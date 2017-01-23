Виктор Гончаренко: «Пытаюсь выжать максимум с теми, кто у меня есть»

На домашней арене ЦСКА состоялась первая пресс-конференция Виктора Гончаренко. Новый тренер армейцев рассказал о поставленных задачах, итогах первого сбора в Компоаморе и поисках усиления.

— Добрый день, — поприветствовал журналистов Виктор Гончаренко.

— На первом сборе был некто Джафар, кто же он?

— На втором сборе Джафара уже не будет, поэтому вопрос уже закрыт. А так он из Буркина-Фасо.



— По поводу новой схемы, можно ли сравнить схему с вариантом «Юве» ?

— Команда должна быть универсальной, быть готовой перестроиться к разным схемам и всегда находиться в стадии какой-то эволюции, потому что на месте стоять нельзя. Что касается «Ювентуса», против нас играли на контрольных играх в три защитника, чем больше вариантов у тебя есть, тем сложнее сопернику для анализа. Но нужно еще готовиться и смотреть. Одно дело, что в голове у меня, другое — каким образом на это реагируют футболисты.

— Как вы оцените форму Сергея Игнашевича?



— Сергей профессионализмом вызывает уважение и восхищение. Он настолько адаптирован, что не замечает нагрузок, и на фоне молодежи смотрится солидно. Вася, Леха и Игнашевич играли в одной схеме, им будет проще.

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— Вы сказали, что вариативность схем зависит от соперника, значит ли это, что ЦСКА будет играть от соперника?

— Нет, конечно. Если я сказал, что сопернику будет тяжелее нас анализировать, то это не значит, что мы будем играть от соперника. ЦСКА тот клуб, который должен играть от себя, но есть соперник и всегда различные варианты могут быть.

— Как оцените линию атаки, в частности Ласина Траоре?

— Вы знаете, у меня простая оценка: я всегда работаю с теми людьми, что у меня есть, пытаюсь выжать максимум или найти оптимальный вариант. У нас хорошая селекционная служба, и если кого-то подпишут, то хорошо, если нет — то будем работать дальше. Но Ласина пока не вызывает цельного впечатления, в отличие от многих других игроков.

— Была информация, что один известный тренер хочет интересовался у Карреры по поводу Марио Фернандеса, это вас как-то волнует?

— Нет, конечно. Меня должны волновать слухи, которые вы, пресса, раздуваете? Какой-то тренер кому-то что-то сказал.

— Так было ли предложение?



Сергей Аксенов: «Один какой-то тренер поинтересовался у Карреры по поводу Фернандеса, правильно? «Спартак» подумал и сделал нам предложение. (улыбается)

— Кирилл Панченко пригодился бы ЦСКА?



— Кирилл не просто так лучший бомбардир ФНЛ. Если бы он сейчас был в ЦСКА, это было бы хорошее подспорье для нас. Но опять же, люблю работать с теми, кто есть в обойме.

Найти резервы. Пять футболистов, способных помочь ЦСКА

Бразильский снеговик от @11vittinhooficial ❄️ #сборыЦСКА #Кампоамор A photo posted by PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official) on Jan 18, 2017 at 8:46am PST



— Каково состояние Игоря Акинфеева?



— Игорь вернется в команду ко второму сбору.

— На какой позиции вы рассматриваете Витиньо, как полузащитника или форварда?



— Ближе к форварду. Он так и в Бразилии играл. Опять же он не из тех, кто любит обороняться, но может всегда что-нибудь придумать. Это тоже надо учитывать.

— Конкуренты усиленно укрепляется, как вы на это реагируете?



— Абсолютно с полным пониманием и спокойствием. Я доверяю тем игрокам, что есть. Мы трижды становились чемпионами за последние четыре года. Тот опыт и класс, что у команды есть, позволяет смотреть на весну с оптимизмом.

— Важно ли вам, чтобы футболисты были куплены как можно раньше?

— Чем раньше любой игрок приходит в команду, тем раньше его можно адаптировать. Одно дело, когда травмы. Другое — новички.

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— Имеете ли возможность подгонять селекционную службу?



— Зимой всегда сложно найти игрока и дело не в селекционном отделе. Переговоры проходят долго и непросто. Команды неохотно расстаются с футболистами.

— На первом сборе было много молодежи, поедут ли все на второй сбор?



— Мы пока решаем, думаю, будет одно изменение. Это зависит от того, кто из травмированных футболистов не сможет поехать.

— Держите ли связь с Романом Еременко?



— Держимся на связи. Ситуация такая: он подал аппеляцию, ждет решения.

Алексей ⚡️Ионов #сборыЦСКА #мыЦСКА A photo posted by PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official) on Jan 20, 2017 at 5:30am PST



— Ионов — кто же он?



— У нас очень много изменений и проб. Мы рассматриваем разные варианты. Конкретно Ионов может играть и на фланге и ближе к нападению. На данный момент, он ближе к форварду.

— За время первого сбора консультировались ли с Леонидом Слуцким?



— Еще во время первого прихода Леонид Викторович много рассказал: про каждого футболиста, характер, сильные и слабые стороны.

— Леонид Слуцкий не рассказывал про Антарктиду?



— Как ее посетит, так и расскажет.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: инстаграм и официальный сайт ПФК ЦСКА, еженедельник «Футбол»