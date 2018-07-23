«Владислав Безбородов — серьезное испытание для команды». «Локомотив» встретился с болельщиками

В предвкушении старта нового сезона «Локомотив» провел традиционную встречу с болельщиками. В Черкизово футболисты столичного клуба презентовали новую форму, представили новичков, получили золотые медали и подверглись увлекательному допросу от своих фанатов.

Валентинович, а не Валерьевич

На подступах к РЖД-Арене можно было наткнуться сразу на две внушительные очереди. Часть фанатов готовились обзавестись абонементами на предстоящий сезон, а чуть дальше длинная шеренга болельщиков организованно тянулась к входу на территорию стадиона. В этот раз традиционная встреча с поклонниками у «Локомотива» прошла на ура: несмотря на начало рабочей недели, чествовать футболистов столичной команды пришла внушительная армия фанатов. Вся центральная трибуна оказалась забита людьми в красно-зеленой атрибутике. Начало мероприятия они ознаменовали бодрым распеванием гимна. После чего публике представили первых выступающих.В центре внимания неожиданно оказался председатель правления РЖД Олег Белозеров. Ведущий церемонии Арташес Саркисян несколько раз настойчиво представил его Олегом Валерьевичем, предоставляя ему вступительное слово. «Я Олег Валентинович, а не Олег Валерьевич», — начал свою речь Белозеров. После чего раздал несколько дежурных комплиментов, а своей манерой повествования напомнил одно из новогодних поздравлений от Владимира Путина.

Юрий Палыч, оле-оле-оле

Спустя несколько минут болельщики дождались появления главных героев — футболистов и членов тренерского штаба. Мощных оваций удостоился Дмитрий Лоськов, который после награждения нашел время раздать несколько автографов и сделать памятное фото с двумя болельщиками в инвалидных креслах. С большой теплотой поклонники «Локо» встречали появление Бориса Ротенберга-младшего, одарившего их ослепительной улыбкой и ответными аплодисментами. Но его без труда затмил выход Юрия Семина. Главного тренера «железнодорожников» усыпали комплиментами и шквалом аплодисментов, приправив их зарядом: «Юрий Палыч, оле-оле-оле». В ответ он приветственно снял бейсболку.

После вручения медалей и фотографий с чемпионским кубком фанатам показали ролик с самыми яркими моментами минувшего сезона. А Илья Геркус лишний раз напомнил о долгожданном возвращении команды в Лигу чемпионов. Затем Гилерме, Алексей Миранчук, Чорлука и Фернандеш спешно ретировались в подтрибунное помещение. Спустя некоторое время они вернулись, облаченные в комплекты новой формы команды. Следом публике представили двух новичков: Рифата Жемалетдинова и Брайана Идову. Польского опорника Гжегожа Крыховяка болельщики так и не увидели. А когда Юрий Семин приветствовал новобранцев, несколько футболистов за его спиной беззлобно подшучивали над своим тренером, словно школьники над классным руководителем.

Безбородов и инстаграм Ротенберга-младшего

А затем наступила самая интересная часть программы — сессия вопросов и ответов. Старт общению дала экспрессивная женщина, обозначившая первую главную опасность для любимой команды в новом сезоне. Ею стал… арбитр Владислав Безбородов. Именно ему доверили обслуживать матч за Суперкубок России между «Локомотивом» и ЦСКА. «Владислав Безбородов — серьезное испытание для команды 27-го июля. Нужно отгрызть с руками Суперкубок и вернуть его домой», — закончила свою установку болельщица.

Следом поступила первая претензия. Один из фанатов выразил недовольство новым домашним комплектом формы, на которой не оказалось традиционных для клуба зеленых цветов. Собравшиеся болельщики поддержали обращение товарища. Оправдываться пришлось ведущему мероприятия Арташесу Саркисяну, пообещавшему донести недовольства фанатов до нового технического спонсора.

А затем всеобщее внимание вновь переключилось на Ротенберга-младшего. Болельщица Марина принялась расспрашивать защитника о его досуге и настойчиво упрашивала его завести аккаунт в инстаграме. Футболист отчитался, что отдыхает только с семьей и не хочет заводить аккаунтов в соцсетях. «Мужчина должен своей работой доказывать, а не инстаграмом», — резюмировал Ротенберг-младший. Затем последовала проникновенная речь со словами благодарности для болельщиков. Те несколько раз перебивали его, скандируя: «Бо-ря! Бо-ря!». А в заключении признался, что его мама не хотела, чтобы он стал футболистом, в итоге поблагодарив ее за веру и поддержку.

Стеснительный Денисов и испытание для Гилерме

Следом к микрофону пробралась маленькая девочка, честно признавшаяся, что очень стесняется, после чего ее дружно поддержали все собравшиеся болельщики. Ее храбрости хватило на то, чтобы поздравить команду с титулом и пожелать ей побед во всех последующих матчах и еще одного чемпионства. Когда с вопросом обратились к Игорю Денисову, он решил поддержать атмосферу веселья: «Я чуть-чуть постарше той девочки, которая чуть раньше выступала, но я тоже очень стесняюсь». После чего рассказал, что самым памятным моментом прошлого сезона для него стал матч против «Зенита», когда удалось завоевать золотые медали.

Следующей целью болельщиков стал Виталий Денисов. Ему предложили пройти блиц, отвечая на вопросы либо «да», либо «нет». Сначала защитник замялся, на первый же вопрос вместо «да» ответив «естественно», но затем втянулся. Куда сложнее пришлось голкиперу Гилерме. «Станем ли мы снова чемпионами?», — адресовал ему вопрос один из юных фанатов. Первый номер «Локо» искренне пообещал бороться до конца. Следующий вопрос поставил его в еще более затруднительное положение. «Как вы оцениваете шансы хотя бы выйти из группы в Лиге чемпионов?», — с улыбкой на лице спросил парнишка во вратарских перчатках. «Хороший вопрос. В этом сезоне мы будем бороться как никогда», — отозвался голкипер после небольшой паузы. Окончательно же его сразил еще один юный зритель, настойчиво звавший вратаря Диметрием. «Много мячей будем отбивать?», — с совершенно невинным видом спросил паренек. Гилерме предпочел перевести стрелки на тренера вратарей «Локомотива» Заура Хапова, заявив, что все будет зависеть от него.

Футболка Миранчука и переводчик Идову

Затем одна из девушек стала настойчиво выпрашивать футболку у Алексей Миранчука. Но тот уверенно держал оборону: «Напиши Антону в директ,все решим через него». А затем добавил: «Ну, слушай, магазин же открылся. Я шучу». Но в итоге все же пообещал исполнить просьбу болельщицы.

Своя роль досталась и Брайану Идову. Ему предложили перевести ответ Мануэла Фернандеша с английского о его готовности остаться в «Локомотиве» еще на пару лет. «А что он сказал?», — переспросил застигнутый врасплох новичок команды. Однако со своей задачей он уверенно справился.

Закрывать программу этой пресс-конференции пришлось Юрию Семину. Ему пришлось отвечать на непростой вопрос: «С каким счетом выиграем у ЦСКА?». Прямого ответа главный тренер чемпионов не дал, но пообещал сделать все, чтобы обыграть армейцев. А как будет на самом деле, узнаем уже в пятницу.

Текст: Никита Котов

Фото: Сергея Дроняев