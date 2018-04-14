Все на Матича. Кто ведет сборную Сербии и «МЮ»

История Неманьи Матича – вопрос постоянного выбора. В десять лет он покинул дом, а вскоре и страну, возвращался в клуб, где ему не предоставили шанса, к тренеру, который убирал его из состава. А сейчас Матич превратился в одного из лидеров «МЮ». Еженедельник «Футбол» — о том, через что прошел вице-капитан сборной Сербии.

Покинул родную деревню

Неманья рос в деревушке Врело, которая расположена в области города Шабац. Его мама Биляна – бывший легкоатлет, а отец Драган – экс-футболист. Их знакомство произошло на беговой дорожке. Семья Матичей, как и другие балканские семьи в то время, жили скромно, и долгое время Неманье даже приходилось делить кровать вместе со своим младшим братом Урошом. Приходилось им делить и мяч. Старший брат в пять лет начал играть в футбол под руководством отца, который подрабатывал, тренируя детишек в местной команде «Врело». Первое время Неманья нехотя ездил с родителем на тренировки, но вскоре за ним потянулся и младший брат, создав конкуренцию за звание главного футболиста семьи. Каждый раз по пути на занятие Неманья чеканил мяч, и если тот касался земли, он возвращался домой и начинал сначала.

Будущий полузащитник сборной Сербии с детства был принципиален. В 9 лет он не испугался покинуть дом и уехать в Белград, чтобы играть в академии «Раднички Обреновац». Родителей Неманья видел лишь по выходным. Но мальчик, получивший прозвище Зверь, поставил себе цель стать футболистом. «Мне было страшно уезжать в Белград, ведь это было далеко от Врело. Я часто плакал, но со временем привык – помогла поддержка семьи, да и футбол был у меня на первом месте».

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В 12 лет Матича пригласили в «Црвену Звезду». Упускать возможность перейти в школу одного из двух самых титулованных клубов страны было глупо, и тренер не стал удерживать мальчика. Здесь Неманья определился с амплуа полузащитника, хотя успел поиграть везде, даже в воротах. Тут ему поставили и мощный удар с левой ноги. Проведя четыре года в красно-белой форме, Матич поссорился с тренером и в обиде ушел к главному оппоненту «Црвены» — в «Партизан». Там он со своим звериным характером продержался меньше года.

Прошло много лет, Неманья стал успешен и богат, но о своих корнях никогда не забывает. Если у него остается время, он обязательно приезжает в свою родную деревню, где живет менее 200 тысяч человек, и просто дарит деньги, чтобы каждый мог закрыть свои долги. Матич восстанавливает храмы, на его средства соорудили фонтаны, вложился он в бывшую школу «Весна», после чего там появилось огромное футбольное поле, помог восстановить потери после наводнений в 2014-м и даже создал музей для ФК «Обреновац».

Покинул страну

Умение рисковать – главное достоинство полузащитника, сделавшее из него мировую звезду. Он и сейчас продолжает принимать сложные решения на поле и за его пределами. А в 17 лет Матич взял с собой брата и улетел в Словакию, чтобы выступать за местную «Кошице». Неманья считал, что в белградских клубах ему не предоставят шанса, а переезд в другой чемпионат поможет уже в 17 лет заиграть среди мужиков. Здесь полузащитник выиграл свой первый трофей – Кубок Словакии.

За два года в Словакии Матич не только получил первый вызов в сборную Сербии, но и привлек скаутов «Челси». «Синие» не стали затягивать с изучением футболиста и заплатили за 21-летнего игрока 1,75 млн евро. Неманья должен был присоединиться к команде Карло Анчелотти в августе 2009 года, но получил травму на молодежном Евро.

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Матич хоть и из деревни, но к Англии адаптировался быстро – помог соотечественник Бранислав Иванович. Полузащитник уже не боялся ошибиться в передачах смотрящего за ним Фрэнка Лэмпарда или проиграть борьбу на глазах Джона Терри, но тренировался упорно и ждал шанса впечатлить «Стэмфорд Бридж». Он представился лишь 21 ноября.

«Разминайся, через десять минут ты выходишь», — анонсировал дебют серба Карло Анчелотти, трепетно похлопав парня по плечу. Неманья заменил Флорана Малуда при счете 4:0 против «Вулверхэмптона». Следующая, и последняя, возможность сыграть за основу «синих» в том сезоне выпала лишь в январе, когда «Челси» стартовал в Кубке Англии против «Вулверхэмптона» (5:0). Серб продолжил играть, но уже в молодежной АПЛ. Матичу, не сумевшему закрепиться в стане «синих», предложили аренду в голландский «Витесс», куда резервисты «Челси» часто едут за практикой. Первая поездка в Лондон провалилась, но зато во время нее футболист умудрился познакомиться с соотечественницей Александрой Павич, будущей женой и мамой двух его сыновей — Филипа и Ти.

