Виртуальная реальность. Как видеоигры стали важной частью жизни звезд: Антуана Гризмана, Неймара, Александра Головина и других футболистов

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль недавно во время пресс-конференции рассказал о главной проблеме своей команды – зависимости футболистов от видеоигр. Австриец сравнил развлечение с алкоголизмом и наркотиками и объяснил, что с целью уберечь игроков от соблазна он распорядился отключить Wi—Fi на клубной базе и в отелях во время гостевых матчей. Из обычного хобби видеоигры превратились для них в любимый вариант проведения досуга, способ подшутить над одноклубниками и заработать больше, чем в футболе.

Увлечение, проверенное временем

«9 июля 2006 года после обеда я поспал, потом поиграл в PlayStation, а вечером выиграл чемпионат мира» – легендарная цитата Андреа Пирло, подчеркнувшая важную роль консолей и компьютерных игр в повседневной жизни футболистов. В своей автобиографии Пирло называет японскую приставку величайшим изобретением человечества после колеса. И все же раньше консоли больше воспринимались футболистами как один из верных способов развлечь себя во время поездок на гостевые матчи и международных перелетов в расположение сборной. Спустя годы, накануне финала ЧМ-2018, лидер французской сборной Антуан Гризманн признается, что после победы в турнире мечтает поиграть в Fortnite – одну из самых популярных консольных игр современности. Тогда можно было подумать, будто форвард просто сказал первое, что пришло в голову. Через полгода он же заявил, что больше переживает за достижения в Fortnite, чем в моментах, когда оказывается перед воротами, и после этого становится ясно, почему Хазенхюттль столь эмоционально реагирует на увлечение игроков «Саутгемптона».

Танец победителя

Гризманна вообще можно назвать неофициальным послом Fortnite в футбольном мире. Незамысловатый симулятор выживания в открытом мире, целью которого является сбор ресурсов, строительство зданий и уничтожение оппонентов, покорил сердце француза настолько, что он демонстрирует отсылки к игре на футбольном поле. Забитые голы он часто празднует танцем Take the L («Подавись поражением»), ухватив себя за причинное место и приложив ко лбу оттопыренные большой и указательный пальцы, символизирующие букву L (лузер).

Griezmann doing the Fortnite ‘take the L’ celebration in a Europa League final lmao. pic.twitter.com/viSCUJn7yD — Ryan. 🔴 (@Vintage_Utd) May 16, 2018

Еще один звездный игроман, Неймар, в декабре прошлого года предпочел поездке на церемонию вручения «Золотого мяча» битву в популярном шутере Call of Duty с одноклубниками из «ПСЖ» Маркиньосом и Тиаго Силвой. В другой «стрелялке» Counter-Strike: Global Offensive, обожаемой многими российскими футболистами, в его команде Made in Brazil играют Габи Жезус, Рафаэль Эдуардо Коста, Лукас Лима и Бруно Аньелло.

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В декабре 2017-го, когда Александру Кокорину еще были доступны всевозможные развлечения, а не только поход в спортзал и просмотр телевизора, он бросил Неймару вызов в CS:GO, но бразилец не удостоил его вниманием. Куда проще сразиться в видеоигру с кем-то из одноклубников, чем и воспользовался Александр Зинченко по ходу первой же предсезонки в составе «МанСити» летом 2016-го. Обыграв в FIFA Рахима Стерлинга, он заставил того в качестве наказания ползать на четвереньках и лаять. Но главной победой украинца, пожалуй, стало то, что после этого его не обвинили в расизме.

Княжеский инвентарь

Среди российских футболистов главным геймером можно признать Александра Головина. Хавбек «Монако» предпочитает сражаться в Counter-Strike и Dota (многопользовательская онлайн-игра, где для победы нужно уничтожить крепость противника). По словам россиянина, он наиграл примерно три тысячи часов в Dota и еще 1300 часов — в Counter-Strike. При этом в CS он играет два года, а в Dota – с шестого класса. Кроме того, футболист совершает внутриигровые покупки. Его инвентарь насчитывает три тысячи предметов в Dota 2 и еще двести — для CS:GO. В интернете подсчитали, что стоимость 200 скинов (обликов) в Counter-Strike составляет примерно 1,5 млн руб., а предметы для Dota оценили в 400 тысяч руб.

