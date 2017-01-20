Вступление в наследство. Как Паскаль Кепке доказывает, что достоин своего отца-чемпиона

Дети великих футболистов обречены носить ярлык своих звездных родителей. Паскаль Кепке тоже попал в этот список. Форвард «Эрцгебирге» каждый раз вынужден оправдывать звучную фамилию. «90 минут» рассказывает о карьере сына легендарного немецкого вратаря Андреаса Кепке.

Сын за отца отвечает. «Еще в школе мне говорили, что я обязан заниматься футболом, как это делал мой отец. Меня это раздражало», — рассказывал Паскаль. Неудивительно, что от сына чемпиона мира ожидали невероятных футбольных способностей уже в 10 лет. Но Кепке-младший не стремился подражать именитому отцу. Уже в детстве он решил, что не будет вратарем. Паскаль хотел избежать всех возможных сравнений с чемпионом мира-1990, и только сейчас все пришло в норму: «В самом начале моей карьеры наши отношения с отцом ухудшились во многом из-за моего желания обособиться. Сейчас же все хорошо. Он постоянно посещает мои игры. Я очень горд тем, что являюсь его сыном».

От отца к сыну. Пять примеров футбольной преемственности

Ожидания. «Нюрнберг», в составе которого Андреас Кепке провел долгих 8 лет и даже забил два гола, был рад, что в его системе растет сын одного из лучших своих игроков. Паскаль провел в клубе 10 лет, но когда ему исполнилось 18, его родная команда взвесила перспективы молодого игрока, поморщилась и продала Кепке-младшего в «Унтерхахинг». Так карьера Паскаля медленно, но верно пошла ко дну немецкого футбола. Спустя 2,5 года его выставил за дверь и «Унтерхахинг», а в составе «Карлсруэ», подобравшего форварда, он провел всего 37 минут. Это в 1990-х «Карлсруэ» был вполне приличным бойцом Бундеслиги. Сейчас он сражается где-то в второй лиге, и сидеть на скамейке даже его дубля было уж очень обидно.

В нужное время в нужном месте. Зимой 2016 года на помощь игроку пришел давний приятель Себастьян Хертнер, выступавший за «Эрцгебирге» – тот самый восточногерманский клуб, что в 50-х годах прошлого века трижды становился чемпионом ГДР, но после объединения страны не поднимался выше второй Бундеслиги. Себастьян предложил перейти в его команду. Терять Кепке было нечего. «Эрцгебирге» – лучшее, что со мной случилось. После года в «Карлсруэ» новый клуб показался мне раем», — вспоминал нападающий чуть позже. Каких-то полгода понадобилось Кепке-младшему, чтобы доказать, что фамилия – не единственное его достоинство в футболе. За 14 проведенных матчей Паскаль забил 10 мячей, которые помогли клубу пробиться во вторую Бундеслигу. В середине мая прошлого года Паскаль Кепке сделал дубль в ворота «Мюнстера» и забил один из самых тонких голов прошлого года: эпизод, когда мяч после встречи с пяткой Паскаля хитро юркнул в нижний угол ворот, был номинирован на премию «Хит года».

Клуб мечты. «В Германии нет клуба, который я мог бы назвать клубом мечты. Такой есть во Франции. Это «Марсель», — честно отвечает игрок на один из самых банальных вопросов репортеров. Самые ранние воспоминания Паскаля о карьере отца связаны как раз с «Марселем», где чемпион мира и Европы отыграл два года. Там Кепке-младший проводит каждый летний отпуск. И во всех анкетах значится, что Тьерри Анри – его самый любимый игрок. А через запятую там же указаны фамилии Рибери, Дрогба и Насри, чьи карьеры начинались в клубе на юге Франции.

