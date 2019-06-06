Возрождение «Переправы». В Саранске пройдет турнир молодежных сборных, составленных из игроков ПФЛ

С 11 по 15 июня в Саранске состоится турнир молодежных сборных команд – Кубок ПФЛ «Переправа». В соревнованиях примут участие сборные команды групп «Запад», «Центр», «Юг», «Урал-Приволжье» и «Восток», составленные из игроков не старше 21 года, выступающих в региональных футбольных клубах ПФЛ, а также юношеская сборная России (U-20).

Календарь матчей

11 июня, вторник. Запад – Центр. Урал-Приволжье – Россия U-20

12 июня, среда. Восток – Запад. Юг – Урал-Приволжье

13 июня, четверг. Центр – Восток. Россия U-20 – Юг

15 июня, суббота. Матч за 5-е место. Матч за 3-е место. Финал

Мост между лигами

Этой весной в матчах «Крыльев Советов» в Премьер-лиге ярко сверкнул 23-летний полузащитник Антон Зиньковский. Меньше года назад его чествовали как лучшего игрока группы «Запад» второго дивизиона.

23 мая в окончательный список сборной России для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 попал 23-летний нападающий Николай Комличенко. Сейчас он главный снайпер чемпионата Чехии, куда уехал три года назад напрямую из ПФЛ.

Зиньковский и Комличенко – воспитанники известных академий («Чертаново» и «Краснодар») и были на виду давно. Но никто не возьмется точно сказать, сколько еще талантливых молодых игроков бороздят поля второго дивизиона, не попадая в поле зрения селекционеров крупных клубов, хотя любой матч ПФЛ можно посмотреть в интернете – многие даже в отличном качестве, с несколькими камерами и замедленными повторами.

Дополнительный шанс проявить себя перед лицом максимально заинтересованной публики у молодежи из Профессиональной футбольной лиги появится этим летом. В Саранске пройдет турнир «Переправа». В нем примут участие пять сборных территориальных групп ПФЛ, составленных из игроков не старше 21 года, и сборная России U-20. История показывает, что это соревнование может принести реальную пользу.

Сегодня совершенно ясно: турнир «Переправа» – бесспорная удача сезона. Он помог нам заглянуть в завтрашний день нашего футбола и сделать вывод, что его будущее не такое уж безрадостное. На «Переправе» мы увидели интересные команды и интересных игроков. Важно лишь сохранить их игровую самобытность, не мешать тактико-техническому росту, а напротив, помочь раскрыть свои возможности»

Лев Яшин, «Футбол. Хоккей», 1978 год

Профессиональная лестница

Проблема поиска перспективных игроков в маленьких клубах и отдаленных регионах, мягко говоря, не нова. Более сорока лет назад этим вопросом сильно озаботился главный редактор «Футбола. Хоккея» Лев Филатов. Именно он предложил идею турнира «Переправа», поддержанную управлением футбола Спорткомитета СССР во главе с Валентином Гранаткиным. Изначально в нем выступали молодежные сборные союзных республик и команды Москвы и Ленинграда.

«Переправа» – очень символичное название: у игроков из юношеского футбола появлялась возможность переправиться в профессиональный. Команды мастеров интересовались турниром, присылали тренеров, – вспоминает известный тренер Валерий Непомнящий, который на первой «Переправе» 1978 года возглавлял сборную Туркмении. – И если команда Украины почти полностью состояла из игроков, уже выступающих в профессиональных клубах, то в сборных Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Туркмении и так далее ребята были только на пороге этого уровня».

«Переправа» просуществовала до распада СССР. Формат турнира — возраст игроков, состав участников – иногда менялся, но талантов на нем хватало всегда. Через «Переправу» прошли будущие олимпийские чемпионы Виктор Лосев, Алексей Прудников, Алексей Чередник, Сергей Кузнецов, сделавший позже золотой дубль в составе «Зенита», Игорь Корнеев и многие другие. А, например, в 1993 году лучшим вратарем турнира стал нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который тогда защищал честь команды РСФСР.

