Внимание, кастинг! Пять немецких талантов, которые приедут на Кубок конфедераций

Даже самому преданному болельщику «бундестим» сложно уследить за постоянной ротацией состава в сборной Германии. Йоахим Лев то и дело цепляет новых игроков из молодежного состава национальной команды. Если вы расстроились, что Кубок конфедераций в России посетят только немецкие ноунеймы, то это далеко не так. Некоторые из них уже давно притягивают к себе взгляды футбольных специалистов и болельщиков. Рассказываем о пяти лучших молодых игроках Германии, чьи имена вы услышите уже этим летом.

Имя: Макс Майер

Возраст: 21

Клуб: «Шальке»

Позиция: атакующий полузащитник

Воспитанник «Шальке» получал награду Фрица Вальтера как лучший молодой игрок до 17 лет. Майер прошел все ступени сборной Германии, сейчас выступает за молодежную сборную до 21 года. Молодое дарование не дает спокойно жить «Тоттенхэму», англичане предлагали за него 45 миллионов евро, но «кобальтовые» каждый раз отказывали. Сейчас игрок — важная часть «Шальке», с которой команда не готова расставаться. В начале осени Майер наконец созрел для взрослой сборной и был вызван на матч против Норвегии и Финляндии и даже забил первый гол в ворота вторых.

Имя: Серж Гнабри

Возраст: 21

Клуб: «Вердер»

Позиция: вингер

Арсен Венгер приобрел Сержа Гнабри у «Штутгарта», когда тому было 15 лет. Так и не найдя ему применения в основной команде, француз вернул игрока в Бундеслигу, в «Вердер». Молодой футболист скоро заставил пожалеть Венгера об этом решении. За полгода стоимость Гнабри выросла в четыре раза. В дебютном матче за сборную он сделал хет-трик в ворота Сан-Марино. В клубе у игрока дела обстоят тоже неплохо: он забил десять голов и отдал две передачи, что сделало его лучшим бомбардиром команды.

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Имя: Юлиан Вайгль

Возраст: 21

Клуб: «Боруссия» Д

Позиция: опорный полузащитник

О воспитанниках «Мюнхена 1860» ходят легенды. Братья Бендеры, Кевин Фолланд, Мориц Ляйтнер и много других талантливых игроков вышли из этого клуба. Вайгль же стал самым молодым капитаном в истории команды: Юлиану было всего 18 лет, когда он надел капитанскую повязку. Сейчас футболист закрепил за собой место в старте «Боруссии» Д. Сам же Лев рассматривает игрока как преемника Швайнштайгера и Крооса. Последний полностью согласился с таким мнением главного тренера. В Германии поговаривают, что именно Вайгль станет новым лидером национальной команды.

Имя: Беньямин Хенрикс

Возраст: 20

Клуб: «Байер»

Позиция: защитник

Молодой немец с ганскими корнями уже зарекомендовал себя как будущая звезда сборной. В свои 20 лет Хендрикс стал основным игроком «Байера». Воспитанника «аптекарей» не раз сравнивали с Филиппом Ламом. Сильной стороной футболиста является хорошая игра как на позиции крайнего защитника, так и на позиции опорного хавбека. Йоахим Лев и управление «Баварии» рассматривает игрока в качестве замены экс-капитана «бундестим». Помимо немецкого гранда в борьбу за Хендрикса вступили «МЮ», «Челси» и «МанСити». Беньямин дебютировал во взрослой национальной сборной в том же квалификационном матче с Сан-Марино.

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Имя: Маттиас Гинтер

Возраст: 23

Клуб: «Боруссия» Д

Позиция: защитник

Маттиас дважды получал премию Фрица Вальтера — в 2012 и 2013 годах. А потом этот парень стал чемпионом мира в 20 лет. О чем еще можно мечтать? Сразу после ЧМ в Бразилии игрок сменил «Фрайбург» на дортмундскую «Боруссию», где Томас Тухель переквалифицировал его в крайнего защитника из центрального. Теперь чемпион мира — основной игрок «черно-желтых», а главное открытие сезона, «РБ Лейпциг», собирается его купить. Гинтер продолжает выступать на национальном уровне за молодежную команду.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press