Семейная ценность. Как сын нападающего сборной Бразилии завоевывает Серию А

Будущее. Весной «Эрцгебирге» был сенсацией нижних лиг Германии. Сейчас дела у него идут неважно: команда имеет все шансы свалиться обратно в третий дивизион. Но Паскаль продлил контракт с «фиолетовыми» до 2020 года и продолжает штамповать голы. Если они не спасут «Эрцгебирге» от вылета, то, скорее всего, дороги нападающего и команды, которая спасла его карьеру, разойдутся. «Мне поступали предложения из-за границы, но пока я набираюсь опыта и не планирую покидать Германию. Сейчас главная моя цель – не вылететь вместе с «Эрцгебирге» в третью Бундеслигу», — рассказал Паскаль. Но если что, у него будет еще один шанс заявить о себе: с большой вероятностью этим летом он войдет в состав сборной Германии (U21) на чемпионат Европы.

Пять детей, которые пошли по стопам родителей

Имя: Джанлука Гаудино

Клуб: «Санкт-Галлен»

Отец: Маурицио Гаудино

Возраст: 20

Маурицио Гаудино входил в состав «золотого» «Штутгарта», выигрывал Бундеслигу и доходил до финала Кубка УЕФА. Джанлука – воспитанник «Баварии». Под руководством Пепа Гвардиолы стал все чаще выходить на поле с основной командой, несмотря на юный возраст. С приходом Анчелотти отправлен в аренду в швейцарский «Санкт-Галлен» до лета 2017-го. Входит в состав молодежной сборной Германии.

Возвращение строптивых. Как «Шальке» побеждал в Кубке УЕФА-1996/97

Имя: Алессандро Ридле

Клуб: «Брюль»

Отец: Карл-Хайнц Ридле

Возраст: 25

Легенда дортмундской «Боруссии» Карл-Хайнц Ридле – победитель Лиги чемпионов-1997 и чемпионата мира-1990. Он сделал все, чтобы сын Алессандро стал достойным представителем профессии. Ридле-младший проходил обучение в академиях «Фулхэма» и «Ливерпуля», но приблизиться к успехам отца ему так и не удалось. Поиграв в Германии, Турции и Англии, Алессандро предпочел Швейцарию. За два года игрок забил 10 голов за «Брюль».

Имя: Лукас Шолль

Клуб: «Бавария»

Отец: Мехмет Шолль

Возраст: 20

Фамилия Шолль на слуху в футбольном мире уже более двадцати лет. Тому виной звезда «Баварии» и сборной Германии Мехмет Шолль. Чемпион Европы-1996, победитель Лиги чемпионов и многократный чемпион Германии отдал своего сына в академию «Баварии». Вместе с Джанлукой Гаудино Лукас появлялся в основном составе «Баварии» при Гвардиоле. Выступает за молодежную команду сборной Германии.

Отто, подъем! Кто вернул «Баварии» величие

Имя: Митчелл Вайзер

Клуб: «Герта»

Отец: Патрик Вайзер

Возраст: 22

Патрик Вайзер большую часть своей карьеры посвятил «Кельну». После ее завершения вошел в тренерский состав «молодежки», куда привел своего сына Митчелла. За три года, проведенных в «Баварии», молодой игрок выиграл 6 трофеев. С 2015 года выступает за берлинскую «Герту», где забил 2 гола. Прошел все ступени молодежной сборной, но в основной состав так и не был вызван.

Имя: Филипп Макс

Клуб: «Аугсбург»

Отец: Мартин Макс

Возраст: 23

Мартин Макс – нападающий, известный своими выступлениями за «Мюнхен-1860», «Шальке» и «Боруссию» М. В составе первого дважды становился лучшим бомбардиром Бундеслиги. Его сын Филипп поиграл за «Шальке» и «Карлсруэ». Сейчас является игроком основы в «Аугсбурге». В 2015 году клуб отдал за игрока 3,6 млн евро. Летом 2016 года стал серебряным призером Олимпийских игр в Рио. За полгода трансферная стоимость Филиппа увеличилась на 3 миллиона.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press