«Хорошо, когда у футболистов есть такая возможность себя проявить: площадка, на которой собираются многие селекционеры, дает реальный шанс попасть на более высокий уровень, – считает Черчесов. – Понятно, что там ты сразу не заиграешь, но главное — показать свой потенциал, который оценят, и оправдать надежды, которые на тебя возлагают. В конце концов, каждый из нас с чего-то начинал, эта лестница работает в любом профессиональном спорте во всем мире и вообще в жизни».

С оглядкой на рынок

В 2002 году молодежный турнир возродился под новым названием «Надежда». Организовала его ПФЛ, а постоянными участниками стали сборные территориальных зон второго дивизиона и сборная первого дивизиона, составленные из игроков не старше 23 лет (вратари могли быть на два года старше). За восемь лет существования турнира в нем успели засветиться многие футболисты, попавшие потом в клубы Премьер-лиги и национальную команду России. В 2003-м ярко проявил себя Юрий Жирков из тамбовского «Спартака», представитель иркутской «Звезды» Андрей Ещенко турниром 2004 года заработал себе контракт с «Химками», лучшим нападающим «Надежды»-2007 стал Дмитрий Рыжов, а в 2008-м форвард ставропольского «Динамо» Кирилл Панченко забивал за сборную «Юга» на глаза у Гуса Хиддинка. Свежеиспеченный бронзовый призер чемпионата Европы приехал на соревнования вместе со всем своим тренерским штабом – в том числе с победителем «Переправы»-1986 Игорем Корнеевым.

«Тот турнир много значит в моей карьере. Помню, как зашкаливали эмоции. Дорогого стоило сыграть на глазах у Хиддинка. Думаю, и скаутов было много. Некоторых ребят присмотрели, забрали в новые клубы, – рассказывает Панченко. – Конечно, все мечтают сразу играть в топ-клубе, но могу сказать на своем опыте, что это, наверное, невозможно. Нужно быть готовым ко всем трудностям. ФНЛ – это уже другой уровень, а Премьер-лига – тем более. Я прошел все ступеньки, заматерел и поэтому был готов».

Также на поля «Надежды» в разные годы выходили Владислав Игнатьев, Виктор Файзулин, Алексей Козлов, Владимир Рыков, Владислав Кулик… Некоторые из этих футболистов потом признавались, что их карьера круто пошла вверх именно после участия в этом турнире.

Хороший турнир был: молодые игроки, сильные команды. У нас как раз тольяттинцы составили основу сборной «Урал-Поволжье»: взяли Буйволова из Нижнего Новгорода, Прокофьева и еще пару человек, – говорит Алан Дзагоев о соревновании 2005 года. – Помню, за сборную первой лиги Салугин играл. Еще из участников того турнира в Премьер-лигу пробились Горбатенко, Юсупов и другие футболисты. А сейчас у ребят из низших лиг даже больше шансов подняться наверх, учитывая экономическую ситуацию и российский футбольный рынок. Стало меньше легионеров, много молодых играет — такого раньше не было. Яркий пример – как раз ЦСКА. Когда я сюда попал, в команде были Вагнер, Карвалью, Рикарду Жезус, Рамон… Пробиться было сложно. Сейчас, думаю, с этим попроще»

Несмотря на очевидную пользу, в 2009 году турнир «Надежда» прошел в последний раз. Сказалось и создание академий при топ-клубах, и большой приток легионеров, и переход на систему «осень–весна», усложнивший жизнь командам второго дивизиона. Талантов в маленьких клубах и отдаленных регионах не стало меньше, но их путь наверх усложнился. Хотя и в таких условиях в каждое трансферное окно в Премьер-лиге появляется по несколько футболистов, начинавших карьеру в клубах второго дивизиона. Теперь же дополнительный мостик между вторым дивизионом и высшими лигами заработает вновь. У новой «Переправы» есть все шансы стать настоящей ярмаркой талантов.

Прямые трансляции всех матчей и информацию о турнире смотрите в специальном разделе на официальном сайте ПФЛ!

Фото: Сергей Дроняев, ПФЛ

Источник: еженедельник «Футбол»

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