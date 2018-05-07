Вне конкурса. Главные герои сезона Лиги 1

Ассоциация футболистов Франции (UNFP) объявила список претендентов на основные номинации сезона. До 2002 года эта премия называлась «Футбольный «Оскар», пока любители кино не подали в суд. 21 мая ассоциация объявит победителей.

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Мальчишка, затмивший в «Монако» Радамеля Фалькао, заставивший Валера Жермена задуматься об уходе и переписавший солидную долю национальных рекордов, – Килиан Мбаппе. По итогам прошлого сезона подросток стал чемпионом Франции и лучшим молодым игроком страны. Об интересе к нему заговорили Зинедин Зидан и Арсен Венгер, но Килиан выбрал себе в тренеры Унаи Эмери и отправился в «ПСЖ». Мбаппе снова чемпион Франции и вновь номинирован на игрока года, но жизнь не стоит на месте. Если в «Монако» форвард брал на себя роль ведущего бомбардира в классической схеме 4+4+2 с двумя нападающими на острие, то в Париже его отправили на правый край атаки. Это решение стало спасительным и для тренера сборной Дидье Дешама, которому предстоит упаковать в одну «коробку» группу из десятка кандидатов в стартовый состав. В этом сезоне Мбаппе за 41 матч в составе «ПСЖ» забил 21 гол и сделал 17 ассистов. В то, что он будет признан лучшим, верится с трудом, ведь, по словам самого же юноши, игра в «ПСЖ» ему дается легче, чем в «Монако».

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Килиан должен отступить, поскольку этот сезон разделил Париж на два лагеря — Неймара и Эдинсона Кавани, на бразильскую касту и всех остальных. Конфликт за розыгрыш штрафного стал завязкой разобщенности команды, приведший к тому, что «ПСЖ» вылетел из ЛЧ от «Реала» без малейшего намека на борьбу, следствием чего стал уход Унаи Эмери. Игроки и пресс-служба клуба всячески отрицали напряженность внутри коллектива, да и парижане без труда выиграли все национальные трофеи. За Неймара говорит блестящая статистика: 30 матчей, 28 голов и 19 ассистов. Бразилец мог бы замахнуться на большее, если бы не полученный в марте перелом одной из костей стопы. Эдинсон Кавани унаследовал от Златана Ибрагимовича статус лучшего бомбардира в истории клуба со 168 голами за «ПСЖ». В этом сезоне уругваец наколотил 38 голов во всех турнирах.

Последнего кандидата рассмотрят едва ли: хоть Флориан Товен и тащит «Марсель» не только к медалям Лиги 1, но и к победе в ЛЕ, тем не менее вес «ПСЖ» значительно выше. Единственный шанс – зрительское голосование, ведь «Олимпик» по-прежнему самая популярная команда страны.

Вытканные дарования

Килиану Мбаппе всего 19 лет, но его снова номинировали на звание лучшего молодого футболиста сезона. Здесь сразу два представителя «Лиона»: Уссем Ауар и Танги Ндомбеле. Уссем – центральный полузащитник, способный как разрушать, так и созидать. Он родился в семье небогатых алжирских мигрантов и мог бы мыть посуду в небольшом ресторане, но ему повезло стать футболистом. Шанс ему выпал после ухода в «Баварию» Корентена Толиссо. Брюно Женезьо искал оптимальный вариант замены в центр при игре в трех хавбеков и нашел Уссема. Другая находка главного тренера «ткачей» — Танги Ндомбеле. «Лион» арендовал его у «Амьена» и, вероятно, летом выкупит. Номинальный опорник в новой команде раскрылся еще и как универсал, способный поддерживать атаки. Кроме этой троицы в номинацию вошел вингер «Бордо» Малком. Бразилец на себе тащил «виноделов» всю первую часть сезона, но в конце заметно сдал. И это может заставить многие крупные клубы Европы усомниться в необходимости покупки игрока.

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Стена «Монпелье»

По итогам прошлого сезона от «ПСЖ» был номинирован Кевин Трапп, победу же одержал вратарь команды-чемпиона Даниэль Субашич. В этот раз хорват прошел мимо конкурса, а от парижан на приз лучшему голкиперу заявлен Альфонс Ареоля. Француз с филиппинскими корнями убедил Унаи Эмери, что более достоин места в воротах «ПСЖ», чем ставший допускать много грубых ошибок Кевин Трапп. Из 32 сыгранных матчей чемпионата Ареоля отстоял на ноль в половине из них, и это лучший показатель в лиге.

«Марсель» перед началом сезона осуществил важную сделку – вернул из Англии многолетнего лидера и вратаря Стива Манданду. Ветеран не потерял в реакции, но надежности «Олимпику» кардинально не прибавил: 42 пропущенных мяча для претендента на медали — слишком много. То же самое можно сказать и про вице-капитана «Лиона» Антони Лопеша. Преемник Уго Льориса готов биться за клуб даже с фанатами противоборствующей стороны, но сам зачастую не полностью сконцентрирован на игре, вследствие чего допускает ошибки. Если кто и достоин вратарской премии, то это Бенжамен Лекомт. Вратарь выступал за «Лорьян» до вылета в Лигу 2, после чего его выкупил «Монпелье». Трансфер стал не просто находкой, а одним из главных откровений сезона. За 35 матчей чемпионата голкипер середняка оформил 13 «сухарей», пропустив 31 гол. Это всего на четыре мяча больше, чем у чемпиона Франции – «ПСЖ», чьи ресурсы несоизмеримо выше.

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Гончарное дело

Парадокс, но, выиграв все национальные трофеи этого сезона, Унаи Эмери не только не фаворит на звание лучшего тренера, но и вовсе не тренер «ПСЖ». Испанец накануне объявил о своем уходе. Парижане нацелены исключительно на победу в Лиге чемпионов, и ни один другой трофей их не устроит.

Действующий победитель номинации – Леонарду Жардим, который, словно мастер гончарного дела, создает посуду в любых условиях и в любое время года. Португальцу за четыре года приходилось трижды принимать почти наполовину новую команду. Перед этим сезоном монегасков покинула группа лидеров: Бенжамен Менди, Бернарду Силва, Килиан Мбаппе, Тьемуэ Бакайоко, Валер Жермен. Жардим в короткие сроки наладил игру и сейчас претендует на место в ЛЧ. Похожий трюк мог провести Люсьен Фавр с «Ниццей», но швейцарцу потребовалось полгода, чтобы осознать, что игра «орлов» через Уэсли Снейдера не приносит никаких результатов.

Близок к успеху Руди Гарсия: он впервые с 2004 года вывел французский клуб в финал ЛЕ (Кубка УЕФА), а также поймал стабильность в чемпионате. А ведь еще в сентябре фанаты бойкотировали матчи на «Велодроме», бросали в футболистов пиротехнику и призывали отправить Гарсию в отставку. Провансальский темперамент. Наименее очевидный номинант — Оливье Далль’Ольо. Его «Дижон» не претендует на медальную тройку и даже на квалификацию Лиги Европы, но симпатичная команда с минимумом возможностей уже два года держится в Лиге 1 и при этом не забывает про зрителей, являясь самой результативной во второй десятке.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press