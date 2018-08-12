Вместо «Динамо» и «Тосно» — Дель Боске и «Ленинградец». В Питере открыли новый футбольный проект

Питерское «Динамо» переехало в Сочи и сменило название. «Тосно» выиграл Кубок России и умер. Но Северной столице все равно мало одной команды в городе. В Санкт-Петербурге у «Зенита» появился новый сосед — клуб ПФЛ «Ленинградец».

Как умирал «Тосно»

У обладателя Кубка России были шансы выжить. Глядя на успехи «Тосно», губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проникся большой футбольной идеей. Как рассказывают знающие Дрозденко люди, он был в курсе всех проблем черно-белых, да и вообще весьма осведомлен о футбольной ситуации на северо-западе. С помощью губернатора клуб пытались спасти, но все решил проведенный потенциальными инвесторами аудит. Его итог выявил загадочную историю долговых обязательств «Тосно». А общая сумма долгов, по нашим данным, превышала годовой бюджет клуба — около 10 млн евро.

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Махнуть рукой на мутную историю некоторых долгов и подхватить финансовое бремя спонсоры могли только при условии сохранения места в Премьер-лиге. Когда же «Тосно» с ней распрощался, было реализовано решение о создании нового клуба, получившего весьма логичное для представителя Ленинградской области название.

Кто платит и кто тренирует

Инвестором «Ленинградца» стала строительная компания «ЛКР» и еще девять других организаций. Все они, кстати, рассматривались для спасения «Тосно». Бюджет нового клуба оценивается в 100 млн рублей, и он распределен между спонсорами равномерно. По сообщению источника из клуба, в ближайшее будущее можно смотреть спокойно: расходная часть на сезон-2018/19 уже закрыта. В группе «Запад» первенства ПФЛ «Ленинградец» стартовал с победы над «Казанкой», а турнирная задача перед командой Бориса Рапопорта будет поставлена позже, по мере адаптации молодых футболистов на профессиональном уровне.

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Да, тренирует «Ленинградец» Борис Рапопорт — фигура известная в питерском футболе. В 2002-м он стал последним российским тренером в новейшей истории «Зенита», получив от болельщиков за внешнее сходство прозвище Наш Дель Боске. До и после этого Рапопорт работал в питерском клубе спортивным директором, потом – на той же должности в «Сатурне» и в сочинской «Жемчужине». При этом официально главным тренером числится Геннадий Бондарук, но эта формальность связана с отсутствием нужной лицензии у 72-летнего Рапопорта. Почему именно Рапопорту доверено руководство молодой командой? Почти весь состав «Ленинградца» состоит из воспитанников СШОР «Зенит», школы, которая дала путевку в большой футбол Алексею Ионову, Дмитрию Сенникову и Александру Панову, в этой школе Борис Завельевич работал с перерывами несколько десятилетий.

Команда для своих

По словам Рапопорта, идею партнерства с профессиональным клубом низшего дивизиона школа пыталась реализовать еще с советского времени. Выступление в ПФЛ воспитанников СШОР «Зенит» — еще и финансовая выгода для школы. Заигранные во второй лиге футболисты, в отличие от выступающих в первенстве города и в КФЛ, вызывают гораздо больше интереса у селекционеров клубов ФНЛ и РПЛ. А значит, возрастают шансы на компенсации, которые потекут в школу, если футболисты «Ленинградца» будут обращать на себя внимание. Это не значит, что за команду будут выступать игроки только из СШОР «Зенит». Главное, чтобы основу составляли воспитанники питерских школ: так, перед началом сезона с помощью «Ленинградца» в Петербург вернулось четверо местных игроков.

Исключения в комплектовании тоже возможны. Идеи фикс выступать на профессиональном уровне только местными в клубе нет. Но в случае интереса к иногородним игрокам никаких специальных условий, вроде аренды жилья и оплаты питания, не будет. Что при весьма умеренных зарплатах – в районе 40–50 тысяч – вероятность появления футболистов из других городов почти исключает.

Но клуб все-таки представляет Ленинградскую область, поэтому в будущем руководство видит основу «Ленинградца» из воспитанников областного футбола. Дело за созданием в области единого центра управления, под руководством которого юных футболистов будут готовить в Кировске, Выборге, Гатчине, Тосно и еще десятках городов и поселков.

Там, где была Хорватия

Базой «Ленинградца» стала «Нова Арена». Здесь команда тренируется и принимает соперников в ПФЛ, этот же многофункциональный спортивный комплекс на севере Петербурга становился в последние годы пристанищем для многих «бездомных» клубов. Здесь играло в ПФЛ «Динамо», сюда в прошлом сезоне ездили тренироваться футболисты «Тосно». Уютная и современная «Нова Арена» избавляет «Ленинградец» от необходимости делить запасное поле «Петровского» с «Зенитом-2», хотя в случае выхода в ФНЛ есть предварительная договоренность о переезде на основное поле «Петровского». Пока же вторым стадионом для «Ленинградца» заявлен тихвинский «Кировец». Тот самый шеститысячник в двухстах километрах от Питера, где начинал свой славный путь «Тосно», побеждая в Кубке России «Урал» и борясь в стыковом матче за путевку в Премьер-лигу с «Ростовом» Курбана Бердыева.

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В перспективе у «Ленинградца» и собственный дом. Предполагается, что база в Рощине, где тренировалась во время чемпионата мира cборная Хорватии, после реконструкции станет основным местом дислокации команды. Умеренная удаленность от города (около 50 км), хорошая экология, новая инфраструктура – рассматривается и вариант возведения трибун, чтобы стадион в Рощине стал домашним для «Ленинградца». При этом – с переходом данной инфраструктуры на баланс клуба. Но пока все это не утвержденный план, а скорее пожелания. А история возведения стадиона в «Тосно», где предполагалось построить и базу, в том числе для школы, и домашний стадион, похоже, растворилась в воздухе. По крайней мере, эта тема в переговорах с губернатором даже не поднималась.

Ленинградская ниша

Ну а какие же задачи поставлены перед новым клубом? Представляя Ленинградскую область в ПФЛ, его функция выглядит очевидной. Создав для питерских и областных воспитанников дополнительный мостик в большой футбол, клуб становится для игроков и трамплином на более высокий уровень. Если же продажу футболистов получится поставить на поток и тем самым снизить зависимость от денег инвесторов, «Ленинградец» обещает и вовсе стать для низших дивизионов новым явлением. Хотя не всем достаточно перспективы быть просто крепким участником ПФЛ и донором для других команд. По нашим данным, философия клуба еще продолжает формироваться, а на единой позиции сойтись еще только предстоит. Губернатор области желает видеть «Ленинградец» на более высоком уровне, для начала — в ФНЛ. Но очень уж свеж и поучителен пример «Тосно», который, одолев за пять лет путь с нуля до Премьер-лиги, появился там с «голым задом». Оставив после себя лишь вздохи разочарования и долги. Печальный конец клуба, победившего в Кубке России, повышает шансы на то, что «Ленинградец» будут строить с фундамента. И о больших победах задумаются лишь после того, как клуб заимеет наконец что-то свое. Позволяющее не зависеть от щедрости меценатов и сговорчивости коллег.

ПФЛ — Второй дивизион — Запад

Текст: Максим Михалко

Фото: Global Look Press, официальный сайт ФК «Ленинградец»

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»