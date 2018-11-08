Во славу отца. Что будет с «Лестером» после смерти владельца

Тайский бизнесмен Вишай Шривадданапрабха написал сначала самую фантастическую, а затем и самую печальную страницы в новой истории АПЛ. Его жизнь трагически оборвалась в авиакатастрофе в сотне метров от родного стадиона, куда его скромный клуб два года назад привез чемпионский трофей. Отца «Лестера» больше нет, но его дело будет жить.

В сети появилось видео крушения вертолета владельца «Лестера» Вичая Шривадханапрабха

По прозвищу Топ

Возможно, не все знают, что настоящая фамилия Вишая – Раксриаксорн, а Шривадданапрабха переводится как «семья, освященная долговременной славой». Новую фамилию в 2013 году даровал ему король Таиланда по давней местной традиции – в знак уважения и признания больших заслуг.

Чтобы соответствовать этому и рассчитывать на многолетний успех в столь суровом мире, как английская Премьер-лига, Вишай с самого момента приобретения клуба передавал опыт и знания своим четверым детям.

Особенно близок к футбольному бизнесу отца был младший сын Айяватт по прозвищу Топ. Теперь именно от него в большей степени зависит будущее «лис»

От синих к синим

Об Айяватте известно не так много: ему 33 года, он получил экономическое образование в Бангкоке, а после покупки Вишаем «Лестера» занял пост вице-президента и активно помогал отцу в управлении клубом. Увлекаться футболом Айяватт начал в 1997-м, когда папа впервые взял его с собой посмотреть матч на «Уэмбли». Мальчик был впечатлен фантастической атмосферой легендарного стадиона. Так как Вишай сам являлся поклонником «Челси» (а впоследствии одним из спонсоров – логотипы King Power какое-то время красовались на «Стэмфорд Бридж»), он всерьез задумался о покупке лондонского клуба с последующей его передачей в руки Айяватта.

Однако в 2005 году на одном из матчей «пенсионеров» Вишай повздорил с сотрудником службы безопасности «Стэмфорда» и был возмущен отношением к нему со стороны охранника стадиона. Еще больше его разочаровало то, что официальное письмо, написанное им руководству «пенсионеров», осталось без внимания.

Однажды мы купим футбольную команду, которая сумеет побить «Челси», – пообещал он тогда Айяватту и порвал все связи с лондонцами

По иронии судьбы спустя 11 лет последний матч «золотого» сезона «Лестер» сыграл на «Стэмфорд Бридж», и именно здесь для команды Вишая устроили «чемпионский коридор».

Быть или не быть. Как Каспер Шмейхель стал принцем Дании

Добрая память

Айяватт прошел весь путь становления «Лестера» вместе с отцом. Лишь по счастливой случайности 27 октября его не оказалось в вертолете вместе с Вишаем – он не попал на игру с «Вест Хэмом». Спустя несколько дней после гибели родителя Айяватт сделал официальное заявление:

С детства отец учил меня быть сильным и заботиться о семье. Он любил нас. Он превратил «Лестер» в семью. И он был бы горд, если бы увидел, как семья «Лестер», которую он построил, поддерживает друг друга в столь печальное время. Папа смог научить меня жизни и работе, не делая это похожим на урок. Он был моим наставником и образцом для подражания. Он оставил меня с наследием, которое я должен поддержать, и я сделаю все что в моих силах, чтобы оправдать возложенные надежды».

В клубе налажена хорошая система управления, которую нужно лишь поддерживать и развивать. Адекватная работа ведется при покупке игроков: к примеру, за Джеймса Мэддисона и Рикарду Перейру были отданы солидные деньги (22,5 млн фунтов и 18 млн фунтов соответственно), но оба они сейчас проявляют себя здорово и тащат за собой команду. Более того, удалось сохранить блеснувшего на ЧМ-2018 Гарри Магуайра и Вилфреда Ндиди, который пришел на замену Н’Голо Канте и с тех пор постоянно находится в топе АПЛ по количеству отборов.

Важнейшая сторона футбольного менеджмента – взаимодействие с болельщиками – была выведена Вишаем на совершенно новый уровень: при нем «Лестер» начал постоянно проводить разного рода акции и розыгрыши, а фанаты получали бесплатно пиво, пиццу, пончики и конечно же билеты на игры. Все это в огромной мере способствовало сплочению клуба и поклонников в большую дружную семью.

Каникулы в школе магии. Куда пропало волшебство «Лестера»

Семейное дело

Помимо прочего, Шривадданапрабха-младший заявил о вероятном переименовании стадиона «Кинг Пауэр» в «Кун Вишай». В честь отца будет названа и новая тренировочная база, строительство которой должно быть начато в ближайшее время, и благотворительный фонд «Лестера». Словом, имя человека, вложившего в клуб (как и в город), принесший ему славу, немалые деньги, забыто не будет.

Айяватт не останется без поддержки, ведь помимо него один из руководящих постов в «Лестере» занимает его старший брат Апичет – он работает исполнительным директором клуба. Но главное – все сотрудники, включая игроков, чувствуют себя такими же родными и близкими Вишая.

Он действительно оказал большое влияние на мою жизнь», – говорит вратарь «лис» Каспер Шмейхель, и это не пустые слова.

Крушение случилось прямо на его глазах – полиция с трудом остановила голкипера, пытавшегося прорваться к горящему вертолету.

«В моих глазах вы легенда, невероятный человек с самым большим сердцем, душа «Лестер Сити». Спасибо за все, что сделали для меня, моей семьи, нашего клуба. Мне действительно будет вас не хватать», – простился с Вишаем Джейми Варди.

«Он был очень хорошим человеком. Он был как отец, хорошим человеком с большим сердцем», – вторит бывшему партнеру Рияд Марез.

Слова «семья» и «отец» были произнесены чуть ли не каждым, кто высказался о Вишае. Единство, которое он вложил в клуб, должно быть сохранено его сыновьями на долгие годы, ведь человек с таким складом ума просто не мог воспитать детей, не чтящих понятие семьи. Это печальное событие сплотит «Лестер» еще сильнее перед общей бедой и заставит выложиться без остатка в память о главе семейства «лис».

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

Антон Муша Choose Life. Choose Action. Choose Football