продержался лишь три сезона. Тренеры менялись, возвращался спасать клуб и Дюпон, но подступиться к призовой тройке так и не получалось, пока клуб не возглавил опытный Жан-Марк Фурлан.

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6. «Ним»

Количество очков: 61

Соперник в последнем туре: «Лаваль» (20)

Клуб, в котором пошумели Лоран Блан и Эрик Кантона. С уходом этих футболистов у «Олимпика» начался затяжной застой. Напомнили о себе «крокодилы» в 2014 году. Многие французские клубы не прошли проверки спецслужб, а на президента «Нима» Жана-Марка Конрада и вовсе завели дело за участие в договорных матчах для спасения клуба от вылета из Лиги 2. Путем долгих разбирательств «Олимпик» остался в дивизионе, но с показателем «минус 8 очков» и теперь возвращает престиж. Даже победа над «Лавалем» в последнем туре не гарантирует выхода Лигу 1.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.