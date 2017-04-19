Восстание музыкантов. В чем причина невероятного взлета «Вердера»

«Вердер» незаметно для Германии во второй половине сезона стал показывать игру своих чемпионских нулевых. Разгромные домашние победы над серьезными соперниками, отточенная тактическая схема, талантливые игроки — вот что представляет из себя «Вердер» на сегодняшний момент. Еженедельник «Футбол» называет пять причин внезапного возвращения золотых времен «Бремена».

Стандартные положения

Стандартные положения стали одной из сильных черт сегодняшнего «Вердера». Ни одна команда Бундеслиги не представляет такой опасности при исполнении стандартов, как «Бремен». Восемь из 20 последних ее голов были забиты со стандартных положений. Невероятная статистика. Но за этими показателями стоит долгая и сложная работа. Каждую неделю помощник главного тренера Флориан Брунс продумывает новые варианты атак, адаптируясь к сопернику. «Разбор очередного соперника занимает 20-30 минут. Благодаря этому мы стали намного стабильнее в исполнении стандартов», — рассказывает вице-капитан команды Златко Юнузович.

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Оборона

«Оборона — основа нашего успеха», — признается главный тренер «Вердера» Александр Нури. Оно и видно. В последних восьми матчах команда пропустила только шесть мячей, в среднем 0,75 за игру. Однако в первых 20 матчах клуб пропускал в среднем 2,1 гола. Показатели стремительно выросли. Причина таких успешных результатов проста: Нури поменял схему игры. Так с 4+1+4+1 специалист перешел к 3+5+2, сделав ставку на крайних хавбеков. Теперь при нападении соперников крайние полузащитники сразу же вступают в борьбу за мяч, разрушая атаку команды.

Физическая подготовка

Заняв пост главного тренера «Вердера», Нури сразу же сказал, что занятия в тренажерном зале станут постоянной частью жизни футболистов «Бремена». Так оно и произошло. Во время зимнего перерыва, как ни странно, Нури снизил нагрузки, но составил свой план тренировок. Усиленные занятия в зале были назначены на начало недели, а конец недели освободился, чтобы игроки подходили к играм в лиге в лучших кондициях. Результат налицо: в среднем один футболист стал пробегать за матч на 1,6 км больше. А в игре с «Шальке» игроки «Вердера» поставили рекорд сезона, пробежав 120,8 км.

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Командный дух

Одна из главных проблем — травмы. Сегодня в лазарете клуба находится капитан команды Клеменс Фритц, защитник Филипп Баргфреде, хавбек Томас Дилэйни и молодое дарование Серж Гнабри. Чтобы вновь заставить игроков и тренеров почувствовать атмосферу единения, перед матчем с «Майнцем» Александр Нури пригласил всех в ресторан в Висбадене отведать бифштекс. Подобные встречи помогают футболистам и тренерскому штабу понимать друг друга не только на поле, но и в обычной жизни. «Дух команды позволяет нам компенсировать травмы», — уверен Нури. Кажется, его план и правда работает.

Контратаки

Средний показатель владения мячом у «Вердера» в последних восьми матчах — 40,7%, что на семь процентов меньше, чем в первых 20 играх. Дело все в том, что команда полностью сосредоточилась на контратаках. Тяжелой артиллерией «Бремена» стал Макс Крузе. «Макс просто великолепен. Он может добыть мяч в нужное время и сразу же уйти в контратаку», — восхищается немцем Юнузович. Крузе принял участие в последних восьми играх, забил пять голов и отдал четыре передачи. Его возвращение в «Вердер» спустя семь лет стало судьбоносным для игрока и клуба.

За два месяца Александр Нури проделал над «Вердером» огромную работу: превратил клуб-пристанище для Писарро, Крузе, Гнабри и других футболистов в крепкую команду, способную вернуть былое величие. Сейчас болельщики «Бремена» шепотом начинают говорить о борьбе за еврокубки в следующем сезоне чемпионата. Чем черт не шутит, Нури явно заключил с ним контракт и готов вытянуть команду в первую шестерку Бундеслиги.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press