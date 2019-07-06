Воля, упорство, сумбур. «Локомотив» с третьей попытки завоевал Суперкубок России

Пока в Западной Европе начинаются предсезонные сборы, в России стартовал новый сезон. Открытие было доверено произвести действующему чемпиону страны «Зениту» и обладателю национального кубка «Локомотиву» в матче за Суперкубок России. Примечательно, что ранее соперники уже дважды разыгрывали между собой данный трофей, и оба раза успех был на стороне команды с берегов Невы. Кроме того, для «железнодорожников» этот розыгрыш Суперкубка стал четвертым за последние пять лет и впервые – победным.

Проверка качества

Накануне матча сообщалось, что на игру реализовано свыше 24 тыс. билетов. С учётом официальной вместимости Центрального стадиона «Динамо» ​ имени Льва Яшина в 25 716 человек, на встрече за Суперкубок ожидался аншлаг. Однако походу матча на трибунах было достаточно много свободных мест.

Кроме того, встреча за Суперкубок стала еще одной серьёзной проверкой для реконструированного стадиона в Петровском парке. О проведении матча на легендарной арене объявили еще в апреле, и для того, чтобы к назначенной дате все было идеальном состоянии, все системы протестировали во время 30-го тура РПЛ между «Динамо» и «Арсеналом». Таким образом, были исправлены разные недочёты и учтены замечания по новому газону.

Чирлидинг и пляски под YMCA

Организаторы подготовили красочную предматчевую развлекательную программу, не забыв и о благотворительности. Так, в рамках поединка был организован сбор средств для Фонда Константина Хабенского, который занимается помощью детям с тяжелыми онкологическими заболеваниями. Кроме того, один из его подопечных нанес первый символический удар по мячу совместно с популярным актером театра и кино Александром Петровым. Помимо этого, перед болельщиками выступила танцевальная группа чирлидерш. Шоу, являющееся незаменимой частью любой студенческой североамериканской лиги, на стадионе «Динамо» было встречено без особого энтузиазма.

К матчу фанаты «Локомотива» вывесили баннер с благодарностью Дмитрию Тарасову, отыгравшему 9 лет в клубе. Гости с берегов Невы ответили призывом для своих игроков всегда быть первыми среди всех. Петербужцы с самого начала выглядели более организовано и активно. Сначала они дружно отплясывали под песню YMCA, а после исполнения гимна России продолжали петь а капелла вплоть до минуты молчания, посвященной погибшим на прошлой неделе морякам-подводникам. После стартового свистка «железнодорожники» половину первого тайма сохраняли молчание, и в шумовой поддержке полностью доминировали фанаты из Питера.

Молчаливый «Локомотив» и зажигательный Питер

На первых минутах «Локомотив» сделал ставку на владение мячом, долго готовя свою атаку, в то время как «Зенит» использовал подходы в 3-4 передачи, активно используя Дзюбу в подыгрыше. Но план москвичей первый острый момент привел забитому голу. Едва открыв счет, «железнодорожники» практически сами себе гол, но ситуацию спас Гилерме далеко выбежавший из ворот. «Зенит» был уязвим на правом фланге – Смольников не успевал за Алексеем Миранчуком. В это время на трибунах появился маскот титульного спонсора Суперкубка «Монетка», напомнивший о знаменитых екатеринбургских ростовых куклах в виде пакетов с майонезом.

Первый опасный момент возник у ворот «Локомотив» на 18-й минуте после подачи углового. Ярослав Ракицкий пробил в падении головой, но точно в руки Гилерме. После чего украинский защитник апеллировал к судье и требовал пенальти. На фоне яростной поддержки питерцев, фанатский сектор «Локомотива» был прекрасным олицетворением того, как не стоит поддерживать свою команду. Они напоминали огромную толпу незнакомых друг с другом людей, собравшихся посмотреть скучный документальный фильм.

После стартовых провалов на правом фланге в помощь Смольникову стали чаще опускаться Оздоев и Ригони. В середине первого тайма фанатский сектор красно-зеленых продолжал молчать, в то время как петербуржцы, не обращая на счет на табло, продолжали гнать команду вперед, исполняя песни группы «Ленинград». Игра переместилась в зону центрального круга и команды лишь обменивались дальними ударами.

Лишь на 35-й минуте встречи «железнодорожники» нарушили молчание, застав команду в атаке: Крыховяк имел возможность увеличить счет, но пробил выше. После этого за противостоянием болельщиков стало следить интереснее, чем за борьбой соперников на поле. Ближе к перерыву шанс увеличить счет имел Жемалетдинов. Хавбек «Локо» не сумел дотянуться до верхового мяча, параллельно отправив в небольшой нокдаун Андрея Лунева. А в компенсированное время «Зенит» неожиданно отыгрался. После серии рикошетов в штрафной москвичей мяч отскочил к Азмуну, которому оставалось лишь не промахнуться по воротам с линии вратарской.

Косплей Евро-2016

Второй тайм начался с замены в составе сине-бело-голубых – вместо Нобоа на поле вышел Ерохин. А уже спустя 5 минут после возобновления игры питерцы вышли вперед. Сердар Азмун принял мяч в штрафной железнодорожников и эффектно развернувшись пробил в угол. Этим элегантным движением он напомнил финт Хэла Робсона-Кану, когда валлиец забивал победный мяч бельгийцам в четвертьфинале Евро-2016. Через мгновение петербуржцы упустили отличный шанс увеличить отрыв – Иванович с лету пробил в створ, но Гилерме среагировал и перевел мяч в перекладину.

У «Локомотива» практически не получалось приблизиться к воротам «Зенита», и они продолжали бить издали. На 65-й минуте Азмун имел возможность оформить хет-трик, но ударом черпачком отправил мяч выше ворот. Спустя еще 7 минут Федор Смолов под неуместный в Петровском парке аккомпанемент «Это наше Черкизово!» выстрелом с 20 метров сотряс перекладину.

По-братски

А незадолго до начала заключительной десятиминутки «Локо» провел голевую атаку. Хотя поначалу игроки клуба действовали довольно сумбурно и не могли определиться, кто же нанесет решающий удар. Спасителем стал Алексей Миранчук, на замахе убравший защитника и закрутивший снаряд в дальний угол.

Равный счет не продержался на табло и пяти минут. Еще одна сумбурная и быстрая атака «Локомотива» завершилась не самым опасным, но прицельным дальним ударом все того же Алексея Миранчука.

В концовке «Зенит» бросил все силы в атаку. «Локомотив» получил огромное пространство для контратак и был ближе к тому чтобы увеличить отрыв. Сначала после выхода 4 на 3 Антона Миранчук но Лунев отбил удар, Эдер попал в штангу. На последней минуте оснвоного времени не выдержали нервы у Оздоева – он решил перрвать перепасовку Крыховяка с Бариновым в центре поля, въехав в ноги польскому хавбеку. В результате — вторая желтая карточка и досрочный уход в раздевалку.

Уже в компенсированное время «Локо» мог убежать в еще одну опасную контратаку, но Смольников перехватил мяч и опасно приложился по воротам Гилерме из-за пределов штрафной. Впрочем, организовать финальный навал питерцы так и не сумели – 2:3. «Локомотив» прервал свою неудачную серию в играх за Суперкубок и завоевал долгожданный трофей.

Фото: Твиттер «Локомотива»

Текст: Павел Зайцев