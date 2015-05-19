Все во двор: выбираем экипировку для футбола

Для того чтобы насладиться футболом, совсем необязательно арендовать дорогое поле с искусственным или натуральным покрытием. Достаточно выйти во двор. К счастью, в столице и других городах России появляется все больше неплохих футбольных площадок. Так что все, что от вас требуется, приобрести правильную амуницию. А поможет в этом эксперт PRO магазина «Спортмастер», участник чемпионата России по футболу Михаил Евдокунин.

— Правильная экипировка для дворового футбола мало чем отличается от набора для футбола профессионального, — говорит Михаил. — Единственное, бренды могут быть попроще и подешевле. А в остальном все то же самое: бутсы, спортивный костюм (шорты — майка или штаны – ветровка, в зависимости от погоды), гетры, щитки и мяч. На дворе уже давно не советские времена, и на рынке представлено широкое многообразие спортивных марок на любой вкус и кошелек. Но есть общие требования, применимые к футбольному снаряжению. И если ими пренебрегать при покупке экипировки, то футбол из удовольствия превратится в настоящий кошмар.

Бутсы

Важно усвоить одно простое правило: «Играть в футбол нужно в бутсах!» Это аксиома. Не стоит пинать мяч в кроссовках, боксерках или кедах. Они для этого не предназначены. Мало того, что обувь быстро убьете, так еще и ноги может серьезно травмировать. Во дворах у нас, в основном, жесткие покрытия: асфальт, резина. Для таких поверхностей подойдут сороконожки с множеством небольших шипов из полиуретана. Большие шипы на твердом покрытии доставляют массу неудобств, дискомфорт. Опять же стопа будет страдать. А идеально гладкая подошва будет просто проскальзывать. Неплохую модель для жестких поверхностей в этом сезоне представила компания Nike Tiempo Genio Leather Tf . Верх бутсы выполнен из натуральной структурированной кожи. Она мягкая, более эластичная по сравнению с синтетикой, но при этом достаточно прочная. Подошва сделана из высококачественной резины. При этом бутса относительно мягкая на прогиб. Внутри производители разместили стельку из EVA для амортизации. Поверьте, на асфальте она будет не лишней, ударная нагрузка на стопу значительно уменьшится. Влагоотвод на уровне, внутри бутсаотделана специальным текстилем для лучшей воздухопроницаемости. Классическая шнуровка, плотно фиксирующая обувь на ноге. Отличный вариант для новичков и любителей, как маленьких, так и взрослых.

Модель Nike ElastI CoPro III TF по функциям похожа на предыдущую, правда верх здесь сделан из износостойкого кожзама и воздухопроницаемой сетки для пущей вентиляции. Очень легкие, гибкие бутсы, которые подойдут как для жестких покрытий, так и для утоптанного снега. Шнуровка смещена от центра, чтобы увеличить рабочую поверхность бутсы при ударе и ведении мяча. Размещение шипов позволяет быстро разворачиваться, менять направление бега.

Для тех, кто хочет сэкономить, есть Demix Diego TF . Верх сделан из синтетики. Сквозная прострочка носка, можно не бояться, что бутса развалится при сильном ударе. Амортизация осуществляется за счет подошвы из EVA. Шипы комбинированные, достаточно интересный рисунок протектора. На асфальте и твердом грунте чувствуют себя уверенно, сцепление с поверхностью хорошее.

Бутсы обязательно нужно мерить. У каждой модели своя колодка, своя посадка по ноге. Наденьте бутсы, побудьте в них. Ноги не должны чувствоватьникакого дискомфорта. Перед игрой шнуруйте обувь плотно, но так, чтобы не передавить стопу. Если пережать сосуды, ноги быстро отекут, и вы просто не сможете нормально двигаться, не то, что мяч контролировать.

Думаю, говорить о том, что за бутсами нужно ухаживать, не стоит. После игры мойте их, проветривайте. Тогда они послужат вам дольше. Носить обувь для футбола можно как в рюкзаке вместе с другой экипировкой, так и в специальной небольшой сумочке для бутс (у Demixесть такая модель – прим.авт.), если все остальное уже надето на вас. Компактная, из 100% полиэстера. С ней никакой дождь обуви не страшен. Удобно и недорого.

Щитки, гетры и перчатки

Многие дворовые игроки пренебрегают щитками, а зря. Бесспорно, эта часть экипировки не дает 100 % защиты от травм. Но все же от большинства ударов по ногам они способны вас уберечь. Компания Nike предлагает Tiempo Park – щитки для голени из прочного, но легкого полипропилена. Каркас обладает достойной вентиляцией, внутри щитки отделаны пенным материалом для удобства и лучшей посадки по ноге. Плотность фиксации регулируется за счет двух ремешков. Специально для маленьких футболистов есть модель Nike Tiempo с дополнительной защитой голеностопа.

Гетры также необходимы, даже в дворовом футболе. Их задача поддерживать щитки. Обычные хлопковые носки использовать не стоит. Ноги в их будут потеть, да и должной фиксации вы не добьетесь. Существуют компрессионные модели гетр с анатомическим кроем, которые держат икроножные мышцы в тонусе. Например, Nike Stadium Football Crew . Специальный материал Dri-FIT отлично отводит влагу. В области свода стопы есть эластичная вставка для лучшей посадки, а пятка и мысок усилены для долговечности.

