Виктор Гончаренко: «Пытаюсь выжать максимум с теми, кто у меня есть»

Наш стартовый состав на #ЦСКАВолен: Помазун, Щенников, Набабкин, Васин, Олейников, Гордюшенко, Кучаев, Джафар, Жамалетдинов, Ионов, Траоре. Запасные: Овчинников, Березуцкий А., Головин, Чалов. Начало встречи в 17:30 по Москве. #ЦСКАВолен #мыЦСКА

