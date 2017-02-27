Восемь голов в ворота «Гамбурга» и молодое дарование из «Вердера». Обзор 22-го тура немецкого чемпионата

Восемь голов в ворота «Гамбурга», юбилейная победа «Дортмунда» и дубль Сержа Гнабри. Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать второго тура чемпионата Германии.

5 главных событий тура

1. Похороны «Гамбурга» на «Альянц-Арене». Раз в два года «Бавария» стабильно устраивает фестиваль с участием «Гамбурга» и восемью забитыми голами. Пару недель назад казалось, что «горожане» наконец начали подниматься со дна Бундеслиги. Но последний матч разрушил все надежды. После недавней сенсационной победы над «Лейпцигом», «динозавры» решили повторить собственный антирекорд, пропустив 8 мячей от хозяев поля, а затем снова вернуться в привычную зону вылета. Впереди у клуба встреча с неудобной «Гертой», которая планирует участвовать в еврокубках и не собирается просто так отдавать заветные очки.

2. «Вердер» выбрался из зоны вылета благодаря победе в Вольфсбурге. Сложно сказать, когда два именитых клуба в последний раз спорили между собой за 15-е место в чемпионате. Но в этом сезона их игру явно кто-то перевернул. Молодой Серж Гнабри, полировавший скамейку «Арсенала» буквально год назад, решил передать привет Арсену Венгеру и оформил дубль в ворота «волков». В этом сезоне хавбек поразил ворота соперников уже 10 раз, отдал 2 голевые передачи и занял пятую строчку в таблице бомбардиров Бундеслиги. Ходят слухи, что 21-летний немец лишь наигрывается в «Вердере», а по документам – уже год принадлежит «Баварии».

3. «Дортмунд» закрепился на 3 месте Бундеслиги. «Желто-черные» решили не церемониться с набирающим обороты «Фрайбургом» и уверенно переиграли соперника на выезде. Обамеянг в этот раз отметился дублем и забил свой 103-й гол за «Боруссию» во всех турнирах. Габонский форвард продолжает возглавлять таблицу бомбардиров Бундеслиги. Команде необходимо максимально сосредоточиться на предстоящей домашней игре в «Бенфикой» в Лиге чемпионов. В чемпионате «шмели» в этом сезоне вряд ли смогут претендовать на что-то большее, чем третье место. Слишком уж велик отрыв от «РБ Лейпцига».

Под крылом Грифона. Кто сейчас лучший ассистент Бундеслиги

4. После уверенного выхода в 1\8 финала Лиги Европы «Шальке» продолжает барахтаться во второй части таблицы чемпионата. Парадокс, но игра «кобальтовых» в еврокубке кардинально отличается от игры в чемпионате. На этот раз отлично сработала австрийская связка: новичок команды Бургшталлер отдал пас на Шопфа, и уже на пятой минуте игры был открыт счет. В последних нескольких матчах австрийцы берут атаку на себя. За гостей же вступился Себастьян Руди, отыгрывающий свои последние месяцы за «деревенских», и забил ответный мяч в конце второго тайма. «Хоффенхайм» сыграл свою одиннадцатую ничью в чемпионате. Больше, чем любой другой клуб.

5. «Герта» и «Айнтрахт» поменялись местами. Команды делят между собой прямую путевку в Лигу Европы на следующий сезон. На этот раз сильнее оказался берлинский клуб, но отличиться им удалось лишь во втором тайме. Автор первого гола – Ведад Ибишевич – забил свой десятый мяч в этом сезоне. Удивительно, но год от года босниец не только не ухудшает показатели, но и становится только лучше. На сегодняшний день он уже достиг планки прошлого года по голам и ассистам. И все это в 32 года. «Айнтрахт» же проигрывает третью игру подряд и в них же не может забить. Братьям Ковачам необходимо придумывать новые способы растормошить команду, чтобы не лишиться шансов на выход в еврокубки.

Цитата тура

В текущем сезоне «Герта» продолжает оставаться командой, ни разу не забивавшей с контратаки. Главный тренер берлинского клуба Пал Дардаи забавно прокомментировал эту ситуацию:

«Мы забиваем после комбинаций и стандартов. С контратаками дела обстоят не очень. Я поспорил с парнями, что оплачу ужин всей команде, если они забьют с контратаки. Мои деньги до сих пор при мне».

Не последние самураи. Кто из японских игроков стал незаменимым в Германии

Герой тура

Мануэль Нойер отпраздновал свой 100-й сухой матч за «Баварию» в Бундеслиге. Всего голкипер сыграл за мюнхенский клуб 183 матча. После этого достижения немец был в четвертый раз признан лучшим вратарем года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Антигерой тура

«РБ Лейпциг» продолжает поражать футбольную общественность своими результатами. В домашнем матче против «Кельна» победу «быкам» помог одержать защитник гостей Доминик Марох. В первом тайме футболист отправил мяч в собственные ворота и увеличил преимущество хозяев до двух мячей. Игра завершилась со счетом 3:1.

Цифра тура

«Боруссия Дортмунд» в матче с «Фрайбургом» отпраздновала 250-ю выездную победу в Бундеслиге. «Желто-черные» продолжают идти на третьем место чемпионата Германии.

Результаты тура:

Вольфсбург – Вердер – 1:2 (1:2)

0:1 – Гнабри (10), 0:2 – Гнабри (18), 1:2 – Майораль (19).

РБ Лейпциг – Кельн – 3:1 (2:0)

1:0 – Форсберг (5), 2:0 – Марох (34 – в свои ворота), 2:1 – Осако (53), 3:1 – Вернер (65).

Дармштадт – Аугсбург – 1:2 (0:0)

1:0 – Хеллер (47), 1:1 – Верхаг (55), 1:2 – Бобадилья (85).

Байер – Майнц – 0:2 (0:2)

0:1 –Белль (3), 0:2 – Озтуналы (11).

Бавария – Гамбург – 8:0 (3:0)

1:0 – Видаль (17), 2:0 – Левандовски (24, с пенальти), 3:0 – Левандовски (42), 4:0 – Левандовски (54), 5:0 – Алаба (56), 6:0 – Коман (65), 7:0 – Коман (69), 8:0 – Роббен (87).

Фрайбург – Боруссия Д – 0:3 (0:2)

0:1 – Папастатопулос (13), 0:2 – Обамеянг (55), 0:3 – Обамеянг (70).

Герта – Айтрахт – 2:0 (0:0)

1:0 – Ибишевич (52), 2:0 – Дарида (83).

Ингольштадт – Боруссия М – 0:2 (0:0)

0:1 – Штиндль (60), 0:2 – Хан (90).

Шальке – Хоффенхайм – 1:1 (1:0)

1:0 – Шопф (5), 1:1 – Руди (79).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 19 – Обамеянг (Боруссия Д), Левандовски (Бавария), 17 – Модест (Кельн), 13 – Вернер (РБ Лейпциг), 10 – Вагнер (Хоффенхайм), Эрнандес (Байер), Гнабри (Вердер), Ибишевич (Герта).

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press, Твиттер «Баварии»