«Когда я только пришел в «Бенфику», главный тренер сказал мне, что я буду опорным полузащитником, — вспоминал Матич. – Сначала это казалось мне странным, потому что я не был уверен, что могу играть на этой позиции. Но постепенно понял, что и как должен делать». В Лиссабоне серб оказался в 2011 году в обмен на Давида Луиса и 25 млн евро. Номинально атакующего полузащитника Жоржи Жезуш перестроил в опорника. Несмотря на собранную в «Бенфике» внушительную группу южноамериканских футболистов, именно Неманья стал лидером команды, начинавшим большинство атак «орлов».

Вернулся в Англию

Прошло три года, и Матич вернулся на «Стэмфорд Бридж», но уже не с 24-м номером на спине, а с любимым 21-м. Он вернулся сложившимся футболистом и захотел взять реванш у судьбы за то, что она не предоставила должной возможности показать себя. Уже в мае того сезона Матич смог поднять чемпионский кубок. А после победы над «Кристал Пэлас» и досрочной первой строчки в АПЛ репортер спросил его:

— Каково это ощущение — впервые стать чемпионом Англии?

— Не помню, мое первое чемпионство было еще в 2010-м с Карло Анчелотти

Когда в «Челси» началась война между тренером Жозе Моуринью и клубным врачом Евой Карнейро, полузащитник честно занимал нейтральную позицию. Но по ходу последнего сезона португальского специалиста в Лондоне он неоднократно после неудач срывался с критикой на Матича, иногда даже чаще, чем на других футболистов. При этом Моуринью отмечал, что у серба нет игровых недостатков.

Нечто подобное случилось и после прихода Антонио Конте, но уже во время чемпионского сезона. Матич был игроком старта и в компании с Н’Голо Канте и Сеском Фабрегасом побеждал в центре поля любую английский клуб. Между тем авторитет серба в команде снизился, главный тренер отмечал, что Неманья никак не может набрать оптимальную форму. Об этом говорили и цифры: по статистике SkySports, среднее количество отборов Матича за три года снизилось с 3,7 до 1,7, в то время как все любовались неистовой работоспособностью Канте.

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Вернулся к Моуринью

За несколько месяцев до приближавшегося чемпионства с «Челси» итальянский агент полузащитника Джузеппе Ризо позвонил Жозе Моуринью.

«Я был удивлен, когда всегда прямолинейный Ризо позвонил мне и спросил, хочу ли я Неманью в свою команду. Я, конечно, этого хотел, для меня он идеальный полузащитник», — удивлялся проведенной сделке Жозе.

Трансфер стал шоком и для другого тренера – Антонио Конте, которого не предупредили о продаже серба в «МЮ» за почти 45 млн евро.

Неманья отказался говорить об истинных причинах ухода, но в его словах чувствовалась обида: «Манчестер Юнайтед» — лучший клуб, в котором я когда-либо играл». Это настроение разделяет и его вечный партнер Хуан Мата, с которым серб выступал и в «Челси». Они оба хотят доказать бывшей команде, что она потеряла гораздо больше чем просто двух сильных футболистов, но пока ни «Челси», ни «МЮ» высоту не набрали.

Приедет в Россию

Сербы впервые с 2010 года сыграют на ЧМ благодаря тренерскому штабу Славолюба Муслина, однакр на турнир национальную команду повезет Младен Крстаич. Одним из первых решений нового тренера было забрать капитанскую повязку у Бранислава Ивановича и отдать Александру Коларову, а вице-капитаном был назначен Неманья. Вскоре произошла неприятная история: Матич после тренировки предложил Ивановичу селфи:

– Давай сфоткаемся!

– Нет…

В итоге футболисты сделали совместное фото, но, в отличие от Неманьи, Бано выглядел очень грустным.

Накануне мартовского товарищеского матча против Нигерии сербское издание Kurir, опубликовало это фото с заголовком: «Столкновение бывшего капитана сборной Сербии с партнерами». В статье говорилось, что партнеры смеются над Ивановичем, который выглядит подавленным. Неманья немедленно отреагировал. «Из-за такой лжи я никогда больше не буду общаться с сербскими медиа», – объявил он.

В Россию Матич приедет в статусе лидера и самого звездного игрока сборной. А к нашей стране он испытывает особый трепет. Известен случай, когда у него просили интервью и он отказал, но, услышав русскую речь, произнес: «О, вы из России, так бы и сказали, я не могу отказать братьям». Неманья, отвечая на вопрос о том, какой бы язык он хотел выучить, уверенно ответил, что русский: «Я уже говорю по-словацки, по-португальски и по-английски и хотел бы изъясняться и на русском. Многие люди говорят на нем, и я не думаю, что это было бы большой проблемой, ведь он очень похож на мой родной сербский». В нашей стране за Неманью и всю сербскую сборную будут болеть не меньше, чем за российскую.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press