Если вам выпала честь встать на ворота, играйте специальными перчатками. Садовые рукавички вашей бабушки – не лучший вариант, чтобы зафиксировать мяч в руках или отбить его. У Demix есть целый ряд вратарских перчаток на любой вкус и цвет. Ладонь сделана из износостойкого 3-мм латекса Ultragrip, способного поймать даже очень скользкий и закрученный мяч. Тыльная сторона из пенного материала, чтобы было комфортнее играть кулаками. Внутри – дышащий спандекс, снаружи – воздухопроницаемые вставки. Так что руки не будут преть. Несмотря на то, что фиксация регулируется с помощью липучек, любые вратарские перчатки нужно мерить. И делать это надо тщательно.

Форма

Вот уже много десятилетий кряду комплект одежды для футбола неизменен и включает в себя футболку и шорты. А вот материалы ведущие компании совершенствуют год от года. Играть в майке из хлопка не рекомендуется. Эта ткань плохо отводит влагу, впитывает пот. У Demix есть множество моделей из 100 % полиэстера (прочный, легкий материал, не мнется, легко стирается) с применением технологии MOVI-tex (вставки для вентиляции), обеспечивающей ускоренное испарение влаги. Nike Select Seamless Training – футболка, созданная с применением высоких технологий. За отвод влаги отвечает система Dri-Fit. Бесшовная конструкция предотвращает любые натирания. Можно все 90 минут отбегать в сумасшедшем режиме, а футболка будет все такой же сухой, как и в начале матча. Но и стоит такая модель соответственно. Фасон футболки выбирается индивидуально. Кому-то нравится классикапосвободнее, кто-то предпочитает slimfit, чтобы во время игры его не так легко было схватить за одежду.Шорты могут быть как из легкой ткани (с сеточкой внутри), так и из прочной, толстой синтетики. Длина тоже может разниться. Для игры на асфальте и резине стоит выбрать модель чуть ниже колена. Падения на жесткую поверхность в них не так страшны.В прохладную погоду можно утеплиться с помощью брюк и ветровки. Nikeв этом сезоне представил Select Revolution Lightweight Woven – ветровку с уже знакомой системой Dri-FIT, усиленной защитой от ветра и специальными вставками для воздухообмена.

Мяч

Бесспорно, есть любители поиграть в футбол пластиковой бутылкой или консервной банкой, кто-то под это использует волейбольный снаряд. Но все же лучше для этого сгодится футбольный мяч. Их опять-таки на рынке представлено великое многообразие: для разного покрытия и кармана. Если говорить про асфальт, жесткий грунт или площадку с мелким гравием (в России есть и такие), то тут подойдет Demix Street — неубиваемая модель из износостойкой 2мм резины. Внутри 3 подкладочных слоя и резиновая камера. Такой мяч за пару матчей не сотрется и внешний брутальный вид не потеряет. Отскок у него небольшой, а вот жесткость и вес далеко не маленькие.

Для поверхностей помягче, например, искусственного газона (благо, таких полей во дворах появляется все больше) подойдет Nike Prestige , который выпускается в нескольких вариациях. Есть как классические модели (незатейливый рисунок и значок Nike), так и клубные: в цветах и с логотипами Барселоны и Манчестер Юнайтед. Многим же хочется почувствовать себя Лионелем Месси или Уэйном Руни. В остальном мячи линейки Prestige не отличаются друг от друга: камера, сделанная из бутила, синтетическая кожа, три подкладочных слоя. Мяч относительно легкий,прочный, на ногу ложиться неплохо, отскок приличный.

Если вы решили немного размяться в зале, можно приобрести мяч Demix одобренный FIFA, или Select (Futsal Replica AMFP PFC) , одобренный Ассоциацией мини-футбола России. Обе модели имеют слабый отскок (сильный в зале и не нужен), их можно уверенно контролировать. Снаряды летучие. Вратарям с ним несладко приходится. Материалы одинаковые: синтетическийкожзам сверху и высокотехнологичная резина внутри. Только методы соединения панелей разнятся: в Molten это бесшовное термическое склеивание, в Select — ручная сшивка. Кому что нравится. Кстати говоря, в линейке Vantaggio представлены и неплохие полноразмерные экземпляры, которые подойдут для игры на газоне. Select,в свою очередь, может похвастаться Brilliant Super — мячом для любых погодных условий и типов покрытий (но лучше его все же на траве использовать). FIFA его даже одобрила к проведению международных соревнований высшей категории.

Вместо послесловия

Бесспорно, ваши друзья или ребята во дворе не откажутся с вами играть и не будут тыкать в вас пальцем, если вы будете в беговых кроссовках или без гетр. Но, согласитесь, что лучше играть с комфортом и уверенностью, что после матча вы не окажетесь на приеме у травматолога. Да и результаты при наличии определенных навыков от хорошей экипировки только возрастают.

Текст: на правах рекламы

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