В октябре прошлого года Головин принял участие в стриме экс-игрока команды Natus Vincere Святослава Drainys Комиссарова, где рассказал, что многие российские футболисты рубятся в видеоигры: «Да у нас, если честно, много кто играет в них — даже в сборной. В PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds – конкурент Fortnite) так: пробуют все, но из-за того, что поначалу тяжело очень, бросают сразу и дальше в CS:GO играют».

Бизнес-площадка

Пока такие парни, как Деле Алли или Месут Озил, в свободное время проводят стримы (прямые трансляции. – Ред.) своих битв в Fortnite, более возрастные и находчивые футболисты зарабатывают на играх без участия в них. Первопроходцем выступил Златан Ибрагимович, ставший главным героем мобильной игры Zlatan Legends, разработанной шведской студией Isbit Games в августе 2017-го. Сюжет заключается в том, что пришельцы забрали Златана с Земли, чтобы он представлял человечество на межгалактическом турнире по дрифтболу. Пользователям мобильных устройств предстоит бить мячом по препятствиям, чтобы как можно быстрее пробираться через них, одновременно собирая различные бонусы. Игру можно скачать бесплатно в Google Play и AppStore, доход же она приносит за счет рекламы и внутриигровых покупок.

My new game is here! Now you can score goals against your friends! Challenge them in game and let me know who wins! Download for free now (https://t.co/uEvkwvnqme ) #PlayLikeCristiano pic.twitter.com/E2xiiMkUfu — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 21, 2018

А в декабре прошлого года Криштиану Роналду анонсировал выход мобильной игры Cristiano Ronaldo Soccer Clash. Португалец предпочел не мериться со Златаном величиной эго, отказавшись от роли главного действующего лица. Ее суть состоит в том, что в ней можно создать своего уникального персонажа, который будет бить штрафные. Игроки смогут развивать навыки своего героя, а также взаимодействовать друг с другом по сети. Как и в случае со Zlatan Legends, игра от Роналду доступна бесплатно.

Бизнес-империя Криштиану Роналду. От трусов до часов и волос. И, конечно, много рекламы

Новая карьера

На YouTube-канале WLPSKS жизнерадостный бразильский парень с белоснежными зубами с первых же секунд своих роликов начинает тараторить на португальском, расстреливая словами, словно из скорострельного пулемета «Миниган». Замолкает он лишь в редкие и напряженные моменты очередного онлайн-матча в FIFA, когда решается судьба поединка. Зато уже спустя мгновение после очередного забитого гола он начинает удовлетворенно распевать какие-то песни и расхваливать себя и свою виртуальную команду. Его зовут Венделл Лира, и еще три года назад он был профессиональным футболистом. Свою карьеру завершил летом 2016-го в возрасте 27 лет, хотя собирался сделать это намного раньше.

Не успев закрепиться в основе своего первого профессионального клуба — «Гояса», он получил серьезную травму. Отчаявшийся Венделл решил завязать с футболом, устроился на работу официантом и начал копить деньги на свадьбу. Но будущая супруга убедила юношу не сдаваться. Когда осенью 2015-го гол Лиры попал в шорт-лист номинантов на премию Пушкаша, бразилец думал, что его разыгрывают. В начале января 2016 года он прилетел в Цюрих на церемонию вручения «Золотого мяча», где встретился с Неймаром и пообщался с другими звездами футбола. А кульминацией вечера для него стала победа в номинации. Причем в борьбе за главный приз он обошел Лео Месси, улетевшего после мероприятия в свой шикарный особняк с пятым «Золотым мячом». Тогда как Венделл Лира вместе с женой вернулся в родительский дом.

Но тот вечер памятен для Венделла еще одним событием. По ходу церемонии Неймар, Месси и Роналду получили приглашение сыграть виртуальный матч против чемпиона мира по FIFA Абдулазиза Алшериа из Саудовской Аравии. Все они отказались, и тогда организаторы обратились к Лире. Поначалу бразилец застеснялся, но все же принял приглашение и, сразившись за «Реал» в матче против «Барселоны», одержал сокрушительную победу – 6:1.

Любовь к видеоиграм, частые травмы и «личное разочарование» в футболе подтолкнули его к завершению карьеры. Зато после этого он заключил пятилетний контракт со спортивно-маркетинговой фирмой из Порту-Алегри, а на его YouTube-канал подписано свыше полумиллиона человек. Сейчас Венделл зарабатывает в разы больше, чем во время футбольной карьеры. Похоже, что увлекаться видеоиграми не так уж и плохо.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube